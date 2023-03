Satu Taskinen pilkkoo Luomistyö-romaaninsa rakenteen niin perusteellisesti, että jäljelle jää lähinnä joukko ajatuksia ja mielleyhtymiä.

Romaani

Satu Taskinen: Luomistyö. Teos. 190 s.

Kuinka monin tavoin tarina voi keskeytyä? Tuhansin eri tavoin, käy ilmi Satu Taskisen romaanista Luomistyö.

Sitten vain aloittamaan alusta. Näin käy tavan takaa, kun kertoja epäröi, kyselee ja sirottelee ajatuksiaan kymmenien sivujen verran.

Romaanin keskeisellä tarinalla on silläkin alkunsa: kertoja säntää pesutupaan, koska kerrosta ylempänä on tapahtunut jotain dramaattista. Siellä on käynnissä tanssitunti, ja samalla on käynyt toteen jokin kohtalokas välienselvittely.

Sen verran käy selväksi, että kertoja tuntee itsensä hyljityksi. Hänestä on käytetty saksan sanaa die zugreiste, joka viittaa muualta tulleeseen naiseen. Elämänkumppani on osoittautunut kaikkien vuosien jälkeen vieraaksi ihmiseksi. Kertoja kokee omasta jyrkästä reaktiostaan häpeää monellakin tasolla.

Taskinen käsitteli vaikeutta sopeutua itävaltalaiseen kulttuuriin jo esikoisessaan Täydellinen paisti, joka sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2011. Myös silloin hän turvautui monologiin ja mielen hajanaiseen laukkaan.

Nyt on vielä radikaalimmin: asiat nivoutuvat heltymättä koko ajan yhteen, ja siten viivytään pitkään kaikenlaisten vastakohtien välitilassa.

Tarinasta on romaanissa paljonkin puhetta. Romaani siis tarkastelee hienosti sanottuna omia ehtojaan, samalla kun se välttelee viimeiseen asti perinteistä tarinankerrontaa:

”Tarina on ehkä välttämättä olemukseltaan aina jonkinlainen oikeudenkäynti. Lempeä tai ankara. Vai onko?”

Tällainen alituinen kysyminen on olennainen osa Taskisen tyyliä. Jatkokysymys kuuluu: mitä jos tarinan käännekohta ei veisikään ratkaisuun vaan ”pysyvästi ratkaisemattomaan”?

Toki on jo aiemmin väsätty koko joukko romaaneja, jotka eivät pääty selvään ratkaisuun ja jotka esittävät vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja.

Näin teki jo Cervantes, ja radikaaleimpina voidaan pitää ranskalaista ”uutta romaania” ja Latinalaisen Amerikan ”boomin” 1960-luvun romaaneja.

Luomistyö tuokin mieleen jotkin Julio Cortázarin novellit tai Carlos Fuentesin romaanit. Niissä kerronta tosin etenee sujuvasti johonkin pisteeseen, jossa asiat keikautetaan nurin.

Taskinen toimii toisin. Varsinkin romaanin alkupuoli koostuu lähinnä pohdiskelusta ja mielleyhtymistä.

Mukana on monenlaista juonenpätkää ja kehittelyä. Yksi on kertojan jonkinlainen sivupersoona Filosofessa, joka syntyy – kyllä vain – oksennuksesta. Pääsee kuitenkin matkalle maasta toiseen.

Luomistyö muistuttaa, että tarina on vain rakennettu järjestys, jota ei kirjallisuuden tai elokuvan ulkopuolella tapaa. Siinä mielessä tällainen metakirjallisuus pyrkii olemaan realistisempaa kuin realistinen romaani.

Perustelihan Alain Robbe-Grillet, ranskalaisen uuden romaanin pioneeri, yhtenäisen tarinan rikkomista juuri sillä, että kyse on ihmismielen realismista.

Siten Taskisen harhaileva, sinne tänne poukkoileva teksti seuraa hyvinkin hajamielisesti toimivaa arkimieltä.

Silti käy niin, että aina, kun Taskinen malttaa kuvata tilanteen, lukeminen helpottuu ja romaani luistaa ainakin pätkän eteenpäin. Kertoja vain valitsee jatkuvan keskeytyksen ja epäröinnin tien.

Välillä tekstistä on hyvin vaikea saada kiinni.

Tähän tapaan: ”Edes jossain kohdassa olisi pitänyt säilyttää erehtyväisyydestä juontuva mahdollisuus ehdottomaan periaatteelliseen kieltoon tietyissä asioissa.”

Romaani pyrkii myös kuvaamaan ruumiillista kokemusta, mikä on ehdottomasti hyvä piirre. Tosin Taskinen turvautuu tavan takaa 1940-luvun epäonnistuneeseen, suorastaan ruumiittomaan uudissanaan keho, joka onkin viime aikoina kovasti yleistynyt.

Silti romaani tekee tiettäväksi, että kokemukset tuntuvat jossain, eivätkä tapahtumat vain luista eteenpäin.

Ei Luomityö kuitenkaan vain kuvaa kokemusta realistisesti. Pesutuvassa kertoja samastuu Rembrandtin maalauksen pesijättäreen ja antaa mielensä laukata muutenkin arvaamattomasti.

Se tuottaa välillä ihan ruumiillisen tuntemuksen siitä, että kyllä tarinallakin voisi olla paikkansa romaanissa. Ei sitä kokonaan kannata hylätä.