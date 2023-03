Haavoittunut ukrainalaissotilas Serhi Lytovtšenko 15. lokakuuta 2022 lähellä rintamalinjaa olevalla ensihoitoklinikalla Etelä-Ukrainassa. Vasemmalla kirurgi Konstantin, keskellä vanhempi sairaanhoitaja Oksana. Miina oli haavoittanut Serhiä 32 minuuttia aikaisemmin ja kiristyssiteiden laitosta oli 20 minuuttia, kun Sami Kero otti tämän kuvan. Kuva on nyt valittu vuoden lehti- ja uutiskuvaksi.

HS:n valokuvaaja Sami Keron otos haavoittuneen sotilaan tuskasta ja ensihoitajien sankaruudesta valittiin vuoden lehtikuvaksi ja uutiskuvaksi.

Tie oli täynnä kranaatti-iskujen kraattereita. Ukrainalaisten tulitus kuului vasemmalta puolelta, venäläisten oikealta.

Oli aamupäivä 15. lokakuuta 2022, kun HS:n valokuvaaja Sami Kero, toimittaja Katriina Pajari ja fikseri-tulkki Maksim Stryževskyi saapuivat Etelä-Ukrainassa lähellä rintamalinjaa olevalle ensihoitoklinikalle.

Tunnelma tiivistyi, kun rakennukseen tuotiin verinen sotilas, joka huusi tuskissaan. Kiristyssiteiden laitosta reisiin oli 20 minuuttia, miinan räjähdyksestä 32 minuuttia.

”Pitkä aika, pitkä aika”, kirurgi Konstantin sanoi huolestuneena.

Sami Kero päästettiin hieman myöhemmin hoitohuoneeseen. Sotilaan housut oli leikattu auki. Säärissä oli appelsiinin kokoisia reikiä, joista pursuili lihaa. Pahasti haavoittunut Serhi Lytovtšenko kohotti päätään ja irvisti tuskasta.

Sillä hetkellä Sami Kero otti valokuvan, joka tiivistää sodan julmuuden.

Perjantai-iltana 31. maaliskuuta tämä kuva valittiin Kuvajournalismi -kilpailun kaksoisvoittajaksi vuoden lehtikuvan ja vuoden uutiskuvan sarjoissa.

Tuomaristo oli yksimielinen. Kuva ”näyttää sodan brutaaliuden” ja ”jää kummittelemaan mieleen”, toteavat visuaalinen journalisti ja graafikko Lasse Rantanen, dokumenttielokuvaohjaaja Kati Juurus ja saksalaisen Die Zeit -lehden apulaiskuvapäällikkö Lara Huck.

Tuomariston mukaan kuvassa tapahtuu paljon ja se on klassinen ja harkittu. Valon käyttö on ”kuin Caravaggion maalauksessa”.

“Jos joku on uutiskuva, niin tämä”, tuomaristo perusteli myös vuoden uutiskuvasarjan voittoa.

”Sota muuttuu yhä tuskaisemmaksi ja brutaalimmaksi. Siitä huolimatta ukrainalaiset jatkavat taistelua.”

Juuri tämän Kero ja Pajari halusivat lokakuun juttumatkallaan välittää.

”Luulen, että se toimi tuomaristolle, koska kuva näyttää sodan raadollisuuden ja hirveyden. Suomalaiset kuvaajat ovat kuvanneet sotaa paljon, mutta tuollaista materiaalia on aika vähän”, Kero arvioi.

Päätehtävänä sota-alueilla hän näkee siviilien kohtaloiden ja kärsimyksen raportoinnin, ja sitä myös tehdään paljon. Nyt oli vaihteeksi sotilaiden seuraamisen vuoro lähietäisyydellä.

Sekin on tarpeen, sillä etäältä seurattaessa taisteluiden seurauksia käsitellään pahimmillaan ”kuin urheilutuloksia”, Kero näkee. Se ei ole reilua haavoittuneelle Serhille eikä muille sotilaille ja siviileille.

