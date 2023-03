Vuotuisen Mikael Agricola -tunnustuksen saivat tänä vuonna Marja Luoma ja Sampsa Peltonen, tietokirjallisuuden J. A. Hollo -palkinnon Kaijamari Sivill.

Kirjallisuuden vuotuiset kääntäjäpalkinnot on jaettu. Mikael Agricola -palkinnon, joka myönnetään kaunokirjallisen teoksen erinomaisesta suomennoksesta, saivat tänä vuonna Marja Luoma ja Sampsa Peltonen.

Heidän kääntämänsä Mohamed Mbougar Sarrin romaani Miesten syvimmät salaisuudet (Gummerus) on alun perin ranskankielinen.

Peltonen kääntää kirjallisuutta ranskan lisäksi arabiasta ja on aiemmin suomentanut myös Hassan Blasimin ja Leïla Slimanin romaaneja. Luoma on suomentanut muun muassa Katherine Pancolia ja Fred Vargasia.

J. A. Hollo -tunnustus tietokirjasuomennoksesta myönnettiin puolestaan Kaijamari Sivillille Maggie Nelsonin teoksen Vapaudesta – Neljä laulua rakkaudesta ja rajoista (S&S) suomennoksesta. Alkuteos on englanninkielinen.

Sivill tunnetaan muun muassa Cormac McCarthyn, Joyce Carol Oatesin ja Bernardine Evariston suomentajana. Hän on saanut myös Mikael Agricola -tunnustuksen 2005.

Senegalissa syntyneen Mbougar Sarrin romaani voitti ilmestyessään 2021 Ranskan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon, Goncourtin.

Se kertoo nuoresta senegalilaisesta kirjailijasta, joka etsii paikkaansa Pariisin kirjallisuusmaailmassa, ja kritisoi Eurooppa-keskeistä kirjallisuusmaailmaa.

Sampsa Peltosen mukaan romaanissa on monta eri kertojanääntä ja aikatasoa, siinä liikutaan eri maanosissa ja käytetään eri kielirekistereitä kuten journalistista kieltä, kirjeitä, päiväkirjoja ja sisäisiä monologeja.

”Siksi romaani soveltui erityisen hyvin kahden eri kääntäjän yhteistyöksi – sen lisäksi, että se on laaja ja massiivinen teos. Me olemmekin Marja Luoman kanssa hyvin eri tyylisiä suomentajia: hän on eleettömän tyylin mestari, minä enemmän revittelijä.”

”Se toi suomennokseen enemmän syvyyttä kuin jos asialla olisi ollut vain yksi kääntäjä.”

Kaijamari Sivillin työtä J. A. Hollo -palkinnon lautakunta kiitti siitä, miten hyvin suomentaja on välittänyt yhdysvaltalaisen esseistin Maggie Nelsonin tiiviit pohdiskelut ja tavoittanut tämän persoonallisen äänen.

Vapaudesta-teos käsittelee Yhdysvaltain nykyistä kulttuurista polarisaatiota esimerkiksi taiteen, hoivan, seksuaalisuuden, huumepolitiikan ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Myös Nelsonin aiemmat kolme suomennosta ovat Sivillin käsialaa. Vapaudesta on hänestä edellisiä akateemisempi esseekokoelma:

”Nelson käy ajattelussaan keskustelua monien muiden tutkijoiden ja kirjailijoiden kanssa, mutta silti hänen oma, välitön ja kursailematon äänensä kuuluu koko ajan”, Sivill kuvaa.

”Juuri näiden eri rekisterien säilyttämisessä oli haastetta.”

Nyt Sivillillä on jo työn alla yhdysvaltalainen elävä klassikko Cormac McCarthy (s. 1933), joka vuosien vaikenemisen jälkeen julkaisi viime vuonna kaksi toisiinsa liittyvää romaania.

Ensimmäinen, Matkustaja, ilmestyy toukokuussa, Stella Maris syksyllä.

Agricola- ja Hollo-palkinnot jakaa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto yhteistyössä Suomen arvostelijain liiton ja Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa.

Tunnustukset ovat arvoltaan 10 000 euroa, ja ne rahoitetaan Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.