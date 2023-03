Suomi ja Ruotsi ovat ennakkosuosikkien joukossa.

Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin esiintymisjärjestys on julkistettu. Ensimmäinen semifinaali järjestetään 9. toukokuuta Liverpoolissa.

Ensimmäisessä semifinaalissa esiintyy 15 maata, joista yksi on Suomi. Suomea edustava Käärijä esittää kappaleensa Cha cha cha lähetyksen viimeisenä.

Helmikuussa murskavoiton UMK:ssa vienyt Käärijä on saanut osakseen jo suitsutusta kansainväliseltä euroviisuyleisöltä. Cha cha cha on parhaillaan vedonlyöntisivustojen toisena voittajaksi, ensimmäisenä on Ruotsin Loreen kappaleellaan Tattoo.

Semifinaalin avaa Norjan Alessandra, jonka kappale Queen of Kings on myös yksi ennakkosuosikeista.

Ensimmäisen semifinaalin esiintymisjärjestys on seuraava:

1. Norja: Alessandra – Queen of Kings

2. Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Serbia: Luke Black – Samo Mi Se Spava

4. Latvia: Sudden Lights – Aijā

5. Portugali: Mimicat – Ai Coração

6. Ireland: Wild Youth – We Are One

7. Kroatia: Let 3 – Mama ŠČ!

8. Sveitsi: Remo Forrer – Watergun

9. Israel: Noa Kirel – Unicorn

10. Moldova: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

11. Ruotsi: Loreen – Tattoo

12. Azerbaidžan: TuralTuranX – Tell Me More

13. Tšekki: Vesna – My Sister's Crown

14. Alankomaat: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

15. Suomi: Käärijä – Cha Cha Cha

Euroviisujen toinen semifinaali on 11. toukokuuta ja finaali 13. toukokuuta.