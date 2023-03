Alankomaalaisen taidekollektiivin kokeellisessa pornofilmissä kirjailija näyttää olevan sängyssä usean naisen kanssa.

Michel Houellebecqin tuoreimmassa romaanissa Anéantir (Hävitys, 2022) on kyse tulevaisuudenkuvauksesta, jossa Ranskan presidentinvaaleja horjuttaa kyberhyökkäys. Kuva vuodelta 2014.

Ranskalainen kirjailija Michel Houellebecq on kärsinyt tappion oikeusjutussa Alankomaissa yrittäessään estää taidekollektiivia julkaisemasta eroottista elokuvaa, jossa hän itse esiintyy.

Brittimedia The Guardianin mukaan amsterdamilainen tuomioistuin hylkäsi kirjailijan ja hänen puolisonsa Qianyun Lysisin vaatimuksen elokuvan levittämisen lopettamisesta.

KIRAC 27 -elokuvan takana on taiteilijakollektiivi, jonka nimi on lyhenne sanoista Keeping It Real Art Critics ja joka tuottaa paitsi elokuvia, myös podcasteja ja tekstejä.

Ideologiakseen ryhmä ilmoittaa verkkosivuillaan ”totuuden tavoittelun dialektiikan eli keskustelun ja kritiikin avulla”.

Tulevassa elokuvassa Houellebecq, 67, näyttää harrastavan seksiä useiden nuorten naisten kanssa.

Oikeuskäsittelyssä kävi ilmi, että kirjailija oli itse viime vuonna suostunut esiintymään taidekollektiivin ”kokeellisessa pornoelokuvassa”.

Tehdyn sopimuksen ainoa ehto oli se, ettei Houellebecqia kuvata niin, että hänen sukuelimensä näkyvät.

Oikeudessa todettiin, että näin oli myös toimittu. Sukuelimiä kuvaavista otoksista ei voi päätellä, kuuluvatko ne kirjailijalle vai jollekulle muulle.

Kuvausten aikana Houellebecq oli kuitenkin tullut toisiin ajatuksiin eikä enää hyväksynyt elokuvan tekijöiden eli KIRAC-taiteilijoiden Stefan Ruitenbeekin, Kate Sinhan ja Tarik Sadouman näkemyksiä.

Oikeudenkäynnissä hän vetosi myös humalatilaan ja masennukseen, josta oli kärsinyt sopimusta tehdessään.

Houellebecqin uraan on liittynyt kohuja aiemminkin. Kirjailijaa on syytetty kyynikoksi, nihilistiksi, rasistiksi, misogyyniksi ja oikeistopopulistiksi.

Hänen kritiikkinsä islamia kohtaan on johtanut syytteisiin, ja haastattelussa hän on varoittanut Ranskaa uhkaavasta ”väestönvaihdoksesta” maahanmuuttajien määrän kasvaessa.

Tuoreimmassa romaanissa Anéantir (Hävitys, 2022) on kyse tulevaisuudenkuvauksesta, jossa Ranskan presidentinvaaleja horjuttaa kyberhyökkäys.

KIRAC 27 -elokuva julkaistaan näillä näkymin toukokuussa. Taidekollektiivin elokuvia on tähän asti voinut katsoa YouTube-palvelussa.