”Käynnissä on täysimittainen sota, jossa joka viikko kuolee satoja ja vammautuu pahimmillaan tuhansia ihmisiä. Meidän piti pystyä näyttämään, mitä sota on ja päästä lähemmäs sotaa kuin aiemmilla keikoilla. Siitä tuo keikka lähti.”

Helppoa se ei ole. Ensin tarvitaan Ukrainan puolustusvoimien akkreditointi, missä menee aikansa. Sitten tarvitaan yhteydet avainhenkilöihin rintamalla ja tilanne, jossa he katsovat voivansa ottaa tiimin vastaan.

”Sotajournalismi jos mikä on tiimityötä. Ei tuo olisi onnistunut ilman kahta paikallista fikseriä, eli taustalla yhteyksiä hoitanutta Jelyzaveta Kovtunia ja mukanamme ollutta Maksim Stryzhevskyiä.”

Lisäksi toimittajalla ja valokuvaajalla on oltava yhteinen käsitys siitä, miten journalismia tehdään. Esimerkiksi Katriina Pajarin ja Sami Keron kohdalla näin on tapahtunut useilla työmatkoilla.

”Katriina on supertaitava kohtamaan ihmisiä vaikeissakin tilanteissa välittömästi ja luontevasti, mikä on oikeastaan kaiken avain kriisialuetyöskentelyssä”, Kero ylistää.

Ja lopulta tarvitaan oikea hetki. Kerolle se koitti, kun hoitajien selät hetkeksi väistyivät hänen edestään.

”Olin huoneen nurkassa ja yritin tehdä itseni mahdollisimman pieneksi, etten häiritse yrityksiä pelastaa Serhin elämä. Ensihoitajat olivat tilanteen sankareita.”

Hän ei muista kokeneensa mitään ”maagista hetkeä”, kun kaikki osui kohdalleen. Useimmiten hän sanoo tuntevansa keikan jälkeen ”pientä pettymystä”.

”Tuollaisen älyttömän syvän hetken voiman typistäminen kaksiulotteiselle pinnalle valokuvaksi on epäreilu tehtävä. Serhin tuska oli niin hirvittävä ja pelotti, että olenko onnistunut tallentamaan sen.”

Mutta hän onnistui. Vähitellen pettymyksen tunne hälveni.

”Kyllähän tuo kuva oli sen keikan paras.”

Sami Kero syntyi vuonna 1979 Pohjois-Karjalassa Kesälahdella ja valmistui Lahden muotoiluinstituutista vuonna 2005. Samana vuonna hän teki Gazassa työtä, joka palkittiin vuoden reportaasina.

Kero on työskennellyt kriisialueilla myös esimerkiksi Afganistanissa, Irakissa ja Kongossa. Mutta Ukraina on sittenkin jotain erityistä, ja Kero on tehnyt sinne jo viisi työmatkaa suurhyökkäyksen aikana.

”Venäjän hyökkäyssota on haava, jota kukin hoitaa tavallaan. Minun tapani on ottaa kamera ja lähteä Ukrainaan.”

Matkojensa oppeja hän jakaa vierailemalla vuosittain Tampereen yliopistossa opettamassa kriisialuejournalismia.

”Käymme läpi turvallisuutta eli ihan pakkauslistaa, satelliittipuhelimia sekä luotiliivien tyyppejä ja eroja. Tietysti sivuan myös eettisiä kysymyksiä ja posttraumaattista stressiä.”

Ukrainassa työmatkan todennäköisin loukkaantumisriski on liikenneonnettomuus, Kero arvioi. Mutta on toki muitakin riskejä, ja rintamalla stressi kasvaa.

”Kaikki tehdään mahdollisimman turvallisesti, mutta pitkien päivien jälkeen voi jäädä hälytystila ja tärinät päälle. Sitten pitää puhallella ja ehkä kuunnella vähän Kikkaa, niin kyllä se siitä.”

Yleensä kiire ja työminä estävät ajattelun siitä, miltä itsestä tuntuu.

”Ei se ole oleellista, ukrainalaisten hätä on.”

Paluu kriisialueilta Suomeen vaatii orientoitumista.

