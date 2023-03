Televisiojuontaja, koomikko ja drag-ikoni Paul O’Grady on kuollut

Paul O’Grady tuli tunnetuksi ennen kaikkea drag-persoona Lily Savagena.

Brittiläinen televisiojuontaja ja koomikko Paul O’Grady kuoli tiistai-iltana 28. maaliskuuta. Vain muutama päivä ennen kuolemaansa hän esiintyi Annie-musikaalin Miss Hanniganin roolissa ja hänen oli määrä jatkaa esityksissä ympäri Britanniaa ja Irlantia myöhemmin tänä vuonna.

O'Grady oli kuollessaan 67-vuotias. Hän oli syntynyt 14. kesäkuuta 1955. Kuolemasta tiedotti O’Gradyn aviomies Andre Portasio, ja siitä uutisoi muun muassa The Guardian.

O'Grady tuli tunnetuksi ennen kaikkea drag-persoona Lily Savagena. Hän kehitteli hahmoaan Lontoon homoklubeilla 1970- ja 80-luvuilla. O'Grady kasvoi naisvaltaisessa suvussa, sillä useat perheen miehet palvelivat merivoimissa. Hän onkin kertonut, että Lily Savage -hahmon kovaäänisen yksinhuoltajaäidin ja satunnaisen seksityöläisen esikuvana olivat hänen naispuoliset sukulaisensa.

Drag-hahmo Lily Savage poikkesi aiemmista suosituista drag-numeroista siinä, että O'Grady halusi tehdä Lilysta seksuaalisen verrattuna aiempiin ”äidillisiin ja sukupuolettomiin” hahmoihin.

”Lily oli häpeilemätön. Hän teki temppuja rahasta ja kaikesta sellaisesta.”

Lilyn ulkonäkö ei myöskään ollut kovin huoliteltu.

”Minulla oli mielikuva kovapintaisesta birkenheadiläisestä huorasta, jonka tausta näkyi: sukkahousut olivat revenneet, päällä vähän leopardikuviota ja mukanaan hän kantoi isoa käsilaukkua”, kertoi Birkenheadin lähiössä Tranmeressä syntynyt O'Grady.

Suuren yleisön tietoisuuteen O'Grady nousi vuonna 1991, kun hän oli ehdolla Britannian arvostetuimman komediapalkinnon, Perrierin, saajaksi. Samoihin aikoihin hän alkoi esiintyä radiossa ja televisiossa omana itsenään.

Uransa aikana hän juonsi muun muassa Bafta-palkittua keskusteluohjelmaa The Paul O'Grady Show, Blankety Blankia, julkkisten peliohjelmaa Paul O'Grady's Saturday Night Line Up ja Blind Date -sarjaa.

O'Grady ei pelännyt ottaa kantaa epäkohtina pitämiinsä asioihin. Hän puhui hoitohenkilökunnan laiminlyönneistä ja kritisoi Britannian hallituksen säästöpolitiikkaa ja konservatiivipuoluetta.

Hän myös paljasti lopettaneensa talk show'nsa, koska julkkikset olivat niin tylsiä, että he olivat kuin ”sukulaisia, joiden luona oli pakko käydä”.

Juontaja tunnettiin eläinrakkaana. Puolisonsa Andre Portasion kanssa hän piti Kentin maatilallaan muun muassa koiria, sikoja, lepakoita ja frettejä.

Hän juonsi myös palkittua For The Love Of Dogs -ohjelmaa. Viime vuonna hän esiintyi yhdessä edesmenneen kuningattaren kanssa erityisessä jaksossa, jolla juhlistettiin Battersea Dogs & Cats Home -järjestön 160-vuotisjuhlaa, jonka lähettiläänä hän toimi.