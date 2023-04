Musiikki näyttelee isoa roolia Mia Hansen-Løven pienessä ja harkitussa elokuvassa.

Draama

Kaunis aamu, ohjaus Mia Hansen-Løve. 112 min. K7. ★★★★

Mia Hansen-Løven Kauniin aamun päähenkilö tekee jatkuvaa surutyötä hänet jättävien miesten vuoksi.

Sandra (Léa Seydoux) on tulkki ja alakoululaisen leskiäiti, joka hoitaa muistisairauteen kuolevaa isäänsä Georgia (Pascal Greggory). Clément (Melvil Poupaud) on Sandran edesmenneen miehen ystävä, astrokemisti, jota työmatkat vievät ympäri maailman.

Kun Clément palaa viimeisimmältä matkaltaan, hän päätyy Sandran kanssa kiihkeään suhteeseen. Clément on myös perheenisä.

"Lähdet koko ajan", Sandra kommentoi Clémentin matkoja elokuvan alussa.

Sanat saavat uusia merkityksiä, kun mies tempoilee perheen ja romanssin välillä. Samalla Sandra sanoo hitaita jäähyväisiä isälle, joka lipuu kauemmas horisonttiin.

Hansen-Løven isä kuoli alzheimeriin, ja Kauniin aamun päähenkilössä on paljon ohjaaja-käsikirjoittajaa. Sandran isoäitiä näyttelee ohjaajan isoäiti, ja elokuva on kuvattu asunnoissa, joissa hän on itse asunut.

Omaelämäkerrallisuus on Hansen-Løvelle tuttua. Eden (2014) kertoi osin hänen veljestään, Tämän jälkeen (2016) hänen vanhemmistaan ja Bergman Island (2021) hänen suhteestaan ohjaajakollega Olivier Assayasiin.

Haastatteluissa Hansen-Løve on sanonut pyrkivänsä aitouteen. "Sitä ei ole tarkoitettu nähdyksi tai ihailluksi. Se on tarkoitettu unohdettavaksi", hän kuvaili Vanity Fairille sitä, millaista tulkintaa hän hakee näyttelijöiltään.

Seydoux on Kauniin aamun pääosassa parempi kuin koskaan: herkkä, tarkka ja emotionaalisesti aito. Oikeudenmukaisessa maailmassa Seydoux olisi kruunattu vuoden näyttelijäksi jokaisessa palkintogaalassa.

Kaunis aamu on niitä elokuvia, joiden suurutta ei todennäköisesti arvosteta tarpeeksi.

Tarina on paperilla pieni ja vähän hajanainen, mutta 41-vuotiaan Hansen-Løven kerronnassa on kypsyyttä, joka saa elokuvan hengittämään. Katsoessa tuntuu, että hahmojen elämät jatkuvat kohtausten ulkopuolelle.

Esteettisesti Kaunis aamu on kepeä ja harkittu. Hansen-Løven vakikuvaaja Denis Lenoir taltioi Pariisin kadut, auringonvalossa hehkuvat asunnot ja Georgin kirjahyllyn, jota Sandra sisaruksineen tyhjentää, tekemättä itsestään liian isoa numeroa.

Ääniraidalla toistuu Franz Schubertin 20. pianosonaatti, jonka itävaltalainen sävelsi kuukausia ennen kuolemaansa. Kappaletta on hyödynnetty elokuvissa Robert Bressonin Balthazarista (1966) Panah Panahin Soratiehen (2021), mutta Kauniissa aamussa valinta tuntuu tuoreelta ja osuvalta.

Monitasoinen sävellys, jossa Schubertin on tulkittu käsittelevän yksinäisyyttä ja vieraantuneisuutta, on Sandran isälle läheinen. Lopulta hän ei sairautensa vuoksi pysty ottamaan sitä vastaan.

Sandra sammuttaa levysoittimen ja jättää taas yhdet pienet jäähyväiset.

Käsikirjoitus Mia Hansen-Løve, pääosissa Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud.