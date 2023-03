Helsingin Sanomat on pitkälti riippuvainen maakuntalehtien jakelusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Keskiviikkona uutisoitiin, että sanomalehti Karjalainen lopettaa sunnuntain paperilehden julkaisemisen. Päätös vaikuttaa myös Helsingin Sanomien sunnuntailehden jakeluun Joensuun seudulla.

Karjalainen on jatkossakin seitsemänpäiväinen lehti, mutta sunnuntain lehti ilmestyy vain näköislehtenä. HS on riippuvainen maakuntalehtien jakelusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joten myös HS:n sunnuntailehden jakelu vaikeutuu Karjalaisen alueella.

”Jos Karjalaista ei jaeta sunnuntaina, ei jaeta Hesariakaan”, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Antero Mukka toteaa harmissaan.

HS:n sunnuntailehti siirtyy Karjalaisen muutoksen myötä 23. huhtikuuta alkaen maanantaijakeluun alueilla, joilla Karjalainen on varhaisjakelussa, eli pääsääntöisesti postinumeroalueilla 75 ja 80–83. Tilaajiin, joita muutos koskee, otetaan yhteys henkilökohtaisesti ja kirjallisesti lähiviikkojen aikana. HS:n tilaajien ei tarvitse tehdä asian suhteen tässä vaiheessa mitään.

”Lähestymme kaikkia alueen tilaajia ja koetamme löytää jokaiselle sopivan ratkaisun. Ensisijaisesti tarjoamme digipalveluamme, sen sisällön saa samaan aikaan Pohjois-Karjalassa kuin Helsingin Kruunuhaassa”, Mukka sanoo.

Karjalaista julkaisevan PunaMusta Median mukaan muutoksen taustalla on painopaperin ja jakelun hintojen kohoaminen. Samaan syyhyn vetosi Kaleva Media, joka ilmoitti Oulussa ja Pohjois-Suomessa jaettavan Kaleva-lehden sunnuntain paperiversion lopettamisesta aiemmin maaliskuussa.

”Se on valitettavaa, mutta nostan hattua sille, että säästöjä haetaan jakelu- ja painokustannuksista eikä lehden sisällöstä”, Mukka sanoo.

Helsingin Sanomien sunnuntaijakelua ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa maakunnissa itsenäisesti, Mukka kertoo.

”Mutta ymmärrän hyvin sen, että sunnuntai on se päivä, kun perinteisen paperilehden lukemiselle on aikaa. Jos se jaetaan vasta myöhemmin, kokemus ei ole ihan sama.”

Yksi mahdollinen vaihtoehto sunnuntailehdelle on HS Viikko, joka jaetaan perjantain päiväpostin mukana. Se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi alueilla, joilla viikonloppujakelu on ollut jo aiemmin hankalaa tai mahdotonta.

”On vääjäämätöntä, että painetun lehden tilaajamäärät kaikkialla laskevat. Levikin lasku ei myöskään merkitse automaattisia säästöjä paino- ja jakelutoimintaan, sillä suuri osa kuluista on kiinteitä ja volyymista riippumattomia”, Mukka muistuttaa.