Erkki Mäkiö toivoo asennemuutosta vanhan rakennuskannan kohtelussa.

”Rakentamista on kehitettävä katsomalla menneisyyteen, tutkimalla satavuotiaiden ja sitä vanhempien rakennusten ominaisuuksia. Niillä on kiistaton näyttö kestävyydestä,” Erkki Mäkiö painottaa. Hänen työhuoneensa on täynnä piirustuksia ja rakennelmia työssä syntyneistä oivalluksista ja ideoista.

Arkkitehti Erkki Mäkiö vastaanotti äskettäin arkkitehtuurin vuoden 2022 valtionpalkinnon. Hän on neljännesvuosisadan ohjannut Museovirastosta käsin juuri valtion rakennusten restaurointia Raaseporin keskiaikaisesta linnasta presidentin linnaan.

Hän on myös kouluttanut, tehnyt kirjoja ja ollut aktiivinen julkinen keskustelija. Mäkiö lanseerasi vuosia sitten sanaparin ”patinan sieto”, joka on alkanut vakiintua kaikkeen rakennusten korjaamisesta ja purkamisesta käytyyn keskusteluun.

Mäkiön mielestä Suomessa vahingoitetaan olemassa olevaa rakennuskantaa tarpeettomilla ja ylimitoitetuilla korjauksilla. Ylikorjaaminen on osittain asennekysymys, ja se koskee kaikkea rakentamista omakotitaloista julkisiin rakennuksiin.

Miksi vanhan pitää sisätiloiltaan näyttää vastavalmistuneelta? Miksi tiloja muutetaan muotivirtausten mukaan? Miksi vanhan käyttökelpoisuus on juuri nyt lakannut?

”Ehjien rakennusten korjailu ja käyttökelpoisen purkaminen ovat Suomessa suuri ongelma. Sitä tehdään ilmasto- ja ympäristökysymyksistä piittaamatta. Pintojen kulumista ja materiaalien vanhenemista eli patinaa ei siedetä vaan se tulkitaan vaurioksi”, Mäkiö harmittelee.

”Talojen sisätilojen rakentamista uudelleen, niin että suojellut julkisivut on säästetty, sanotaan korjausrakentamiseksi. Muodikkaat tilajärjestelyt kuten väliseinien purkaminen avokonttoreita varten ja pintamateriaalimuutokset aiheuttavat suurta tuhoa vanhassa kivirakennuskannassa. Koneellinen talotekniikka on liian raskasta vanhoihin, pääosin hyvin säilyneisiin rakennuksiin. Massiiviseinäisen rungon rakennusfysikaaliset hyödyt on hylätty.”

Purkulupien saamista pitäisi Mäkiön mielestä kiristää. Toisin kuitenkin on käymässä uuden rakennuslain myötä.

”Nyt tuhotaan puoli vuosisataa sitten purettujen rakennusten paikoille tehtyjä taloja muka käyttökelvottomina. Ympäristöjen ei anneta rauhoittua, vakiintua ja vanheta. Käyttökelpoisen tuhoaminen on suunnatonta tuhlausta.”

Erkki Mäkiö oli valtion virkamies, jota talot kiinnostivat enemmän kuin paperityöt. Hän tutustui kohteisiin paikan päällä ja käytti paljon aikaa korjaustyömaihin tutustumiseen. Työmaa ja keskustelu kokeneiden rakentajien ja insinöörien kanssa ovat olleet varsinainen korjauskoulu.

”En tykännyt niinkään viranomaisroolista, pidin itseäni pikemminkin työryhmän jäsenenä. Joskus piti vähän mahtailla lakeihin vedoten, mutta kyllä minä halusin suunnitella ja ideoida mahdollisimman hyvää lopputulosta yhteistyössä muiden kanssa.”

Mäkiö sanoo, että insinööri on arkkitehdin paras ystävä ja työtoveri. Erityisellä lämmöllä hän muistelee 35 vuoden yhteistyötä nyt jo edesmenneen rakennusinsinöörin Eero Kotkaksen kanssa. Fort Slavan 1700-luvun pyöreän linnoituksen restaurointi Kukourin saaressa Kotkan edustalla oli innostavimpia töitä hänen urallaan yhteistyössä arkkitehti Hannu Tommisen kanssa.

”Ei viranomaislausuntoa restauroinnista voi pudottaa jostain ylhäältä käsin, vaan sen pitää perustua suunnitteluryhmän yhteiseen näkemykseen”, Mäkiö huomauttaa.

Hän innostuu puhumaan antiikin temppeleistä ja niistä joihinkin liitetystä optisen korjauksen ajatuksesta.

”Temppelit nähdään länsimaisen arkkitehtuurin perustana. Optiset korjaukset saattavat liittyäkin maanjäristystärähtelyn torjuntaan. Onko ihailtukin rakenteen kauneutta tajuamatta sitä? Arkkitehtuurin historiaan pitäisi lisätä konstruktion historian lisälehti.”

Mäkiön isä oli rakennusmestari, muun muassa Alvar Aallon luottourakoitsija, ja rakentajia on suvussa monessa polvessa.

Erkki Mäkiöllä on katajanokkalaisen jugend-talon kellarissa työhuone, joka on täynnä hänen mainioita piirustuksiaan ja rakennelmiaan. Hän on taitava piirtäjä, joka havainnollistaa vuosikymmenten aikana kertynyttä tietoaan ja ideoitaan piirustustensa ja pienten rakennelmien avulla. Materiaaliksi käyvät puu tai vaikkapa kertakäyttömukit.

Tekeillä on kirja Mäkiön työhistoriasta, työnimellä Muistiinpanoja. Hän on tehnyt vuosikymmenten ajan paljon yhteistyötä kuvittajavaimonsa Leena Lumpeen kanssa.