Uusi omistaja on tuonut rocklavojen brändin kulutuselektroniikan puolelle.

Rockmusiikin tunnistettavimpiin esineisiin kuuluvien Marshall-kitaravahvistinten valmistus on myyty ruotsalaiselle Zound Industries -yhtiölle. Vuonna 1962 perustettu brittiyhtiö on ollut tähän asti perustajansa Jim Marshallin perheen omistuksessa.

Uusi omistaja on tehnyt yhteistyötä Marshall-yhtiön kanssa jo aiemmin, sillä Zound Industries on valmistanut lisenssillä Marshall-merkkisiä kulutuselektroniikkatuotteita, joista tunnetuimpia ovat kuulokkeet ja bluetooth-kaiuttimet.

Jim Marshallin suunnittelemat Marshall-vahvistimet ja kaiutinkaapit ovat olleet tuttu näky rockkeikoilla 1960-luvun alusta asti. Niitä käyttivät Jimi Hendrix, Eric Clapton ja The Who -yhtyeen Pete Townshend ja sen jälkeen tuhannet ja tuhannet rockkitaristit. Marshalleista tuli synonyymi kovaääniselle ja säröytyneelle kitarasoundille, ja niiden täyteen ahdettu sointi on ollut peruskivi monille metallin alalajeille.

Jimi Hendrix (vas.) ja basisti Noel Redding Marshall-pinoineen saksalaisen Beat Club -ohjelman kuvauksissa vuonna 1966.

Vähitellen Marshalleista tuli myös kiinteä osa raskaan rockin visuaalista ilmettä. Metallikitaristin takana lavalla seisoi päällekkäin asetettuna kaksi Marshallin kaiutinkaappia, joissa kummassakin oli neljä kaiutinta ja kaappipinon päällä 100-wattinen Marshallin vahvistin, eli tuttavallisemmin nuppi.

Kilpavarustelun kiihtyessä näitä tuplapinoja laitettiin useampia vierekkäin ja äärimmillään koko lavan takaseinä koostui Marshall-kaapeista. Ne olivat tosin lähes poikkeuksetta tyhjiä kulissikaappeja, ja ainoa toimiva pino saattoi olla piilossa yleisöltä.

Isosta Marshall-pinosta lähtee erittäin kova ääni, ja Jim Marshall saikin lempinimen ”The Father of Loud”. Marshallien huudattamisessa on ollut myös koominen puolensa. Hei me rokataan! (This is Spinal Tap) -komediaelokuvassa Spinal Tap -heviyhtyeen kitaristi Nigel Tufnel esittelee uutta Marshall-vahvistintaan, jonka äänenvoimakkuussäätimen ääriasento on tavanomaisen kymmenen sijasta 11.

Marshall valmistaa edelleen myös vahvistimia, jotka toimivat samanlaisella 60 vuoden takaisella putkitekniikalla kuin alkuperäiset mallit.

Jim Marshall kuoli vuonna 2012, ja yhtiötä ovat pyörittäneet sen jälkeen hänen lapsensa. Ammattimuusikoille suunniteltujen ja Britanniassa valmistettujen mallien lisäksi yhtiön valikoimissa on ollut jo pitkään myös halvempia, harrastajille tarkoitettuja vahvistimia, joita on valmistettu Vietnamissa.

Nyt tehdyn yrityskaupan jälkeen Marshallin perhe jää uuden Marshall Groupin suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi 24 prosentin osuudella.