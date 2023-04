Salla Tykkä löysi välineensä opiskellessaan Kuvataideakatemiassa, kun vaihtoi piirtämisen videotaiteeseen.

Videotaitelija Salla Tykkä löysi välineensä yli kaksikymppisenä opiskellessaan Kuvataideakatemiassa. Siihen saakka hän oli yrittänyt sitkeästi piirtää.

”Yritin kaikkeni, mutta olen taipuvainen perfektionismiin, eikä minusta tullut omasta mielestäni tarpeeksi hyvää piirtäjää. Aloin kokeilla valo- ja videokuvaamista. Kamera teki jotain puolestani, ja se tuntui helpottavalta. Ajattelua vapautui sisällön miettimiseen”, Tykkä muistelee.

1990-luvun puoliväli oli videotaiteen varhaista aikaa. Tykästä tuntui vapauttavalta, kun sille ei vielä ollut muodostunut hallitsevia perinteitä ja sääntöjä. Museoissa ja gallerioissa oli videotaidetta hyvin vähän.

Kuvataideakatemiassa oli muutama videokamera ja 16-millinen Bolex-kamera. Niillä Tykkä alkoi kehittää tyyliään.

Kukaan ei varsinaisesti opettanut tekemään videotaidetta, ja Tykkä sanoo oivaltaneensa itse, kuinka elokuvia tehdään pukemalla ajatukset kuviksi ja asettamalla niitä peräkkäin.

Muutamia esikuvia sentään löytyi.

Eija-Liisa Ahtilan uusi työ Jos 6 olis 9 (1995) teki Tykkään suuren vaikutuksen, samoin Teemu Mäen teokset. Akatemiassa opetti Mika Taanila, joka näytti opiskelijoille elokuvia ja muuta liikkuvaa kuvaa laajalla skaalalla.

”Mietin, miten näkemäni elokuvat olivat vaikuttaneet minuun”, Tykkä kertoo.

”Nuorena tykkäsin katsoa lännenelokuvia. Ne elivät yhä muistoissani, vaikken löytänyt samastuttavia naishahmoja. Naiset oli kuvattu yleensä miehen halun kohteina. Sekin johti ajattelemaan elokuvien ja ihmisten yhteiskunnallista suhdetta.”

Tykkä sanoo, että muistot ja kuvat nuoruuden elokuvista alkoivat vaikuttaa häiritseviltä. Toisaalta hänestä tuntui helpommalta samastua tv:ssä nähtyyn kuin maalaustaiteen korkeakulttuuriin.

Videotaide kehittyi nopeasti ja niin Tykkäkin. Power (1999) sai alkunsa, kun Tykkä näki Martin Scorsesen nyrkkeilyelokuvan Kuin raivo härkä (1980). Powerissa nainen ja mies nyrkkeilevät.

”Kuin raivo härkä -elokuvassa oli paljon perheväkivaltaa. Halusin käsitellä sukupuolten valta-asetelmia. Naisen pitää taistella lunastaakseen pienenkin paikan maailmassa. Myös liikkuvien ihmisvartaloiden kuvaaminen alkoi kiinnostaa: se, kuinka niihin samastutaan ja peilataan omassa ruumiissa samoja tuntemuksia.”

Tykkä viittaa peilisoluihin, joiden avulla ihminen reagoi toisten liikkeisiin, ilmeisiin ja eleisiin – ja ymmärtää, mitä toinen ihminen tekee ja miltä se tuntuu.

Peilisolut toimivat myös elokuvaa katsoessa, vaikka katsoja tietää, ettei nähty ole todellista.

Seuraavana vuonna valmistui Lasso, joka on yhä Tykän tunnetuimpia töitä. Siinä nuori nainen katsoo ikkunasta puolialastonta miestä, joka pyörittää lassoa taidokkaasti. Lyhytelokuva käänsi sukupuoliroolit ylösalaisin, korosti naisen katsetta ja teki miehestä sen kohteen.

”Lassoa pyydetään vieläkin maailmalle festivaaleille ja näyttelyihin, joilla on hyvin erilaisia teemoja: urheilu, tanssi, seksuaalisuus... Ehkä se on kestänyt aikaa, koska se on avoin tulkinnoille. Siinä voi nähdä sukupuolia erottavan lasiseinän tai kuvauksen luokkayhteiskunnasta.”

Vuonna 2001 Lasso kutsuttiin Venetsian biennaaliin, yhteen maailman vaikutusvaltaisimmista taidetapahtumista. Se oli Tykän kansainvälinen läpimurto – alle kolmekymppisenä.

Nykyään Salla Tykkä työskentelee Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aikataiteen professorina.

Vaikka Tykän teokset ovat enimmäkseen yksikanavaisia ja lineaarisia samoin kuin elokuvat, hän samastuu kuvataiteilijoihin. Hänen teoksiaan esitetään sekä elokuvafestivaaleilla että museoissa ja gallerioissa.

”Minua kiinnostavat ennen kaikkea kuvat, miten ne syntyvät ja kuinka ne otetaan vastaan. Elokuvateatterissa on yhä jotain hypnoottista. Elokuvan katsomista on vaikea lopettaa varsinkin, jos siinä on alku ja loppu. Liikkuva kuva voi olla kuin huumetta. Yritän ymmärtää, käyttää ja haastaa sen tehokeinoja.”

Teoksissa ei ole perinteistä draaman kaarta. Siksi ne ovat videotaidetta tai kokeellista elokuvaa eivätkä tavanomaista tarinankerrontaa. Niiden tunnelmat ovat ainakin jossain määrin epätodellisia, unenomaisia.

Ajan mittaan Tykän tyyli on siirtynyt fiktiosta kohti dokumentaarisuutta. Esimerkiksi Giant (2014) kuvaa romanialaisia telinevoimistelijoita ja Untitled (White – Alps) (2019) lentoa kuumailmapallolla.

”Vieläkin työssäni joku kuva alkaa hiertää ja kerätä ympärilleen materiaalia. Sellaiset alkupisteet ovat yhä useammin muistoja ja havaintoja todellisista asioista, eivät elokuvista tai muista toden esityksistä. Ennen se oli selkeää, mitä kuvataan käsikirjoituksen mukaan. Nykyään todellisuus vaikuttaa kuviini enemmän.”