Taidepalkinnon saa kuvataiteilija Erik Creutziger.

Kuvataiteilija Erik Creutziger on voittanut Maire Gullichsenin taidepalkinnon.

”Erik Creutzigerin maalaukset ovat vastustamattomia siksi, että niistä puuttuu kamppailu katsojan kanssa. Creutziger ei provosoi katsojaa eikä opeta meille mitään, vaan maalaukset näyttävät syntyneen itsestään”, palkintolautakunta kirjoittaa perusteluissaan.

Kulttuurivaikuttaja Leif Jakobssonin johtama palkintolautakunta korostaa, että tällaisella pyyteettömyydellä on maalaustaiteen traditiossa kunniakkaat perinteet. Wassily Kandinsky esimerkiksi kutsui sitä sisäiseksi välttämättömyydeksi.

”Modernismin jälkeen termi sisäinen välttämättömyys on käsittämättömistä syistä heitetty romukoppaan, mistä Maire Gullichsen -palkintojury on kaivanut sen esiin vaaliakseen sitä valintojensa keskeisenä kriteerinä.”

Erik Creutziger.

Erik Creutziger (s. 1982) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2007 ja Kuvataideakatemiasta 2013. Hänen teoksiaan on muun muassa Helsingin taidemuseon, Espoon modernin taiteen museo Emman kokoelmissa.

Creutziger kertoo maalaustensa perustuvan useimmiten omiin kokemuksiinsa.

”Ammennan maalauksiini muistiini tallentuneita välähdyksiä, jotka ovat syntyneet esimerkiksi matkoilla tai vaikkapa kävelyretkillä. Nähdyn ja koetun yhdistäminen fantasiamaailmaan on mielestäni kiehtovaa”, hän sanoo.

Maire Gullichsenin palkinto myönnetään ensisijaisesti nuorelle taiteen alan ammattilaiselle. Palkinto jaetaan nyt kymmenettä kertaa. Taidepalkinnon arvo on 10 000 euroa.

Viimeksi palkinto myönnettiin Pekka Sassille.