HBO:n palkittu The White Lotus tulee kolmannella kaudellaan keskittymään ”kuolemaan ja itämaisiin uskontoihin”, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Mike White.

HBO:n The White Lotus -sarjaa kuvataan seuraavaksi Thaimaassa, kertoo Variety. Erilaisiin luksuskohteisiin sijoittuvan, mustan komedian täyttämän sarjan aiemmat kaudet sijoittuivat Havaijille ja Italian Sisiliaan.

Varietyn saamien tietojen mukaan on mahdollista, että koska ensimmäinen ja toinen kausi kuvattiin Four Seasons -hotelleissa, sijoittuisi myös kolmas kausi saman luksushotelliketjun tiloihin. Four Seasonsilla on Thaimaassa hotelleja Bangkokissa, Chiang Maissa, Koh Samuissa sekä Kultaisessa kolmiossa, niin kaupungissa, maaseudulla, viidakossa kuin rannallakin.

HBO ei ole kommentoinut kuvauspaikkaa.

Ensimmäisellä kaudellaan (2021) ohjaaja-käsikirjoittaja Mike Whiten luoma sarja saavutti valtavan suosion. Se sai muun muassa kymmenen Emmy-palkintoa ja sai kriitikoilta ylistäviä arvioita. Myös toinen kausi keräsi lukuisia palkintoja ja ehdokkuuksia: yhteensä sarja on tähän mennessä saanut 90 ehdokkuutta ja voittanut 39 palkintoa.

Kahdella ensimmäisellä kaudella lähdettiin liikkeelle samasta tempusta: ensimmäisen jakson alussa katsoja saa tietää, että viikon mittainen loma johtaa kuolemaan. Toisen kauden aikana ruumiita tuli enemmän kuin yksi.

White on jo aiemmin vihjannut kolmannen kauden sijoittuvan Aasiaan ja keskittyvän ”kuolemaan ja itämaisiin uskontoihin ja henkisyyteen”.

Roolituksesta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta Varietyn mukaan on todennäköistä, että kolmannella kaudella nähdään useita uusia kasvoja. Myös toisella kaudella suurin osa näyttelijöistä oli uusia: ensimmäiseltä kaudelta toiselle jatkui ainoastaan harhailevan perijättären Tanyan (Jennifer Coolidge) ja hänen aviomiehensä Gregin (Jon Gries) tarina.

Coolidge palkittiin roolistaan ensimmäisen kauden osalta parhaan sivuosanäyttelijän Emmyllä, ja toisesta kaudesta Golden Globella sekä SAG-palkinnolla. Kolmannella kaudella Tanya-perijätärtä kuitenkaan tuskin tullaan näkemään.