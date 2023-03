Tietokirja lukemisen historiasta viittaa myös tulevaisuuteen ja muhkea perheromaani Yhdysvaltain rappioon. Alaskassa toimittajat penkovat naisten katoamisia, joista viranomaiset eivät välitä.

Kun huolipuhe lukemisen tulevaisuudesta käy äänekkäänä, yleisten kirjastojen ja lukemisen historiaa urallaan tutkinut Ilkka Mäkinen etsii sille paralleeleja menneestä. Aina on osattu huolestua siitä, kuka lukee ja mitä.

Mäkinen tutkii nimenomaan omaehtoisen lukemisharrastuksen vaiheita Euroopassa. Kyse on verrattain tuoreesta ilmiöstä, joka liittyy niin 1700-luvun valistusfilosofiaan kuin teollistumiseen, koulutuksen ja lehdistön kehitykseen sekä kieliperustaiseen kansallisuusaatteeseen.

Digitaalinen murros on Mäkisen mukaan muuttamassa koko lukemiskulttuuria – myös kohti historiaa. Hiljaisen, yksilöllisen romaaninluvun näyttää taas syrjäyttävän kollektiivinen tekstien kuuntelu kuin vanhoissa luostareissa.

Se voi muuttaa teosten rakennetta ja lopettaa myös kirjat esineinä. Kenties lukemisen sanastokin menee uusiksi?

Ehkä piankin lukemisen sijasta lukuuntelemme, Mäkinen pohtii. Tai nautimme, imemme, nielemme kirjoja – yhdessä some-kumppanien kanssa.

Ilkka Mäkinen: Lukuhalun historia. 283 s. Mediapinta.

Itkuvirsi isälle, perheelle ja valtiolle

Käsittämättömän tuotteliaan yhdysvaltalaisen Joyce Carol Oatesin (s. 1938) tuoreimman romaanin on kääntänyt Kira Poutanen, sulavasti ja vivahteikkaasti. Massiivista perhetarinaa lukee hitaasti nautiskellen.

Se lähtee liikkeelle 67-vuotiaan isän, entisen pormestarin kuolemasta. Hän menee väliin, kun poliisit pahoinpitelevät intialaista miestä tiensyrjässä, ja saa itsekin kuolettavat vammat.

Alkaa suruaika. Perusteellisimmin itsekin kaksi puolisoa menettänyt Oates käy läpi lesken elämänmuutosta, mutta myös viisi aikuista lasta käsittelevät omalla tavallaan menetystä ja perhedynamiikan muutosta. Katsaus 2010-luvun Yhdysvaltoihin on kattava ja värikäs.

Vähitellen tarinasta kasvaakin allegoria koko kansakunnan nykytilasta. Mitä tapahtuu, kun rasistinen roskaväki tappaa konservatiivisen ja autoritaarisen mutta pohjimmiltaan oikeamielisen isän? Voiko siitä enää selvitä?

Joyce Carol Oates: Yö. Uni. Kuolema. Ja tähdet. (Night. Sleep. Death. The Stars.). Suom. Kira Poutanen. 891 s. HarperCollins.

Hilary Swank (vas.) ja Grace Dove toimittajina Alaskassa.

Alaska opettaa tähtitoimittajaa

Toimitustyötä käsittelevät draamat ovat oma taiteenlajinsa, jota me alalla työskentelevät tietysti ahmimme.

Tuotteita riittää Hollywoodin klassisista reportterikomedioista ja Presidentin miehistä The Newsroom -tyyppisiin tv-sarjoihin.

Uusin niistä on Alaska Daily, jossa Hilary Swankin esittämä newyorkilainen huipputoimittaja joutuu potkut saatuaan ottamaan paikan anchoragelaisesta sanomalehdestä.

Sen toimitus on tyhjentyneessä ostoskeskuksessa ja uutisvalinnat vaihtelevat maatalousnäyttelyiden jättivihanneksista kunnallispolitiikan korruptioon.

Vähän liian usein katsojan valtaa myötähäpeä, kun toimittajat paasaavat sananvapaudesta ja median etiikasta. Myös tarinaan rakennettu huoli todenmukaisen journalismin herättämästä vihasta ja väkivallasta tuntuu päälleliimatulta, vaikka onkin tietysti totta.

Kiinnostavampaa 9-osaisessa sarjassa on rikosjuoni, jossa on kyse alkuperäisväestön rakenteellisesta syrjinnästä. Naisia katoaa ja löytyy kuolleina, eikä se näytä kiinnostavan viranomaisia. Onneksi on tutkivaa journalismia!

Myös Alaskan maisemat ovat hienoja ja tähtitoimittajan sydämen sulattava paikallinen runoilija suorastaan suloinen.

Alaska Daily. Disney+