”Suomalaisten ongelmat tuntuvat uskomattoman mitättömiltä. Käsittämättömän kiittämätön ja elitistinen kitinä melkein raivostuttaa. Mutta sitten menee muutama päivä, ja oon itse ihan samanlainen vänisijä kuin kaikki muutkin.”

Kero on voittanut vuoden lehtikuva -palkinnon jo neljänä vuonna. Lisäksi hän on saanut esimerkiksi journalistipalkinnon vuoden jutusta yhdessä HS:n Paavo Teittisen ja Tommi Niemisen kanssa.

Keron saamista kansainvälisistä tunnustuksista merkittävin on Visa d'or International Daily Press Award vuodelta 2017.

”On tärkeää, että kerran vuodessa riippumaton raati kertoo, että tämä on hyvää kuvajournalismia. Se ei ole jumalansanaa eikä absoluuttinen ranking, mutta se on hyvä perinne.”

Palkinto lämmittää muutaman päivän, Kero myöntää.

”Mutta motivaatio, into ja journalistinen palo syntyvät ihan jostain muusta. Hommani on olla lukijoiden silmät, ja se on iso aika iso vastuu.”

Siksi Kero haluaa hoitaa jokaisen keikan ”äärimmäisen hyvin ja huolellisesti”.

”Journalismi ja kuvajournalismi ovat äärimmäisen tärkeä asia yhteiskunnassa.”

Keikat eivät ole erillisiä. Syntyy myös jatkumoita ja jälleennäkemisiä.

”Saimme aika pian keikan jälkeen tietää, että Serhi selvisi hengissä ja antoi luvan kuvien julkaisemiseen. Siitä lähtien oli selvää, että meidän on tavattava hänet uudestaan.”

Serhin jalat amputoitiin, mutta sotasankarin tilanteesta on paljon muutakin kerrottavaa.

”Tapasimme Serhin Ukrainassa uusimmalla reissullamme Katriinan kanssa kaksi ja puoli viikkoa sitten. Palaamme häneen vielä”, Kero lupaa.

Jälleennäkeminen: Sami Kero, Serhi Lytovtšenko ja Katriina Pajari Ukrainassa 12. maaliskuuta.

Suomen kuvajournalistit ry antoi kahden sarjan voiton myös Mikko Suutariselle

Helsingin Sanomien Sami Keron lisäksi myös freelance-kuvaaja Mikko Suutarinen palkittiin kahden sarjan voitolla, kun Suomen kuvajournalistit jakoi vuotuiset kuvajournalismikilpailun palkinnot.

Suutarinen valittiin vuoden kuvajournalistiksi ja hänen kuvasarjansa suomalaisten vierastaistelijoiden lähdöstä Ukrainaan vuoden reportaasiksi. Lisäksi Suutarinen sai kunniamaininnan vuoden kuvaessee -sarjassa.

Väinö istuu Onnibussin takapenkillä matkalla Helsingin kautta Ukrainaan vierastaistelijaksi. Osa Mikko Suutarisen vuoden reportaasia. Kuvattu Keski-Suomessa 6. maaliskuuta 2022, julkaistu Helsingin Sanomissa 17. maaliskuuta 2022.

Vierastaistelijaksi lähtenyt Väinö merkitsi mihin avaimet sopivat, jos hän ei itse palaisikaan kotiin. Osa vuoden reportaasia.

Ramadan Suomessa. Najmo Abdirahmani rukoilee Espoon sairaalan siivouskomeron lattialla 16. huhtikuuta 2022. Kuvan ottanut Mikko Suutarinen valittiin myös vuoden kuvajournalistiksi.

Mikko Suutarinen sai lisäksi kunniamaininnan vuoden kuvaessee -sarjassa. Hänen kuvaesseensä esitteli kymmenen Käpylän yhtenäiskoulun oppilaan unelmien koulukuvat. Kuvassa Siiri Takala, joka opiskelee viulunsoittoa Käpylän musiikkiopistossa. “Bachia soittaessa matkustan ajassa ja siirryn vuosisatojen takaiseen arvokkaaseen aikaan”, hän kertoi Viikinmäessä Helsingissä.

