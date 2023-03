Into the Ice on yhdistelmä näyttävää luontoelokuvaa, pysäyttävää tiededokumenttia ja paikoin seikkailuelokuvaa.

Englantilainen tiedelehti Nature uutisoi tammikuussa tanskalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan lämpötilat ovat Grönlannissa nyt paikoin korkeampia kuin tuhanteen vuoteen. Siis tuhanteen!

Tämä jäätävä tieto ei ehtinyt vuosi sitten valmistuneeseen tanskalaiseen Grönlanti-dokumenttiin Into the Ice (2022), mutta toisella aikataululla se olisi todennäköisesti noteerattu. Ja isosti.

Tanskalainen ohjaaja, käsikirjoittaja ja kuvaaja Lars Henrik Ostenfeld kohtaa Into the Ice -dokumentissaan samankaltaisiin teemoihin perehtyneitä jäätikkötutkijoita ja osallistuu myös heidän hankkeisiinsa Grönlannin jäätiköllä.

Into the Ice on vaikeassa tyylilajissaan sen paremmasta päästä: yhdistelmä näyttävää luontoelokuvaa, pysäyttävää tiededokumenttia ja paikoin seikkailuelokuvaa. Laskeutuminen sulamisveden muotoilemaan noin 180 metriä syvään jäätikkökaivoon on yksi ”toimintakohtauksista”, joita ei kannata jättää väliin.

Sulamisvedet muodostavat Grönlannissa kesällä safiirinvärisiä jokia, joiden vedet etsiytyvät jäätikön halkeamiin ja syövyttävät isoja pystysuoria kuiluja, jäätikkökaivoja.

Dokumentin seuraama jäätikkökaivojen tutkija, englantilainen professori Alun Hubbard ei riskeeraa henkeään rämäpäisyyttään tai näyttämisen halusta, vaikka siltä voi aluksi vaikuttaa.

Hubbard ja kaksi muuta professoria – yhdysvaltalainen Jason Box ja tanskalainen Dorthe Dahl-Jensen – tekevät tutkimustyötä Grönlannin pakkasissa ja myrskyissä, koska se on välttämätöntä. ”Siellä heille on pohjatotuus”, korostaa kuvassa aina välillä vilahtava Ostenfeld. Kokeneiden professoreiden pohjatotuus – tai ainakin yksi niistä – on syvällä mannerjäätikössä, josta Dahl-Jensenin johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on porannut jääydintä jo yli kaksikymmentä kilometriä.

Dahl-Jensenin osuus jää tosin turhan lyhyeksi. Ilmeisesti jäänäytteiden tutkiminen ei ole yhtä jännittävää kuin kahdentoista päivän patikointi jäätiköllä, saati laskeutuminen köyden varassa uhkaavasti ääntelevän jäätikkökaivon pohjalle.

Toki myös patikointiin on pätevä syy. Pitkäaikaistutkimusta tekevä Jason Box yrittää selvittää, kuinka paljon Grönlannissa sataa lunta, joka sitten suojaa peitteenä jäätä auringon vaikutukselta.

Ostenfeld avaa näitä vaikutusketjuja myös animaatioin ja viettelee vaikuttavilla maisemilla kuuntelemaan perehtyneiden tutkijoiden puheita, jotka kertautuessaan lisäävät tiedon tuskaa – kuten kai on tarkoituskin. Dokumentti jäästä ei jätä kylmäksi.

Into the Ice, Teema klo 21.00 ja Yle Areena. Dokkarifestivaalin ohjelmistoa.