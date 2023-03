Silmukka on Lustin tähänastinen päätyö ja ensimmäinen täysimittainen sarjakuva-albumi. Ennen Silmukkaa Lustin töitä on ilmestynyt omakustanteissa ja antologioissa.

Sarjakuva-Finlandia on myönnetty Silmukka-sarjakuva-albumille. Teoksen on tehnyt Kimmo Lust, ja sen on kustantanut Suuri Kurpitsa.

Silmukka kertoo lapsen kasvamisesta päihdeongelmaisen yksinhuoltajan ainoana lapsena.

Voittajan valitsi kymmenen finalistin joukosta tänä vuonna oopperalaulaja Waltteri Torikka.

”Silmukka on riipaisevasti ja väkevästi kuvattuja satunnaisia muistoja alkoholismin varjossa eletystä lapsuudesta ja nuoruudesta”, Torikka perustelee valintaansa tiedotteessa.

Torikan mielestä Silmukan kuvallinen kerronta on herkkää, jälki omaleimaista ja turvattomuuden läpäisemä maailma tuntuu sydänalassa.

Silmukan tehnyt järvenpääläinen Lust on syntynyt vuonna 1986. Silmukan päähenkilön Nipsun vaiheet perustuvat tekijän omiin kokemuksiin pienellä varsinaissuomalaisella paikkakunnalla.

Tampere Kuplii ry:n perustama Sarjakuva-Finlandia-palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.