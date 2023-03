Tietokirja

Tapani Bagge ja Jari Eklund: Teddy, Aikka ja Alpo – Alpo Hakalan musiikki ja elämä 1957–2021. Docendo. 363 s.

Kesällä 1978 Teddy & The Tigers pudotti Hurriganesin Suomen ykkösbändin pallilta keikkasuosiossa ja nuortenlehtien sivuilla.

Suosikki- ja Help! -lehtien listauksilla oli yhtenäiskulttuurin ajan Suomessa painoarvoa. Suurimpien nuortenlehtien levikit huitelivat kuusinumeroisissa luvuissa.

Dekkaristi Tapani Bagge sekä hänen entinen lukio­kaverinsa, tietokirjailija ja rockabilly-ala­kulttuurin tärkeimpiin puuhamiehiin 1980-luvulla kuulunut Jari Eklund, ovat ensimmäisinä kirjanneet Teddy & The Tigersin keulakuvana tunnetuksi tulleen Alpo ”Aikka” Hakalan (1957–2021) elämän yksiin kansiin.

Hakala kuoli 63-vuotiaana pitkään sairastettuaan keväällä 2021.

Kirjailijoiden elämän maisema on ollut sama kuin kirjansa kohteella. Kaikki kolme ovat keravalaisia ja likipitäen saman sukupolven edustajia.

Nämä seikat ovat varmasti osaltaan auttaneet tekemään teoksesta elämän­makuisen. Lukijana tuntuu kuin Hakala todella tulisi tutuksi henkilökohtaisella tasolla.

Teddy & The Tigers Help!-lehden julisteessa. – Kirjan kuvitusta.

Kirjan nimi Teddy, Aikka ja Alpo viittaa Hakalan persoonan eri puoliin: nuorisoidoli-Teddyyn, ammattimuusikko-Aikkaan ja yksityishenkilö-Alpoon. Puhuvien päiden kavalkadi muistelee ja pohtii Hakalaa kaikilta näiltä kanteilta.

Entisten bändikaverien, levymogulien, keikkajärjestäjien, toimittajien, ystävien, vaimon, veljen ja tyttären lisäksi äänessä on myös haastatteluita inhonnut maestro itse. Harvasanaisena, kuten aina.

Kaikenlaisia pieniä yllätyksiä satelee pitkin matkaa – kuten se, että rockabilly-idolin suuriin henkilökohtaisiin suosikkilevyihin lukeutui proge-yhtye King Crimsonin esikoisalbumi In The Court Of The Crimson King!

Tärkeä vaikuttaja aloittelevan soittajan taipaleella oli myös Keravan Sompion koulun kannustava musiikinopettaja Liisa Kivekäs, joka auttoi Hakalan koulubändiä muodostamaan toimivan kokoonpanon. Näin Hakalan rinnalle löytyivät tulevat Tigers-tähdet, rumpali Pauli ”Pale” Martikainen ja basisti Antti-Pekka ”A-P” Niemi.

Teddy & The Tigers elokuussa 1978: Teddy Guitar -nimellä esiintynyt nokkamies ja kitaristi Aalpo ”Aikka” Hakala (vas.), rumpali Pauli ”Pale” Martikainen ja basisti Antti-Pekka ”A-P” Niemi.

Suomessa Teddy & The Tigers -nimi liitettiin automaattisesti englantilaiseen teddy boy -liikkeeseen. Todellisuus oli tässäkin asiassa kuviteltua kiharaisempi: Hakalan mukaan asioilla ei ollut alunperin mitään yhteyttä.

Hakala kertoo löytäneensä 1950-luvun musiikin Suomen ensi-iltansa vuonna 1975 saaneesta George Lucasin American Graffiti -elokuvasta. Hän innostui niin, että kävi katsomassa elokuvan useita kertoja.

Kun Hakalan koulubändi pohti nimensä vaihtamista uuteen, elokuvan innoittamaan musiikkityyliinsä paremmin sopivaksi, laulajan mieleen nousi eräs elokuvan kohtaus. Siinä yksi henkilöhahmoista esittelee itsensä: ”I’m Terry The Tiger”.

Hakala muotoili yhtyeelleen nimen tästä repliikistä. Hänellä ei ollut mitään käsitystä siitä, että ”jossain Englannissa on joku porukka, joka kutsuu itseään teddyiksi”.

Yhtyeen nimeen liittyvä väärinkäsitys on kuin metafora Hakalan koko myöhemmälle uralle, joka oli väärinkäsitysten sekä pettymysten ja kroonisen ujouden ruokkiman alkoholismin rynkyttämää vuoristorataa.

Vielä pitkään Tigersin jälkeen Hakala oli kansan syvien rivien silmissä ”se takavuosien teinitähti Suosikin kannessa”.

Tämä korpesi Hakalaa ankarasti.

Hän ei pitänyt itsestään meteliä, joten vain kollegat ja vihkiytyneimmät rokkifanit tiesivät, että miehestä oli viimeistään perustamassaan rhythm & blues -yhtye Bad Signissa kasvanut monipuolinen soittaja ja yksi maan parhaista komppikitaristeista.

Aikka Hakala (vas.), Stevie Ray Vaughan ja Albert Järvinen Helsingin Kulttuuritalon takahuoneessa maaliskuussa 1984. – Kirjan kuvitusta.

Bad Sign -yhtye matkalla Alabamassa huhtikuussa 1985. Yhtye kävi Yhdysvalloissa äänittämässä Travelin’ Bone -levyä ja tekemässä pikkukeikkoja. – Kirjan kuvitusta.

Hakala palveli parin vuoden ajan 1980-luvun lopulla myös Irwinin kitaristina samaan aikaan, kun teki yli kaksi sataa soolokeikkaa vuodessa. Vuonna 1997 Hakala julkaisi kehutun sooloalbumin True Stories Mostly, jota piti uransa onnistuneimpana työnä. Albumi meni suurelta yleisöltä täysin ohi.

Paradoksaalisesti Hakala rakasti myös rockabillyä – musiikkina – elämänsä loppuun, vaikka samaan aikaan pyrki vimmatusti pakoon taakaksi muuttunutta rooliaan tyylilajin suomalaisena edelläkävijänä.

Ympyrä sulkeutui, kun Hakala päätyi uransa loppupuolella soittamaan samoihin bändeihin ihmisten kanssa, jotka olivat teini-ikäisinä tarttuneet soittimiin ensimmäisen kerran Teddy & The Tigersin innoittamina.

Teddy & The Tigers ohitetaan kirjassa vauhdilla, vain muutamalla kymmenellä sivulla. Sen sijaan Bad Sign -yhtyeen, jonka tarina kesti kaksi kertaa yhtä kauan kuin Tigersin, sekä Hakalan soolouran parissa vietetään hyvinkin yli puolet teoksesta.

Painotus on ymmärrettävä. Tigers sai oman historiikkinsa vuonna 2012 eikä Alpo Hakalasta yksityishenkilönä ole tähän päivään mennessä onnistuttu kertomaan juuri mitään.

Nyt kerrotaan. Siksi Baggen ja Eklundin kirja onnistuu tärkeimmässä tavoitteessaan, näkymän avaamisessa yksityisen ihmisen ja taiteilijan sieluun.

Rockabilly Tour 2000 -kolmikko kiertuebussin edessä: Aikka, HirkkaHirvonen, Rock-Ola Pihlajamaa. – Kirjan kuvitusta.