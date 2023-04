Minna-Kaisa Kallisella oli aina ollut unelma mökistä. Sen ei olisi tarvinnut olla mitenkään ihmeellinen. Ihan vaikka jokin 20 000 euron rotisko.

Hän oli säästänyt sitä varten vuosia. Hän eli vaatimattomasti ja kykeni laittamaan aina kerran kuukaudessa sivuun muutaman kympin. Unelma mökistäkin ehti vaihtua asuntoon.

Lainaneuvottelut olivat lyhyet. Pankissa harvoin hypitään tasajalkaa, kun freelancer-muusikko hakee lainaa. Ei tälläkään kertaa. Ensin ei herunut asuntolainaa. Eikä sitten edes sitä mökkilainaa, koska sitä varten olisi pitänyt olla asuntolaina.

Kallinen sisuuntui ja ajatteli, että no antaa olla sitten, hänellä ei taida olla asiaa omistavaan luokkaan.

Sitä enemmän Kallista oli kismittänyt jo pitkään se, että Suomessa miehet päättävät, mitä musiikkia julkaistaan. Jopa pienet indiemusiikkia julkaisevat levy-yhtiöt olivat miesten pyörittämiä.

Kallinen sai idean, että entä jos käyttäisi säästetyt rahat sittenkin vain musiikin julkaisemiseen. Puoliso kommentoi, että se kuulostaa hyvältä päätökseltä.

”Olen ehtinyt olla kyllästymiseen asti illoissa, joissa esiintyy kolme-neljä bändiä, joissa soittaa pelkästään miehiä”, Kallinen sanoo.

Nyt Kallinen, joka tunnetaan myös artistinimellä Hulda Huima, on perustanut Minna Recordsin, joka on feministinen levy-yhtiö. Sen tarkoitus on edistää tasa-arvoa kotimaisella musiikkikentällä.

Kun Kallinen kertoi yhtiön perustamisesta maaliskuun lopussa Instagramissa, hän sai heti demoja artisteilta sekä paljon kannustavia viestejä. Niiden sisältö oli, että juuri tällaista on kaivattu.

Huomio yllätti. Kallinen kertoo, että seuraava yö meni pyöriessä sängyssä stressaten, että eihän hänellä oikeasti ole hirveästi rahaa julkaisuja varten. Melkein kaikki säästöt menevät syksyllä ilmestyvän oman albumin julkaisuun.

”Olin vain että apua apua, mitä mä oikein oon mennyt tekemään.”

Sen jälkeen Kallinen on jo hieman rauhoittunut, kun hän kertoo ideasta kotonaan roihuvuorelaisessa kerrostalokaksiossa, jossa hän asuu puoliso ja bändikaveri Juuso Paason ja heidän yhteisten lastensa kanssa.

Kallinen on julkaissut Hulda Huima -nimellä yhteensä neljä albumia pienlevy-yhtiö Helmi Levyjen kautta.

Edellinen albumi Ilma ilmestyi vuonna 2021. Sen myötä Kallisesta alkoi tuntua, että voisi olla aika kulkea eteenpäin, vaikka Helmi Levyt onkin hänen mielestään maan paras pienlevy-yhtiö. Hän tiesi musiikkinsa olevan liian marginaalista isommille levy-yhtiöille, joten ei ollut juuri muita vaihtoehtoja kuin perustaa oma.

Kallinen halusi edistää musiikkialan tasa-arvoa, vaikka sitten vain yhden pisaran verran meressä. Hänelle feministiset toimintatavat tarkoittavat esimerkiksi lempeyttä sekä artistin tukemista: kommunikaatiota ja olemista samalla tasolla eriarvoistavien hierarkioiden sijaan.

”Olen kuullut artisteilta aikamoisista riistodiileistä myös pienlevy-yhtiöiden osalta.”

Kallisen suunnitelmissa on julkaista pari–kolme levyä vuodessa ja päästä niistä omilleen. Tänä vuonna tulee ainakin pari singleä jo keväällä ja Hulda Huiman levy syksyllä.

Hän ei ole ainoa, joka kokee alan epätasa-arvoiseksi.

Teosto julkaisi maaliskuussa musiikkialan tasa-arvoa koskevan kyselytutkimuksen tulokset. Kyselytutkimuksessa silmiinpistävä ero oli sukupuolten välisissä näkemyksissä tasa-arvon tilasta. 70 prosenttia naisista ja 77 prosenttia muunsukupuolisista koki kyselyn mukaan, että ala ei ole tasa-arvoinen.

Suurin osa miehistä oli sitä mieltä, että kaikki on hyvin. Vain 32 prosenttia miehistä koki alan epätasa-arvoiseksi.

Kallinen on nyt 39-vuotias. Hän alkoi soittaa kitaraa vasta 27-vuotiaana. Se oli sekä ilahduttava että ärsyttävä kokemus.

Jo lapsuudessa hän oli oppinut sen, että koulussa pojat soittivat kitaraa ja tytöt katselivat. Koulun bändeissä tytöille oli lähinnä laulajan paikka vapaana.

Kallista olisi kiinnostanut oppia soittamaan kitaraa, koska se vaikutti hänestä niin siistiltä. Häneltä puuttuivat sekä esikuvat että kannustus. Hän ei saanut vanhemmiltaan kitaraa ja viesti ympärillä olevilta ihmisiltä oli, että kitaran opettelu olisi liian vaikeaa.

Vielä aikuisiälläkin hän pyysi opetusta muusikkokumppaniltaan, mutta tuli torjutuksi. Hän ajatteli, että parikymppisenä juna on hänen osaltaan jo mennyt eikä kitaraa ole mahdollista oppia.

Lopulta hän alkoi netin avulla opiskella kitaran soittoa, kun halusi alkaa kirjoittaa omia kappaleita. Hän oppi nopeasti tavalliset rämpyttelyt. Se havahdutti: eihän tämä edes ole yhtään vaikeaa.

Se alkoi myös ärsyttää. Olisihan hän voinut opetella tämän itse jo koska tahansa aiemmin.

Kallinen halusi Minna Records -levy-yhtiöllään edistää musiikkialan tasa-arvoa, vaikka sitten vain yhden pisaran verran meressä.

Kun Kallinen oli muutama vuosi sitten omalla bändillään esiintymässä Provinssissa, esiintyjissä oli paljon naisia. Oli Vesalaa, Chisua ja Vestaa. Mutta silloinkin hän kiinnitti huomiota siihen, että kaikki taustabändin soittajat olivat miehiä. Mihin kaikki muusikon ammattiin valmistuneet naiset katoavat?

Kallinen ei ole itsekään tämän kritiikin ulkopuolella. Myös hänen taustayhtyeensä soittajat ovat koostuneet pitkälti miehistä.

Mutta omaehtoisen indiemusiikin puolella tämä tiedostetaan Kallisen mukaan nykyään paremmin ja tilannetta pyritään muuttamaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kallisen mielestä soittajisto on monipuolistunut.

”Ei tällä hetkellä kukaan tavoittele mitään all-male-bändejä, vaan näitä asioita ajatellaan bändejä muodostettaessa.”

Hänen omien kokemustensa mukaan sukupuoliltaan monipuolinen bändi on dynamiikaltaan erilainen. Muiden sukupuolien näkyminen bändeissä on Kallisen mielestä tärkeää myös representaation kannalta. Että voisi ylipäätään syntyä muitakin esikuvia kuin miespuolinen muusikko.

Myös Teoston kyselyssä tuli ilmi, että naisia vaivaa esikuvien sekä verkostojen puute alalla. Bändeihin jäsenet tulevat yleensä kaverien kautta. Verkostoja hallitsevat miehet.

Vuosien varrella Kalliselle on tultu usein keikoilla sanomaan, että on innostavaa nähdä myös nainen esittämässä Hulda Huiman kaltaista musiikkia. Hänen musiikkinsa istuu Litku Klemetin ja Jukka Nousiaisten kaltaisten nimien vierellä: itsetutkiskelevassa musiikissa on sävyjä iskelmästä, rockista ja folkista.

Syksyllä ilmestyvä levy Muurahaiset nukkuu on jo valmis. Haastattelun ohessa hän esittää akustisella kitaralla säestäen yhden levyn kappaleista, Hyttysten laulun.

Uuden levyn teemoja ovat luonto, nuoruus ja kasvaminen. Kallisella on kaksi pientä lasta, joista uusin tulokas on kaksi kuukautta vanha Keijo, joka on nimetty viime vuonna edesmenneen taiteilija Keijo Virtasen mukaan. Esikoinen Hilkka on kolmevuotias. Hänelle on asennettu olohuoneeseen telinevoimistelusta tutut renkaat, joissa uhmaikäinen saa temppuilla.

Äidiksi tuleminen on vaikuttanut uuden levyn lauluihin ja saanut palaamaan omiin nuoruusmuistoihin ja kasvukokemuksiin. Levyn tuottajana on toiminut Liisa Tani eli Sir Liselot, jonka kanssa työskentely oli Kallisen mukaan juuri sillä tavalla kannustavaa, miten hän haluaa levyjä tehdä.

”Hän ei alkanut sanella mitään, vaan oli tosi rakentava ja kannusti meitä, että nämä ovat todella hyviä biisejä.”

Artistinimi Hulda Huima on peräisin Kallisen isomummolta. He eivät ehtineet koskaan tavata, mutta Kallinen on kuullut paljon tarinoita hänestä isältään. Isomummo Hulda oli kertomusten mukaan raju tyyppi, joka eli omanlaistaan elämää välittämättä ulkopuolisten mielipiteistä.

Hän oli yksinhuoltaja ja punainen, joka joutui Suomen sisällissodan aikaan vankileirille, josta hän otti hoitaakseen orvoksi jääneet kaksoset.

Kallisen Rauha-mummon isän samainen isomummo jätti, kun tämä ei ollut tullut sovittuun tapaamiseen juna-asemalle. Isomummo oli raskaana ja olisi tarvinnut miehen tukea. Mies oli selittänyt jälkikäteen, ettei ehtinyt heinätöiltä. Hulda oli sanonut siihen, että tee vain heinätöitä, ei tarvitse tulla sitten ollenkaan.

Kuulemma Kallisen luonteenpiirteissä on samaa päättäväisyyden ja oman polun kulkemisen henkeä.