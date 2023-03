Näyttelijän kerrotaan lyöneen ja kuristaneen naisystäväänsä taksissa riidan päätteeksi.

Yhdysvaltalaista näyttelijää Jonathan Majorsia vastaan on nostettu useita syytteitä pahoinpitelystä, kertovat useat mediat, kuten Variety-lehti.

Jezebel-verkkosivuston mukaan Majors, 33, pidätettiin viime viikonloppuna New Yorkissa, kun naisystävän kanssa käyty riita taksissa yltyi käsirysyksi. Majorsin kerrotaan lyöneen ja kuristaneen naista.

Näyttelijä itse on kiistänyt syytteet. Niitä käsitellään oikeudessa toukokuussa.

Majorsin Hollywood-ura on ollut viime vuosina nosteessa.

Hänet on nähty muun muassa nyrkkeilyelokuva Creed III:ssa sekä Marvel-supersankarielokuvassa Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tv-sarjojen puolella hänet tunnetaan etenkin pääroolista 2020 HBO:lla nähdystä Lovecraft Country -sarjasta.

Lisäksi häntä on vastikään kuultu kertojana Yhdysvaltain puolustusvoimien mainoksissa, joilla rekrytoidaan armeijaan uusia toimihenkilöitä.

Mainokset on nyt hyllytetty pahoinpitelysyytteiden takia.

Omassa lausunnossaan puolustusvoimat arvioivat Majorsin syytteitä valitettaviksi ja huolestuttaviksi mutta kertovat myös pitävänsä häntä syyttömänä, kunnes tutkinta etenee ja toisin todistetaan.