Vuoden urheilukuva: Jukka Ritola

Reetta Hurske valmistautuu Tampereen GP-kisojen starttiin kesäkuun alussa otetussa Jukka Ritolan vuoden urheilukuvassa.

Vuoden henkilökuva: Matias Honkamaa

Oopperalaulaja Jorma Hynninen harjoittelee erästä jäähyväiskonserteistaan Leppävirralla 11. maaliskuuta 2022. Vuoden henkilökuvan otti Matias Honkamaa.

Vuoden kuvaessee: Emilia Anundi

”Noin vuosi sitten huomasin, että lähipiirissäni useat naiseksi kasvatetut päättivät ajella hiuksensa pois”, kertoo vuoden kuvaesseen tehnyt Emilia Anundi. Kuvassa Anna Anundi, joka leikkasi paksun, punaisen tukkansa samoihin aikoihin, kun hänen pitkä parisuhteensa päättyi.

Hilma Toivosella on ollut lähes koko hänen elämänsä ajan iso ja kihara tukka. Se on ollut turva ja piilopaikka etenkin silloin, kun on ollut vaikeaa. ”Mua rupesi kutkuttamaan, että miltä tuntuu olla maailmassa ilman sitä piiloa”, Toivonen kertoo Emilia Anundin palkitussa kuvaesseessä.

Uusi kuvajournalisti 2022: Outi Neuvonen

Vuoden uusi kuvajournalisti on Outi Neuvonen. Kuvassa sisarukset Elina ja Melina tanssivat ja viettävät kuumaa kesäpäivää kotinsa lähistöllä Merihaassa 28. kesäkuuta.

Oulunkylän ensikodin asukas. Hän on noin vuoden ikäisen lapsen yksinhuoltaja ja entinen päihteiden käyttäjä.

Anna Schaumann ja Kirsi Julin lepäävät Suomen Luonnonsuojeluliiton järjestämällä talkooleirillä Jungfruskärin saarella Ahvenanmaalla. Leirin tarkoitus on ennallistaa saaren perinnemaisemaa ja elvyttää uhanalaisia hyönteiskantoja.

Yleisön suosikki: Jussi Nukari

Lehtikuvan valokuvaaja Jussi Nukari voitti yleisön suosikin palkinnon. Kuvassa pääministeri Sanna Marin ja puolustusministeri Antti Kaikkonen tiedotustilaisuudessa 28. helmikuuta 2022, jolloin kerrottiin Suomen päätöksestä toimittaa aseellista apua Ukrainaan. Kuva sai kunniamaininnan myös henkilökuvasarjassa.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen maalivahdit Frans Tuohimaa ja Jussi Olkinuora soittavat ilmakitaraa pukuhuoneessa voitettuaan olympiakultaa Pekingin olympialaisissa 20. helmikuuta 2022.

Kunniamaininnat

Kilpailussa jaettiin myös lukuisia kunniamainintoja. HS:n Rio Gandara sai kunniamaininnan reportaasistaan Pjotr Tšaikovskin Joutsenlammen uudesta produktiosta Kansallisbaletissa. Kuvassa Hanako Matsune prinsessa Odetten valkoisessa tutussa 7. tammikuuta 2022.

Eri sarjojen voittajien erilliset kunniamaininnat muissa sarjoissa on kerrottu palkintojen yhteydessä. Kunniamainintoja saivat myös Rio Gandara (reportaasi), Heidi Piiroinen (henkilökuva), Joel Karppanen (kuvaessee), Oona Markkanen (urheilukuva) Antti Yrjönen (reportaasi), Kukka Ranta (uutiskuva), Ossi Ahola (uutiskuva).

Lisäksi palkittiin vuoden video. Mikko Ahmajärven, Antti Haanpään ja Joni Luttisen voittajavideo kertoo eri kansoista koostuvasta varjoliitoryhmästä Kurdistanin vuoristossa.

Kuvajournalismi 2022 -kilpailun työt esillä Sanomatalossa 1.4.-26.4.

