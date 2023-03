Romaani tiedonjanosta pakottaa vaikeiden kysymysten äärelle. Entä kumpi on vaikeampaa, kommunikoida toisen ihmisen vai valaan kanssa?

Käännöskirjoissa on tänä keväänä monta hienoa teosta, kuten Benjamín Labatutin ja Elisa Shua Dusapinin romaanit sekä Tom Mustillin tietokirja.

Mikä on faktaa, mikä fiktiota? Kysymys on ollut viime vuosina toistuvasti esillä, kun erilaiset tavat muokata totuutta ovat vilisseet pitkin erilaisia tiedonjakelun kanavia. Maailman kauhea vihreys sukeltaa faktan ja fiktion rajapinnoille nerokkaan häiritsevästi, ravistellen lukijaansa kyseenalaistamaan kaiken. Todellisiin tapahtumiin perustuvassa romaanissa fiktion osuus kasvaa kirjan mittaan: ensimmäisessä osassa on vain yksi fiktiivinen kappale, mutta seuraavissa kirjailija ottaa yhä suurempia vapauksia.

Romaanissa merkittävät tiedemiehet Erwin Schrödingeristä Albert Einsteiniin tekevät kukin vuorollaan merkittävät läpimurtonsa. Tiedonjano vain yltyy, mutta millä hinnalla? Ja toisaalta: mitä me todella ymmärrämme edes omista keksinnöistämme?

Rotterdamissa syntynyt, nykyään Chilessä asuva Benjamín Labatut on Tammen arvovaltaisessa Keltaisessa kirjastossa uusi tulokas, ja hieno sellainen. Maailman kauhea vihreys on hänen kolmas romaaninsa, ja oli ehdolla esimerkiksi vuoden 2021 kansainvälisen Booker-palkinnon saajaksi.

Benjamín Labatut: Maailman kauhea vihreys (Un verdor terrible). Suom. Antero Tiittula. Tammi.

Talvisella rannalla

Kahden Korean rajalle sijoittuvassa Sokcho talvella -romaanissa tunnelma on kuin Aki Kaurismäen elokuvissa: melankolinen, arjen nuhjuisuudessa viipyilevä. Aurinko ei juuri paista Sokchon talvisen hiljaisessa satamakaupungissa, jossa päähenkilö, nimettömäksi jäävä nuori nainen, työskentelee lähes tyhjässä pensionaatissa.

Pensionaattiin majoittuu ranskalainen sarjakuvapiirtäjä, joka ei suostu syömään naisen hotellissa kokkaamaa korealaista ruokaa. Naisen ja ranskalaisen välille rakentuu erikoinen suhde – mutta kummallista on kirjassa kaikki ihmisten välinen kommunikaatio.

Ruoan kuvailu ilahduttaa minua aina, ja Elisa Shua Dusapin tekee sen tavalla, joka tuo vieraammatkin ainekset lähelle. Riisiolut, viipaloitu pallokala ja porsaanlihapyörykät ovat olennainen osa lähes pienoisromaanin mittoihin jäävää maailmaa.

Elisa Shua Dusapin on Sveitsissä asuva ranskalais-korealainen kirjailija, ja Talvi Sokchossa on hänen palkintoja kerännyt esikoisromaaninsa. Kirjailija nähdään toukokuussa Helsinki Lit -tapahtumassa.

Elisa Shua Dusapin: Sokcho talvella (Hiver à Sokcho). Suom. Anu Partanen. Siltala.

Valaan laulua kuunnellen

Ihmisten välisessä kommunikaatiossa on omat haasteensa, mutta aivan erityisiä lisähaasteita tuo yritys kommunikoida aivan toisen lajin kanssa. Vaikuttava kohtaaminen valaan kanssa sai biologi, dokumenttiohjaaja Tom Mustillin pohtimaan, mitä muunlajiset oikeastaan tahtovat sanoa – ja olisiko meidän nykyteknologian avulla jopa mahdollista ymmärtää sitä.

Kirjaa lukiessani voin kuvitella ymmärtäväni kissojani, jotka tuijottavat minua vaativasti – onhan ruoka-aika. Mustillin mukaan on kuitenkin todennäköisempää, että todennäköisin uusi keskustelukumppanimme on virtuoosin lailla laulava valas valtavine aivoineen.

Mustill kuljettaa tarinaa ihmisten ja valaiden välisistä kohtaamisista kirjassa hienosti, mutta äänikirjassa minuutin tai parin mittainen pätkä ryhävalaan laulua olisi ollut hieno lisä.

Tom Mustill: Kuinka puhua valasta (How to Speak Whale). Suom. Teija Hartikainen. Aula & co.