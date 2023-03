Deittisovellukset ja avioliittokonsultit tähtäävät samaan päämäärään romanttisiin satuihin viittailevassa What’s Love Got to Do with It -elokuvassa.

Draamakomedia

What’s Love Got to Do with It, ohjaus Shekhar Kapur. 110 min. S. ★★

Brittielokuva siteeraa satuja, joissa prinsessa saa lopussa prinssin. Satuviittausten luulisi kertovan What’s Love Got to Do with It -draamakomedian itsetietoisesta suhteesta romantiikkaan. Elokuvasta puuttuu kuitenkin kaikenlainen ironia ja silmäniskut: tarinassa tähdätään tosissaan sen ainoan oikean löytämiseen.

Tapoja siihen on monia. Dokumenttiohjaaja Zoe Stevenson (Lily James) kahlaa läpi baareista ja deittisovelluksista löytämiään prinssejä, jotka osoittautuvat sammakoiksi ja hirviöiksi. Hänen lapsuudenystävänsä, lääkäri Kazim Khan (Shazad Latif), sen sijaan päättää luottaa vanhempiensa (Shabana Azmi ja Jeff Mirza) näkemykseen kumppanin valinnassa.

Kazimin ja hänen pakistanilaistaustaisten vanhempiensa hakeutuminen avioliittokonsultille kiinnostaa Zoeta niin, että hän ehdottaa aiheesta dokumenttia. Tämä asetelma perustelee jatkuvat keskustelut parisuhdeasioista: Zoe kyselee aiheesta kamera kädessään.

Käsikirjoittaja Jemima Khan on ensikertalainen, mutta ohjaaja Shekhar Kapur tunnetaan intialaisesta Bandit Queenistä (1994) sekä brittielokuvistaan Elisabet (1998) ja Elisabet – Kultainen aikakausi (2007). Hän tuo vetävän puvustuksen ja puitteet myös ensimmäiseen romanttiseen elokuvaansa, ensin lontoolaisin, sitten lahorelaisin kaupunkinäkymin maustettuna.

Heti elokuvan alkuun nähdään myös pakistanilaisperinteiden mukaista häähumua. Zoen äiti (Emma Thompson) salakuljettaa juhliin alkoholia ja ihastelee niiden eksotiikkaa, vaikka on ollut Khanien ystävä jo vuosikymmeniä.

Äiti jää yksioikoiseksi sivuhahmoksi mutta tuo aavistuksen aitoa epämukavuuden tuntua elokuvaan, jossa isommat konfliktit sovitellaan lopulta melko kivuttomasti. Vuosia vanhan perhedraamankin päältä revitään laastaria, eikä sen alta löydy märkivää haavaa tai edes arpea.

What’s Love Got to Do with It on hyvän mielen elokuvaa patologisimmillaan.

Rakkaus joutuu sentään loikkimaan perinne-erojen ja arvorakojen yli. Kazim yrittää olla hyvä poika ja salailee tupakointinsakin vanhemmiltaan, kun taas Zoesta rakennetaan boheemin äidin boheemia tytärtä.

Romanttisessa jännitteessä ei ole kuitenkaan kyse konservatiivisen ja liberaalin konfliktista. Siinä ei ole kyse konfliktista ollenkaan.

Niin järjestetyllä avioliitolla kuin pelkällä sielujen sympatialla tähdätään lopulta siihen, että kaksi ihmistä voisi elää onnellisesti yksiavioisina elämänsä loppuun asti.

Käsikirjoitus Jemima Khan. Tuottajat Tim Bevan, Eric Fellner, Jemima Khan ja Nicky Kentish Barnes. Pääosissa Lily James, Shazad Latif, Shabana Azmi, Emma Thompson.