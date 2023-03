Juusela toimii tällä hetkellä Kirkko ja kaupungin vt. päätoimittajana ja uutispäällikkönä.

Kirkko ja kaupungin päätoimittajaksi on valittu Pauli Juusela. Valinnan teki keskiviikkona median johtokunta, ja Juusela aloittaa tehtävässään huhtikuun alussa.

Hän toimii tällä hetkellä Kirkko ja kaupungin vt. päätoimittajana ja uutispäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Vantaan Laurin sekä Kirkko ja koti -lehden päätoimittajana.

”Olennaista journalismissa on totuuden etsintä. Kirkko ja kaupunki puolustaa kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa, sillä se on kirkon tehtävä ja journalismissakin tärkeää. Meille on määritelty linja ja tehtävät ja sen mukaan me toimimme”, Juusela sanoo Espoon seurakuntayhtymän tiedotteessa.

Kirkko ja kaupungin aiempi päätoimittaja Jaakko Heinimäki siirtyi vuoden alussa Brysselin merimieskirkon palvelukseen.

Kirkko ja kaupunki on pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisten seurakuntien yhteinen media.