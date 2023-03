Blush on riemastuttava tieteisanimaatio, jota ei heti arvaisi dokumentiksi

Iiti Yli-Harjan lyhytelokuva välittää värikkään pintansa alla suvaitsevaisuuden sanomaa.

Fatulle (vas.) tämä kauppareissu on jännittävä kuin kuumatka: hän lähtee ensimmäisen kerran ihmisten ilmoille meikattuna. Mukaan tulee ystävä Rai. Kaksikon ilmeikäs keskustelu on aito äänitys.

Teini-ikäinen poika Fatu aikoo astua ensimmäistä kertaa ihmisten ilmoille meikattuna. Aiemmin hän on harrastanut meikkaamista vain omaksi ilokseen.

Se on pieni askel ihmiskunnalle mutta suuri Fatulle, loikka identiteetin käymättömille korpimaille, vaikka matka suuntautuu vain supermarkettiin ostamaan juustopalleroita.

Fatu ja hänen ystävänsä Rai-tyttö puhuvat englannin ja suomen sekoitusta. Ilmeikästä ja nykyaikaista puheenpartta tuskin ymmärtää, jos osaa vain toista kieltä.

Lyhytelokuvan Blush – An Extraordinary Voyage (2022) lopputeksteissä kerrotaan, että Fatun ja Rain vuoropuhelu on äänitetty enimmäkseen kesäkuussa 2021. Se on siis todellinen.

Ohjaaja Iita Yli-Harja (s. 1987) on käyttänyt todellista puhetta ennenkin animaatioelokuviensa pohjana. Oikeita miehiä -lyhärissä (2020) nuorukaiset keskustelevat miehuudesta, ja Kaikki äitini puhelut (2021) perustuu Yli-Harjun oman äidin puheluihin.

Blush sai alle kuukausi sitten Tampereen elokuvajuhlilla Risto Jarva -palkinnon. Suomen elokuvasäätiön rahoittamalla 10 000 euron palkinnolla on tarkoitus nostaa esiin tuoreita ideoita.

Siihen henkeen Blush sopii mainiosti. Yli-Harja on sijoittanut kaverusten kauppamatkan avaruusalukseen, joka on askarreltu monenlaisesta rojusta ja roinasta. Käsityön jälki saa näkyä rosoisessa naivismissa.

Yli-Harja tekee animaationsa pitkälti itse. Tätä hän on käsikirjoittanut, ohjannut ja kuvannut, tehnyt nuket ja osallistunut lavasteiden rakentamiseen.

Blush tarkoittaa punastumista englanniksi. Se viittaa Fatun ujosteluun mutta myös poskipunaan, joka kaiketi keksittiin antamaan kasvoille tervettä väriä. Nykyään sillä voi myös peitellä oikeaa punastumista.

Meikit ovatkin eräänlainen naamio, joka on sallittu perinteisesti naisille – miesten miellyttämiseksi.

Kaoottista tieteiskomediaa ei päältä katsoen arvaisi dokumentiksi. Ehkä se vähän venyttääkin lajin rajoja, mutta henkilöt ja heidän ajatuksensa ovat tosia. Blush on esitetty myös Docpoint-dokumenttifestivaalilla. Huhti-toukokuun vaihteessa se esitetään Torontossa, Pohjois-Amerikan tärkeimmän dokumenttifestivaalin Hot Docsin kulttielokuvien ohjelmassa.

Kauppareissu avaruuden syövereiden läpi tarjoaa psykologisesti toden vertauskuvan Fatun mielentilasta. Tavallisella dokumentilla samaan olisi vaikea päästä.

Vertailukohdan ja mittapuun avaruuskauppamatkalle antaa se, että Fatu on pian lähdössä oikealle matkalle Kosovoon, jossa hänellä on sukujuuria.

Fatun ja Rain avaruusalus on askarreltu monenlaisesta rojusta ja roinasta.

Animaatio näyttää riemastuttavan kirjavalta, ja puheet ovat hauskoja. Värikkään pinnan alla Blush välittää suvaitsevaisuuden sanomaa.

Mikko Saarela & Organin biisi Kundi meikkaa on saanut elokuvallisen sympaattisen seuraajan vähän yli 40 vuoden jälkeen.

Uusi Kino: Blush – An Extraordinary Voyage, Teema klo 22.51 ja Yle Areena.