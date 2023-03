Brittikirjailijan rakastettuja Neiti Marple- ja Poirot-sarjoja on muokattu vastaamaan nykylukijan tarpeisiin etenkin Britannian ulkopuolella kohdattavien hahmojen osalta.

Kirjailija Agatha Christien (1890–1976) romaanien uusista painoksista on poistettu loukkaavana pidettyä kieltä, uutisoivat brittimediat.

The Guardianin mukaan HarperCollins-kustantamo on tehnyt muokkauksia vuosina 1920–1976 kirjoitettuihin Poirot- ja Neiti Marple -salapoliisiromaaneihin. Kirjojen lisäksi belgialaisesta, viiksekkäästä yksityisetsivä Hercule Poirotista nähdään Suomessa vuosi toisensa jälkeen pyörivää elokuvien sarjaa, ja St. Mary Meadin kylässä asuva ikäneito Jane Marple ratkoo nokkelasti rikoksia myös tv-sarjassa.

Uusista romaaneista on poistettu sellaista kielenkäyttöä ja kuvauksia, joita nyky-yleisö pitää loukkaavina. Muutosten kerrotaan kohdistuvan etenkin sellaisiin hahmoihin, joita kirjojen päähenkilöt kohtaavat Britannian ulkopuolella.

The Telegraphin mukaan nyt tehdyissä muokkauksissa romaaneista on poistettu viittauksia etniseen alkuperään kohdissa, joissa henkilöhahmoa on kuvattu esimerkiksi mustaksi tai juutalaiseksi. Myös esimerkiksi sellaiset naishahmon vartalon kuvailua ilmaisevat muodot kuin musta marmori tai tuomarin olemuksen kuvaileminen intialaiseksi luonteeksi on poistettu. Niin ikään termi itämainen on poistettu ja sana alkuperäinen korvattu sanalla paikallinen.

Muokkaukset näkyvät uusien painosten digitaalisissa versioissa, joihin lukeutuvat koko Miss Marple -sarja sekä valikoima Poirot-romaaneja, ja jotka on tarkoitus julkaista uudelleen tai jotka on julkaistu vuodesta 2020 lähtien.

Esimerkiksi vuonna 1937 valmistuneessa Poirot-romaanissa Kuolema Niilillä on kohtaus, jossa eräs hahmo valittaa ryhmän lapsia kiusaavan häntä ja hän tokaisee: ”He tulevat takaisin ja tuijottavat ja tuijottavat, ja heidän silmänsä ovat yksinkertaisesti inhottavia, ja niin ovat myös heidän nenänsä. En usko, että pidän lapsista.” Uudistetussa painoksessa lause on uudistettu muotoon: ”He tulevat takaisin ja tuijottavat ja tuijottavat. En usko, että pidän lapsista.”

Miss Marple -romaanin Lomahotellin murhat (1964) uudesta painoksesta on puolestaan esimerkiksi poistettu kohta, jossa Miss Marple pohdiskelee, että hänelle hymyilevällä hotellityöntekijällä on ”niin ihanat valkoiset hampaat”.

Loukkaavien ja sopimattomien termien muokkauksista ovat vastanneet niin sanotut kokemuslukijat (eng. sensitivity reading). Silloin jos kulttuurisessa omimisessa on kyse etuoikeutetun ihmisryhmän, usein kulttuurisen enemmistön, tavoista kuvata vähemmän etuoikeutetun ryhmän elämää tai piirteitä, kokemuslukeminen on keino vääristyneiden tai loukkaavien tapojen estämiseksi. Menetelmää kutsutaan kokemuslukemiseksi, koska siinä tekstejä lukee ennen julkaisua joku, jolla on oma kokemus niiden käsittelemistä asioista.

Christien romaaneihin tehdyt päivitykset noudattavat samoja muokkauskäytäntöjä, joita on aiemmin tehty muun muassa Roald Dahlin ja Ian Flemingin kirjoihin. Niistäkin on poistettu loukkaavia viittauksia sukupuoleen ja rotuun.

Viime aikoina monet vanhemmat teokset ovat läpikäyneet saman menettelyn. Muun muassa helmikuussa Walt Disney Company päätti poistaa tulevista Roope Ankka -julkaisuistaan samoista syistä tarinat Maailman rikkain Ankka ja Unelmoiden läpi elämän.