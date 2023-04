Syksyn sävel -voitto teki Erkki Liikasesta solistin. Hän keikkailee yhä rauhalliseen tahtiin, mutta muistissa ovat myös 1970-luvun kiireiset vuodet.

Laulaja ja rumpali Erkki Liikanen aloitti keikkailun jo 15-vuotiaana, kun hän pääsi vanhempiensa kirjallisella luvalla merimieskapakkaan säestämään ystäväänsä Juha Vainiota. Viihteen tekemiseen löytyy peräti 65 vuoden kokemus, sillä Liikanen esiintyy edelleen.

”Keikkoja on sopivasti, eikä tässä iässä enää hirveästi jaksaisikaan tehdä. Yleisöni on itseni ikäistä ja se on tosi mukavaa, koska eläkeläiset ovat hyvin vireitä. He ovat jo kokeneet elämää ja nähneet livenä kaikennäköisiä esiintyjiä Pavarottista lähtien, joten minulla on aina vähän paineita”, Liikanen kertoo.

Ei hän itsekään aivan kokematon lavaesiintyjä ole, sillä keikkamäärät olivat aikoinaan hurjia. Suurin suosio osui 1970-luvun puoliväliin, mutta jo sitä ennen Liikanen soitti rumpuja iskelmäyhtyeissä ja levytti laulajana vuodesta 1962 alkaen.

Evakkoperheen lapsi kasvoi Kotkassa, jossa hän pääsi osaksi kaupungin vireää musiikkielämää. Naapurilla oli jazzlevyjä ja radiovastaanotin, ja Liikanen kiinnostui rummuista The Voice Of America -kanavan jazzohjelmaa kuullessaan.

”Duke Ellingtonin Skin Deep -biisi, jossa Louis Bellson soittaa pitkän rumpusoolon, räjähti kuin dynamiitti päähän. Se oli huikea soolo siihen aikaan, joten sen kuultuani tein itselleni kapulat.”

Junnu Vainion säestäminen opetti keikkailun alkeet, ja matka jatkui Erik Lindströmin yhtyeen rumpaliksi. Lindström oli tunnettu iskelmäsäveltäjä ja myös levytuottaja. Hänen suojissaan Liikanen pääsi laulamaan levylle.

1960-luvulla tuli muutama pikkuhitti, mutta rumpujen soitto oli Liikaselle pitkään tärkeämpää kuin laulaminen. Läpimurto solistina tapahtui television avustuksella.

Liikanen oli kirjoittanut Merirosvoradio-ohjelman loppulauluksi Evakkoreki-kappaleen, mutta se päätyikin kilpailemaan Syksyn säveleen 1975.

”Reposen Pertsa sanoi, että tämä otetaan pois kuvanauhalta ja viet biisin Syksyn säveleen, sillä se voittaa varmasti. Hän joutui selittelemään, miksi ohjelman lopusta puuttuu kolme minuuttia, mutta hän keksi hienosti, että nauhan lopussa oli sähkömagneettisia häiriöitä ja se oli pakko leikata pois.”

Evakkoreki sai yleisöltä yli 150 000 ääntä ja voitti ylivoimaisesti. Liikanen lähti tien päälle nyt solistina.

”Soittohomma jäi pois, ja minun piti olla esiintyjä. Olin kuitenkin jo nähnyt rumpujen takaa lavakulttuurin ja kaikki Suomen solistit useaan kertaan. Olin huomannut, mitä kannattaa tehdä lavalla ja mitä ei. Se on tärkeämpää, mitä et tee lavalla kuin se, mitä teet.”

Erkki Liikanen (vas.) voitti Syksyn sävel -kilpailun vuonna 1975. Hyvin pärjäsivät myös Fredi ja Salomon.

Syksyn sävelestä tuli voitto myös seuraavana vuonna Jokkantii-kappaleella. Karjalan murteella lauletut, vauhdikkaat ja humoristiset laulut saivat valtavan suosion keikkapaikoilla.

Kiireisimpinä vuosina puhelin soi koko ajan, ja Liikanen haluttiin laulamaan joka puolelle kaupan lihatiskistä lähtien. 1980-luvulta lähtien tahti on ollut rauhallisempaa, mutta töitä on riittänyt.

Merkkipäiväänsä Liikanen juhlii pitämällä kirkkokonsertin. Siihen hän on koonnut ohjelmiston, jossa on hengellistä musiikkia ja muita kirkkoon sopivia lauluja. Solisti itse on säveltänyt konserttiin pari runoa, muun muassa Aleksis Kiven Suomenmaan.

”Kun olen sota-aikana syntynyt, on hieno katsoa, kuinka maa on kehittynyt sitten minun lapsuuteni. Yhteiskuntaa on sodan jälkeen rakennettu jo lähes 80 vuotta, ja rauhan aika on tuonut valtavaa tulosta ihmisten elämään. Kyllä nyt on toiveikkuuden aika.”

Laulaja on tyytyväinen monipuoliseen uraansa, joka on sisältänyt niin jazzia, kantria, kupletteja, oopperaa kuin hengellistä musiikkiakin. Uusia aluevaltauksia ei enää ole mielessä vaan nykyisen elämän jatkuminen riittää.

”Lapsenlapset näyttävät nyt tietä eteenpäin, että miten tämä maailma menee. Heidän kohdaltaan toivoo, että se menisi hyvin, mutta itse katselen paljon oman aikani asioita. Mitä kivaa ja mitä murhetta siellä oli”, Liikanen sanoo.

”Silloin tällöin mieleen tulevat vanhat hyvät ystävät, jotka ovat jo edesmenneitä, ja minulta on mennyt tässä parin vuoden aikana paljon kavereita. Mutta sitten on vain koetettava elävien kanssa vielä tulla toimeen ja antaa jotain viihtymistä heille.”