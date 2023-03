Lämminhenkisessä sarjassa tavataan neljä autismin kirjolla olevaa nuorta aikuista.

”Selkä on kaikki. Jos selkä menee, menettää fyysisen työn ja täytyy tulla konttorirotaksi ja antaa sielun kuolla”, linjaa 28-vuotias Topi Borg.

Hän on juuri aloittanut uudessa työssään kaupan hyllyttäjänä pitkään kestäneen työhaun jälkeen. Fyysinen työ on raamikkaalle ja tarkalle miehelle mieleen.

Borg on myös yksi Kirjolla-sarjan päähenkilöistä. Kahdeksanosaisessa sarjassa tavataan neljä autisminkirjolla olevaa nuorta aikuista sekä heidän läheisiään.

28-vuotiaan Topi Borgin intohimoihin kuuluvat liikunta sekä elokuvat, joita hän on nähnyt yli kahdeksan tuhatta.

Autismia kuvaavia tv-sarjoja on viime vuosina nähty useampi. Kirjolla on toteutettu seurantarealityn tyyliin eli painotus on tavallisessa arkisessa puuhailussa. Helena Bäckmanin käsikirjoitus ei väännä väkisin draamaa tai tee kenestäkään maskottia. Kukin sarjan henkilöistä saa olla juuri omanlaisensa.

Ohjelman ilmeisin tavoite lienee erilaisuuden ymmärryksen lisääminen, ja siinä se myös onnistuu. Lähestymistapa tuo mieleen muutaman vuoden takaisen yleisösuosikin Toisenlaiset frendit. Siinähän avautui näkymä yhdenlaiseen todellisuuteen, jolle harvoin tv-sarjoissa annetaan tilaa eli kehitysvammaisten kaveriporukan elämään nyky-Suomessa.

Ja onhan kyse mukaansa tempaavasta televisiostakin. Koossa on karismaattinen ja kiinnostava porukka.

Topin intohimoihin kuuluvat liikunta ja elokuvat, joita hän on nähnyt yli kahdeksan tuhatta. 19-vuotias Julius Herler on porukan nuorin, abiturientti, joka harrastaa pianonsoiton ja tenniksen lisäksi hissejä ja tubettamista. 24-vuotiaan sosiaalisen Kiri Jantusen silmäterä on kunnioitusta herättävä barbiekokoelma, jolle on omistettu uudessa kodissa kokonainen huone. Insinööriksi kouluttautunut ja ohjelmoijana työskentelevä, 29-vuotias Markus Frosti haaveilee puolestaan älykypärän kehittämisestä sekä ensimmäisestä tyttöystävästä.

Vaikka elämä autismin kirjolla on erilaista kuin valtaosalla muista ihmisistä, on se myös hyvin samanlaista. Nelikon elämään kuluu tavallisia asioita, joita muutkin samanikäiset tekevät ja miettivät: opiskelua, työnhakua, muuttoa, itsenäistymistä ja ihmissuhteiden solmimista.

19-vuotias abiturientti Julius Herler harrastaa muun muassa pianonsoittoa ja tennistä sekä hissejä, joita hän kuvaa omalle tubekanavalleen.

Mutta ei autismia yritetä häivyttää poiskaan. Moni asia tuottaa vaikeuksia. Huoli tai epävarmuus tulevat esiin lähinnä läheisten kokemusten ja ajatusten kautta. Oma perhe onkin kaikille lähin tuki ja turva. Ohjelmassa myös vanhemmat, sisarukset ja ystävät pääsevät ääneen. Heidän kauttaan kuva elämästä autismin kirjolla saa lisää sävyjä.

Sarjan lämminhenkiseen tunnelmaan vaikuttaa paljolti se, ettei mukaan ole ängetty ulkopuolisia asiantuntijoita selittämään, mistä autismissa on kyse tai mitä viimeisimmät tutkimukset aiheesta sanovat.

24-vuotiaan Kiri Jantusen silmäterä on kunnioitusta herättävä 400 barbienuken kokoelma.

Keskeinen viesti on, ettei autismin kirjolla olevia ihmisiä voi niputtaa yhteen, vaan kaikilla on omat piirteensä, kykynsä ja kiinnostuksenkohteensa.

Kuten Topi Borg sanoo: kaikki eivät ole kuin Dustin Hoffman Sademies-elokuvassa.

Kirjolla, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena.