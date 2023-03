Klaus Maunukselan Manuaali-teoksen ulkoasun suunnitteli Viivi Prokofjev.

Suomen kirjataiteen komitea on valinnut vuoden kauneimmaksi kirjaksi Klaus Maunukselan romaanin Manuaali (Kosmos), se kertoo tiedotteessaan.

Manuaali on tekijänsä viime vuonna ilmestynyt esikoisteos, joka lähtee liikkeelle kännykän hajoamisesta ja kertoo runollisesti ja visuaalisesti teknologian varaan rakentuvasta maailmasuhteesta.

Manuaalin ulkoasu palvelee sisällön sanomaa siitä, miten hauraita yhteydet ihmisten välillä digitaalisessa maailmassa nykyään ovat.

”Se on todellakin kuin käsikirja, kevyen pehmeästi käteen istuva ja käsinkosketeltava, täydellisen funktionaalinen kirjaesine”, palkintolautakunnan perusteissa sanotaan.

Tätä korostavat kirjan pieni koko, pyöreät kulmat ja manuaalimainen kuvaliite, jotka luovat siihen ”vaihtelevarytmisen visuaalisen dramaturgian”.

Kauneimmat kirjat 2022 -kokoelmaan valittiin 27 kirjaa kuudesta eri kategoriasta: kaunokirjat, tieto- ja oppikirjat, taide- ja valokuvakirjat, lasten- ja nuortenkirjat, sarjakuvakirjat sekä erikoiskirjat.

Lisäksi palkittiin 11 onnistunutta kantta.

Kauneimmat kirjat 2022 -kokoelma kiertää näyttelyissä Suomessa ja Euroopassa. Kansalliskirjaston kahvilagalleriassa kirjat ovat esillä elokuun loppuun asti.

Lisäksi kirjat osallistuvat Best Book Design from All over the World -kilpailuun tammikuussa 2024.