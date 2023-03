Suomalaiset maakuntalehdet painivat nousevien kustannusten kanssa. Jos paikallinen mediakenttä supistuu, voi sillä olla vaikutuksia jopa demokratian toteutumiseen.

Viimeisen kahden viikon aikana kaksi isoa maakuntalehteä on ilmoittanut sunnuntailehtensä paperiversion lopettamisesta: ensin oululainen Kaleva, sitten joensuulainen Karjalainen.

Koska Kaleva ja Karjalainen ovat vastanneet alueillaan myös Helsingin Sanomien jakelusta, myöskään HS:n paperista sunnuntailehteä ei pian enää saa Pohjois-Suomessa tai Joensuun seudulla: paperilehdet katoavat siis sunnuntain aamiaispöydistä suuressa osassa maata.

Sekä Kaleva Media että Karjalaista julkaiseva PunaMusta Media perustelivat päätöksiään painopaperin ja jakelun hintojen kohoamisella. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jopa kaksinkertaistanut paperin hinnan, polttoaineiden hinnannousu kallisti jakelua, ja Posti on nostanut jakeluhintojaan entisestään.

Kaleva Media myös irtisanoi 49 ihmistä, joista suurin osa työskenteli lehden jakelussa. PunaMusta ei irtisanonut, mutta kertoi sunnuntain painolehdestä luopumisen tuovan tänä vuonna noin puolen miljoonan euron kustannussäästöt.

Monelle oman alueen lehti on kaikista tärkein tiedotusväline ja sunnuntailehden lukeminen paperisena tärkeä rituaali. Toisaalta sunnuntaijakelu on kallista. Sunnuntain paperilehdestä luopuminen kertoo vaikeista valinnoista, joita maakuntalehtien on nyt tehtävä pysyäkseen hengissä.

Lapin Kansa -lehti luopui sunnuntain paperilehdestä jo 2015, ja vuonna 2021 luovuttiin myös myös sunnuntain näköislehdestä. Kainuun Sanomat lopetti sunnuntailehtensä kokonaan vuonna 2015.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Ahon mukaan elinvoimainen maakuntalehdistö on ensisijaisen tärkeä myös demokratian toimivuuden kannalta. Lehtiä tarvitaan erityisesti paikallisten asioiden ja päätöksentekijöiden seurantaan.

Journalistisen median ja yleisön välisen suhteen katkeamisella on useita negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tutkittu niin sanottuja ”uutiserämaita”, jossa paikallislehdet ovat lopettaneet toimintansa.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Ahon mukaan demokratia on vaarassa, jos mediaa ei tueta.

Yhdysvaltain Pen-keskuksen vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan näillä alueilla esimerkiksi kuntahallinnon tehokkuus on laskenut, äänestysaktiivisuus on laskenut ja kansalaiset hakeutuvat harvemmin politiikkaan.

Tutkimustuloksia ei välttämättä voi suoraan rinnastaa Suomeen, mutta riskit kansalaisten vieraantumiseen politiikasta ovat olemassa, jos uutiskato jatkuu.

”Demokratia on vaarassa, jos kaupallista mediaa ei tueta”, Aho sanoo.

Aho painottaa, että media ja etenkin maakunta- sekä paikallislehdet voidaan pelastaa poliittisella päätöksenteolla. Viime vuosikymmenet on tehty päinvastoin.

Suomessa medialle on annettu kertaluontoisia valtiontukia, kuten 7,5 miljoonan euron korona-ajan tuki. Haja-asutusalueille on tulossa väliaikainen tukiohjelma kallistuneiden jakelukulujen vuoksi. Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä pitkälle, Aho sanoo.

”Muissa Pohjoismaissa medialla on vuosittaiset valtion tuet. Suomessa ainoa mediapoliittinen keskustelu käydään Yleisradion ympärillä. Kaupallisen median nykytilasta tai tulevaisuudesta ei ole kellään ollut minkäänlaista kuvaa 25 vuoteen.”

Muita tukikeinoja olisivat sanomalehtien arvonlisäveron poistaminen ja valtio-omisteisen Postin toiminnan tarkempi säätely.

”Posti jakaa valtiolle isot osingot joka vuosi. Olisi hyvä kysyä, onko valtionyhtiön tehtävä jakaa osinkoja vai ylläpitää demokratiaa”, Aho sanoo.

Jakelukulujen nostamisen lisäksi Postin jakelupäivien karsiminen vaikeuttaa lehtien toimintaa. Lokakuussa voimaan tulevan postilain uudistuksen myötä koko maassa päiväposti voidaan jakaa vain kolmena päivänä viikossa, viikoittain vaihtelevin vuoropäivin. Jotkut lehtitalot ovat hoitaneet jakelunsa itse ilman Postia, mutta jakelu on silti merkittävä kuluerä.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka muistuttaa, että maakuntalehdillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa.

Myös Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka muistuttaa maakunta- ja paikallislehtien yhteiskunnallisesta merkityksestä.

”Näin vaalien alla olisi hyvä kysyä päättäjiltä, onko valtiolla mahdollisuuksia tukea kaupallista mediaa, jonka toiminta on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, ihan demokratian toimivuudenkin kannalta. Maakuntalehtien rooli on turvata moniäänisyyttä eri alueilla”, Mukka sanoo.

Mutta onko parin sunnuntailehden katoaminen lopulta niin vakava asia? Ahon mukaan lehtitaloissa on jo tiedossa, että tilauksia on peruttu nimenomaan siksi, ettei viikonlopun lukuhetkiin odotettua sunnuntailehteä enää ole.

Muutos saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta ajan mittaan käsissämme voi olla isompi ongelma. Vai onko jo nyt, kysyy Aho.

”Onko demokratia jo kärsinyt? Onko jo nyt ihmisiä, jotka eivät seuraa journalistista mediaa, kun sitä ei ole heille saatavilla tai ovat peruneet tilauksia, koska ne ovat liian kalliita? Väittäisin, että näin on jo tapahtunut.”