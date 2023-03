Suoratoistopalvelujen tämän kevään draamasumasta erottuu 1970-luvun amerikkalaisen rockin maailmaan sijoittuva Daisy Jones and The Six.

Sarja kertoo rockyhtyeestä, joka tekee alustavan läpimurron, mutta matka huipulle hyytyy ensilevyn jälkeen. Todellinen menestys tulee vasta kun yhtyeen manageri löytää uuden solistin, lahjakkaan ja kunnianhimoisen mutta myös arvaamattoman Daisy Jonesin.

Tarina on sepitetty, ja se perustuu Taylor Jenkins Reidin samannimisen romaaniin, joka ilmestyi vuonna 2019. Kirja oli menestys, ja myös Amazon-yhtiön tuottama kymmenosainen sarja on saanut paljon huomiota.

Jo alkuperäisen romaanin ilmestyessä kirjailija kertoi, että Daisy Jonesin innoittajana on ollut Fleetwood Mac -yhtyeen tarina, tarkemmin ottaen yhtyeen solisteina toimineiden Stevie Nicksin ja Lindsey Buckinghamin mutkikas suhde bändikavereina ja entisinä rakastavaisina.

Todellisuuden ja kuvitelman yhteys tiivistyi Fleetwood Macin televisioidulla paluukeikalla vuonna 1997. Konsertista tehtiin myös dvd-julkaisu. Keikan aikana Nicks ja Buckingham tuijottivat toisiaan intensiivisesti muutamassa kappaleessa, mikä sai Reidin mielikuvituksen liikkeelle.

Daisy Jones and The Six -sarjassa riittää muutenkin viittauksia Fleetwood Maciin ja sen 1970-luvun lopun kulta-aikaan.

Ei vähiten musiikissa, johon on tällä kertaa panostettu tavallista enemmän. Daisy Jones and The Sixin kappaleita tekemään värvättiin amerikkalainen tuottaja ja lauluntekijä Blake Mills, joka on tehnyt levyjä muun muassa John Legendin, Fiona Applen ja Perfume Geniusin kanssa.

Millsin apuna on ollut joukko muita kovan sarjan lauluntekijöitä, kuten Marcus Mumford, Jackson Browne ja Phoebe Bridgers. Kaksi viimemainittua eivät tosin ole saaneet kappaleitaan mukaan Daisy Jones and The Sixin albumille Aurora, joka on paitsi sarjan juoneen kuuluva albumi myös oikea suoratoistossa sekä cd- ja vinyylimuodossa julkaistu levy.

Sarjan musiikillisena neuvonantajana toiminut veteraanituottaja Tony Berg kiittelee Billboardin haastattelussa sarjan tuottajia siitä, että he antoivat tehtävän Blake Millsille.

”Se on merkittävää, koska historiallisesti televisio on käsitellyt musiikkia ääliömäisellä tavalla”, Berg sanoo.

Fleetwood Macin 1970-luvun menestyskokoonpanossa soittivat John McVie (vas.), Christine McVie, Stevie Nicks, Mick Fleetwood ja Lindsey Buckingham.

Ajankuvaa on rakennettu huolella myös visuaalisissa yksityiskohdissa. Esiintymislavat ja lavatekniikka ovat vanhanaikaisen mallisia, puvustuksesta puhumattakaan.

Itse tarinassa yhteydet Fleetwood Maciin eivät ole kovin uskollisia. Daisy Jones pestattiin The Sixiin toiseksi solistiksi Sam Claflinin esittämän Billy Dunnen rinnalle, kun taas Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham olivat alun perin seurusteleva amerikkalainen folkduo, joka liittyi brittiläiseen Fleetwood Maciin solisteiksi.

Fleetwood Macin kotimaahan viittaa Daisy Jones and The Sixin brittiläinen kosketinsoittaja Karen Sirko. Häntä esittävä Suki Waterhouse on tehnyt uraa myös levyttävänä ja keikkailevana artistina. Taylor Jenkins Reidin romaanin alkuperäisessä tarinassa hahmo on amerikkalainen.

Yhtyeen manageri Teddy Price sen sijaan on kirjassa britti, mutta sarjassa Tom Pricen esittämä manageri on amerikkalainen, ja hahmon esikuvia ovat maineikkaat Berry Gordy ja Quincy Jones.

Merkillepantavaa on, että sarjan pääosanesittäjät laulavat itse. Sam Claflinille se ei ollut itsestään selvää, sillä hänellä ei ole taustaa esiintyvänä saati levyttävänä laulajana, ja koe-esiintymisessä hän oli luullut Beatlesin Come Togetheriä Michael Jacksonin kappaleeksi.

Billy Dunnen roolia varten Claflin myös opetteli soittamaan kitaraa.

Riley Keough ja Sam Claflin tv-sarjan konserttikohtauksessa.

Vahvin henkilökohtainen yhteys amerikkalaisen rockin historiaan on Daisy Jonesia esittävällä Riley Keough’lla, jonka isoisä oli Elvis Presley. Daisy Jonesin rooli on kuitenkin ensimmäinen, jossa hän laulaa.

Vanity Fairin mukaan Keough oli tunnustanut tuottajille, että hän ei ole aiemmin laulanut kuin suihkussa.

Laulamista ja soittamista opetteleville pääosan esittäjille oli tukena sarjan tuottaja Reese Witherspoon, joka kävi itse saman prosessin läpi valmistautuessaan country-artisti June Carter Cashin rooliin elokuvassa Walk the Line.

Vuonna 2005 ensi-iltansa saanut elokuva kertoo Johnny Cashin ja June Carter Cashin tarinan, ja sekä Witherspoon että Cashia esittävä Joaquin Phoenix opettelivat laulamaan osansa itse, vaikka eivät olleet tehneet sitä koskaan aiemmissa rooleissaan.

Walk the Linen lisäksi Daisy Jones and The Six vertautuu 1970-luvun rockmaailmaa kuvaavaan elokuvaan Melkein julkkis, joka perustuu osittain ohjaaja Cameron Crowen omaan tarinaan. Crowe toimi nuorena Rolling Stone -lehden avustajana.

Melkein julkkis -elokuvassa (2000) teini-ikäinen kirjoittaja lähtee mukaan rockyhtyeen kiertueelle ja päätyy todistamaan yhtyeen sisäisiä riitoja ja ihmissuhdekiemuroita.

Daisy Jones and The Six, Amazon Prime.