Juron Johanneksen yllättävä road trip on sympaattinen amatööri­elokuva

Reissu kuolevan isän luo muuttuu seikkailuksi osana nuorisotyötä tehdyssä kotimaisessa elokuvassa.

Draamakomedia

Johannes ei kulje Jämsän kautta, ohjaus Joonas Makkonen. 89 min. K12. ★★

Draamakomedia Johannes ei kulje Jämsän kautta on taustoiltaan hieman erilainen kotimainen elokuvaprojekti. Se on Kainuun kulttuurirahaston kärkihanke, jonka takaa löytyy vuodesta 2006 toiminut Versova Puu ry. Sen tarkoitus on tuoda nuoria ammattimaisen elokuvanteon piiriin ja yhdistää näin elokuvan ammattimainen työprosessi osaksi nuorisotyötä.

Muita elokuvan tuottajia ovat Kajawood Studios, Frozen Flame Pictures ja Sotkamon seurakunnan nuorisotyö.

Joonas Makkosen käsikirjoittaman ja ohjaaman road movien päähenkilö on äitinsä kuoltua Tampereella yksin asuva nelikymppinen Johannes Liimatainen (Miska Kajanus), sosiaalisesti rajoittunut, autismin kirjolla elävä miekkonen, jolla on elämässään runsaasti itse kehitettyjä sääntöjä, kieltoja ja rajoituksia. Sekä lapsenomainen usko Jeesukseen.

Kun huonoja uutisia pelkäävä Johannes viimein vastaa veljensä puheluun, hän saa kuulla heidän isänsä päätyneen saattohoitoon Kainuun keskussairaalaan. Johannes hyppää äitinsä autoon ja lähtee kohti Kajaania ehtiäkseen vielä nähdä isänsä elossa.

Mutta koska Johannes ei voi ajaa Jämsän kautta äidin kuoltua juuri siellä, hän alkaa ajaa kiertoteitä kohti Kajaania. Matkalla Johannes poimii vastahakoisesti kyytiinsä eloisan sisarusparin Sofia (Saara Elina) ja Sebastian Niemen (Roope Kovalainen), jotka ovat viemässä tuhkauurnaa Tornioon haudattavaksi.

Kämäisellä kyläkaupalla sattuu välikohtaus, joka tekee kolmikosta etsintäkuulutettuja. Siitä eteenpäin elokuva poukkoilee enemmän tai vähemmän epäuskottavissa kuvioissa kunnes päästään Kajaaniin. Matkan aikana Johannes alkaa hieman tulla ulos kuorestaan, lähinnä Sofian ansiosta.

Johannes ei kulje Jämsän kautta on mitä suurimmassa määrin amatöörielokuva: hieman kömpelö, epätasaisesti näytelty ja kulmikkaasti etenevä, mutta kuitenkin yleisvaikutelmaltaan sympaattinen. Ammattimaisuuteen on sentään pyritty, vaikka se ei aivan kaikessa näykään.

Elokuvan arvo onkin toisaalla kuin lopputuotoksessa. Saattaahan olla, että Johannes ei kulje Jämsän kautta -elokuvan tekoon osallistuneista nuorista joku tai jotkut ovat jonain päivänä jopa kotimaisen elokuvan kärkikaartia.

Käsikirjoitus Joonas Makkonen, tuottajat Miika J. Norvanto, Timo Puustinen, Kari-Pekka Vehkaoja, pääosissa Miska Kajanus, Saara Elina, Roope Kovalainen.