Niina Revon ja Risto Karhusen rikospodcast Tositarinoita rakkauspetoksista on tehty ajatuksella ja intohimolla.

True crime on ylivoimaisesti kuunnelluin podcastien lajityyppi, vaikka suurin osa tuotannosta on pelkkää vanhojen henkirikosmysteerien laiskaa kierrätystä.

Onneksi löytyy myös sellaisia tekijöitä, jotka jaksavat tehdä rikospodcasteja ajatuksella ja intohimolla. Tositarinoita rakkauspetoksista avaa ajatonta aihetta, joka on internetin ja somen aikakaudella levinnyt miltei epidemiaksi. Netti on halpa ja vaivaton tapa tavoittaa suuri määrä potentiaalisia uhreja, joita ovat yksinäiset rakkautta kaipaavat ihmiset. Sopivassa elämäntilanteessa siis miltei kuka tahansa.

Risto Karhunen on paitsi podcastin toinen käsikirjoittaja myös sen valloittava juontaja.

Niina Revon ja Risto Karhusen mainiosti käsikirjoittaman podcastin motto onkin se, että rakastunut ihminen on oikeastaan oikeustoimi­kelvoton.

Uhrin kokema häpeä suojaa huijareita, ja jopa poliisi saattaa nauraa ihmiselle, joka yrittää tehdä rikosilmoitusta rakkaus­huijauksesta, vaikka kyse olisi kymmenistä tuhansista euroista. Mitäs olit niin hölmö -asenne tulee huijauksen uhreille liian tutuksi muutoinkin.

Tositarinoita rakkauspetoksista on hienovireistä äänikerrontaa, jossa käytetään monipuolisesti audioilmaisun keinoja. On useita kertojia, onnistuneesti dramatisoituja kohtauksia, asiantuntijoiden ja uhrien haastatteluja, taiten käytettyä musiikkia ja jäntevä rytmi. Äänisuunnittelija Samuli Welin on tehnyt suurenmoista työtä, jota on helpottanut ilmava käsikirjoitus.

Erityismaininnan ansaitsee myös podcastin juontaja Karhunen, joka on kerrassaan valloittava audiopersoona.

Tositarinoita rakkauspetoksista, Supla+.

Helsingin Sanomat ja Supla+ kuuluvat Sanoma-konserniin.