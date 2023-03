Ruusujen keskellä -maalaus on viimeksi nähty näyttelyssä Suomessa vuonna 1910.

Ruotsalaisesta huutokauppakamarista ostettiin viikko sitten kiinnostava maalaus: Albert Edelfeltin (1854–1905) pieni Ruusujen keskellä -teos (1898) kuvaa taiteilijan sisarta Bertaa poimimassa pensaasta ruusuja Haikon kesähuvilan puutarhassa.

Teos on ollut yksityisomistuksessa.

Nyt se myytiin Hallands Auktionsverkin huutokaupassa. Ostaja oli ahvenanmaalainen liikemies ja taidekeräilijä Anders Wiklöf. Hän maksoi teoksesta noin kolme ja puoli miljoonaa kruunua (noin 300 000 euroa).

Anders Wiklöfin kesäasunnossa Andersuddessa on runsaasti arvotaidetta.

Wiklöfin kokoelmissa on paljon etenkin 1800–1900-luvun vaihteen suomalaista ja ruotsalaista taidetta.

Satojen teosten kokoelmassa on myös muun muassa Helene Schjerfbeckin, Ellen Thesleffin, Eero Järnefeltin, Carl Larssonin, Anders Zornin ja ahvenanmaalaisen Karl Emanuel Janssonin töitä.

Ateneumin taidemuseon amanuenssille Hanne Selkokarille tieto Ruusujen keskellä -teoksen ostajasta on iloinen uutinen.

”Anders Wiklöf on ollut hyvin myötämielinen meille ja lainannut teoksia näyttelyihimme”, hän kertoo.

Siksi on mahdollista, että myös Ruusujen keskellä pääsee taas yleisön nähtäville. Hallands Auktionsverkin mukaan se on viimeksi nähty Suomessa Ateneumin Edelfelt-muistonäyttelyssä 1910 ja sitä ennen valmistumisvuonnaan 1898.

Toukokuussa Ateneumissa on avautumassa laaja Edelfelt-näyttely, mutta siihen Ruusujen keskellä ei ehdi, eikä se siihen sopisikaan, sillä näyttely on valmis kokonaisuus, joka on ollut jo esillä sekä Pariisissa että Göteborgissa. Siinäkin on esillä maalauksia, jotka Anders Wiklöf omistaa.

Hanne Selkokari, tulevan Edelfelt-näyttelyn toinen kuraattori, ei ollut tietoinen Ruusujen keskellä -teoksesta ennen kuin se tuli Ruotsissa myyntiin.

Se on hänestä teos, jota voisi hyvinkin esitellä Ateneumissa esimerkiksi näyttelyssä, jossa on muita samaan aihepiiriin eli kukkiin ja puutarhoihin liittyviä teoksia.

Se, että merkittävien taiteilijoiden teoksia putkahtaa yksityiskokoelmista julkisuuteen sadankin vuoden kuluttua, ei ole hänen mukaansa poikkeuksellista.

”Niin käy usein näyttelyiden yhteydessä. Esimerkiksi Ateneumin Pariisin Petit Palais’ssa viime vuonna järjestämä Edelfelt- näyttely poiki yhteydenottoja, ja esiin tuli parikin taiteilijan ennen tuntematonta teosta, muotokuva ja pastellityö.”

Helsingissä toukokuussa avautuva Edelfelt-näyttely kattaa taiteilijan koko uran.

Siinä on teoksia paitsi Ateneumista, myös ranskalaisista ja pohjoismaisista museoista sekä julkisista ja yksityisistä kokoelmista Suomesta ja ulkomailta. Yhteensä esille tulee noin 110 teosta.