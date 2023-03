Jouko Aaltosen dokumentti kertoo sukupolvesta, joka valtasi katuja ja taloja 2000-luvulla.

Karnevalismi on liittynyt usein suoran toiminnan liikkeisiin, niin myös mielenosoituksissa. Kuva Murrostorstai-kulkueesta vappuaattona 2009.

Dokumentti

Miten korjata maailma, ohjaus Jouko Aaltonen. 75 min. K7. ★★★

Dokumentaristi Jouko Aaltonen on seurannut elokuvissaan johdonmukaisesti poliittisia, lähinnä vasemmistolaisia ja anarkistisia liikkeitä eri vuosikymmeniltä. Hän on tehnyt dokumentit 1970-luvun laululiikkeestä ja erikseen Agit Prop -yhtyeestä mutta myös suomalaisesta punkista sekä maolaisista.

Aaltosen ote on aina ymmärtäväinen mutta ei kuitenkaan kritiikitön.

Nyt astutaan harppaus uudelle vuosituhannelle, jolloin sukupolvi vaihtui ja kansalaisaktivismi sen myötä. Oli paljon vastustettavaa, mutta ennen kaikkea väärään suuntaan kulkeva globalisaatiokehitys. Lähdettiin kaduille osoittamaan mieltä eli keinot olivat enimmäkseen tuttuja, ja vanha tuttu oli myös kohde, kapitalismi.

Mielenosoituksia pidettiin isojen huippukokousten yhteydessä, ja näistä isoista mekkaloista on tullut sukupolvikokemuksia niille, jotka lähtivät paikan päälle.

Aaltosen ohjaamassa, ex-aktivisti Pontus Purokurun kanssa käsikirjoitetussa dokumentissa asianosaiset muistelevat, sillä totta tosiaan niistä vuosista on jo aikaa parikymmentä vuotta. Silloiset nuoret ovat nyt keski-ikäisiä, nelikymppisiä. Dokumentissa haastatellaan muun muassa Suvi Auvista, Tapio Laaksoa ja Markus Drakea.

Tässä on riskinsä, sillä keski-iässä nostalgia tuppaa puskemaan päälle, mutta se on dokumentissa aika hyvin vältetty. Erilaisia ryhmiä oli moneksi, mutta haastatteluista saa käsityksen, että entiset aktivistit mieltävät kuuluneensa samaan liikkeeseen.

Totisuutta yritetään välttää liiankin innokkaasti. Vanhat mustavalkoiset hupianimaatiot toimivat ehkä alussa, mutta aika pian ne alkavat vaikuttaa päälleliimatuilta ja irrallisilta, sillä tokihan aktivismissa oli oikeasti tosi kyseessä.

Varsinkin Göteborgin EU-kokouksen yhteyteen järjestetyt miekkarit kesäkuussa 2001 muuttuivat todella dramaattisiksi, ja syitä siihen kannattaa puida edelleen kuten dokumentissa tehdään. Miten poliisin tulisi toimia ja ennen kaikkea miten ei? Suomessa moni asia meni pieleen vuoden 2006 Smash ASEM:ssa.

Aikakauden aktivismiin kuuluivat myös talonvaltaukset, joita oli tehty Suomessakin jo 1970-luvulta lähtien. Dokumentti keskittyy Helsinkiin, ja olisi ollut kiinnostavaa nähdä kuvamateriaalia myös muista kaupungeista.

Haastateltavat on valittu hyvin ja mukana on yhtä paljon naisia, vaikka tunnetuimmat äänitorvet ovat usein olleet miehiä. Jokainen on ilmoittanut aktivisminsa vuodet, myös lopetusvuoden. Mikähän mahtaa olla se konkreettinen rajapyykki itse kullakin?

Lopussa nähdään, mihin he ovat päätyneet. Moni on jatkanut politiikassa, toiset mediassa, Auvisesta on tullut viestintätoimiston konsultti. Ei kansalaistottelemattomuuden vuosista ilmeisesti ole juuri haittaa ollut, pikemminkin päin vastoin.

Näemme myös kuvia Elokapinan tiesuluista. Nämä nuoret jatkavat siitä, mihin 2000-luvulla päästiin.

Miten korjata maailma -elokuvan kuvausryhmä kuvaamassa Elokapinan mielenosoitusta Mannerheimintiellä kesäkuussa 2021: kuvaaja Marita Hällfors, äänittäjä Lou Strömberg ja ohjaaja Jouko Aaltonen.

Käsikirjoitus Pontus Purokuru, Jouko Aaltonen. Tuotanto Illume oy.