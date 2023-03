Ökyrikkaasta mediaperheestä kertova Succession vaikuttaa saavan neljännellä kaudellaan inhimillisyyden sävyjä.

Menestyssarja Successionin Royn perheen perilliset jäivät kolmannen kauden päätös­jaksossa tyhjin käsin. Siis niin tyhjin kuin miljardöörinä voi media­imperiumin perillinen jäädä.

Kauden viimeisillä hetkillä surullisen koiran katseinen ja hämmentyneen aviomiehen rooliin pakotettu Tom Wambsgangs (Matthew Macfadyen) kavalsi vaimonsa, Royn perheen ainoan tyttären Siobhan ”Shiv” Royn (Sarah Snook) niin röyhkeästi, että vaimon aikaisemmat pettämis­tragediat tuntuivat lähinnä kutittelulta.

Pelinappulat asettuivat jälleen uusille paikoille.

Succession alkoi kesällä 2018. Sarjan ensimmäinen ja kolmas kausi ovat voittaneet parhaan draamasarjan Emmy-palkinnot. Myös näyttelijät, Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen ja Sarah Snook, ovat saaneet lukuisia arvostettuja palkintoja rooleistaan.

Toimittaja Eleonoora Riihinen kirjoitti kolmannen kauden HS:n arviossaan, että Succession on aikansa parasta televisiota. Pikimusta draamakomedia on saanut suitsutusta ja koukuttanut katsojia myös kansainvälisesti. Esimerkiksi The New York Times seurasi kolmatta kautta jakso jaksolta.

Nyt Succession palaa jälleen. Neljännen kauden ensimmäinen jakso julkaistaan HBO Max -suoratoistopalvelussa Suomen aikaa maanantaina.

Helmikuussa sarjan luoja Jesse Armstrong kertoi The New Yorkerin haastattelussa, että kausi jää viimeiseksi. Armstrong sanoi pohtineensa Successionin päätymistä jo pitkään, mutta halusi lopettaa sarjan tavalla, joka olisi voimakas ja kokonaisuuteen sopiva.

Royn perheen patriarkka Logan Roy (Brian Cox) pohtii neljännen kauden ensimmäisessä jaksossa ihmisyyden olemusta.

Viimeisen kauden ensimmäisen jakson perusteella luvassa on ehtaa Successionia: räävitöntä loanheittoa, farssia, komediaa ja veristä valtataistelua hienoon puuvillaan ja tummaan mahonkiin verhoiltuna. Kauden alku vaikuttaa edellisiin verrattuna vauhdikkaalta. Miljarditarjouksia heitetään puolelta toiselle kuin pöytätennisottelussa.

Tapahtumat käynnistyvät tilanteesta, jossa sisarukset – presidenttikilpapäissään hölmöilevää perheen esikoista Connor Royta (Alan Ruck) lukuun ottamatta – ovat lyöttäytyneet yhteen julmaa patriarkkaa Logania (Brian Cox) vastaan.

Vaikka aikaa on selvästi ehtinyt kulua, lasittuneena kiiltävä kauhu, joka kolmannen kauden päättyessä nousi Shivin silmiin, ei vielä tyystin ole ehtinyt hälvetä. Se palaa, kun Shiv huomaa, että Loganin puolella pelaava Tom lyökin luurin korvaan hänelle, eikä toisin päin.

Raha ja rakkaus kilpailevat painavimman valuutan asemasta, mutta ensimmäistä kertaa mukana vaikuttaa olevan myös häivähdys inhimillisyyttä.

Logan on yhä hyytävän julma, mutta pysähtyy diner-ruokalan hämärässä pohtimaan ihmisyyden olemusta. Jos elämässä kaikki on vain samanarvoista pääomaa, onko millään lopulta mitään merkitystä?

Satiiriseksi etäännytetyn valtapelin alta alkaa paljastua traaginen tuhon jälki.

Kun asiat päättyvät, oli kyse sitten bisneksestä, parisuhteesta tai elämästä, jäljelle jää vain surullinen huokaus ”we gave it a go”, me yritimme.

Vai onko kaikki jälleen vain huijausta?

Helsingin Sanomat seuraa ja analysoi Succession-sarjan viimeistä kautta jakso jaksolta Succession-sessio-podcastissa.

Succession-sessio-podcastin toimittajat ovat Eleonoora Riihinen ja Hilla Körkkö. Podcast löytyy HS:n sovelluksesta ja esimerkiksi Spotifystä.