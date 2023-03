Orlando Bloom on tavannut Ukrainan presidentin Kiovassa. Bloom on toiminut Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2009.

Brittinäyttelijä Orlando Bloom vieraili Ukrainassa ja tapasi presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Videota tapaamisesta julkaistiin sunnuntaina.

Bloom on toiminut YK:n alaisen lastenjärjestön Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2009. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ukrainalaislasten tilanteesta Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa.

Venäjää syytetään ukrainalaislasten laittomista siirroista miehitetyiltä alueilta Venäjälle. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on tästä syystä antanut pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista.

”Keskustelimme maamme uudelleenrakentamisesta, koulujen infrastruktuurista. Olen kiitollinen tästä avusta”, Zelenskyi sanoi.

Asialistalla oli Zelenskyin mukaan myös pakolla Venäjälle vietyjen lasten saaminen takaisin Ukrainaan, pommisuojien rakentaminen lapsia ajatellen sekä etäopetuksen mahdollistaminen alueilla, joilla koulunkäynti on vaarallista.

Zelenskyi kertoi Bloomin työskennelleen Ukrainan lasten hyväksi jo ennen sotaa. Bloomin lisäksi vierailulla oli joukko Unicefin työntekijöitä.

Bloom on näyttelijänä suuren yleisön tuntema esimerkiksi rooleistaan Pirates of the Caribbean -elokuvissa sekä Taru sormusten herrasta -elokuvissa.