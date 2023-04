Arto Lappi on Suomen tuotteliaimpia ja myös tunnetuimpia runoilijoita, jonka runot ovat parhaimmillaan kaltaistensa runsaassa seurassa.

Runot

Arto Lappi: Korallimieli. Enostone. 307 s.

Japanilaiset runomitat, erityisesti haiku ja tanka, kuuluvat olennaisena osana suomalaisen runouden historiaan. Modernismin oppimestarina pidetty Tuomas Anhava käänsi japanilaisia runoja englannin kautta, ja monille, itseni mukaan lukien, esimerkiksi valikoima Kuuntele, vieras on ollut todellinen runoherätys.

Että niin paljon voi sanoa niin vähällä, tästä havainnosta riittää ammennettavaa loppuelämäksi.

Kai Niemisen suuri työ japanilaisen runouden kääntäjänä on monipuolistanut kuvaa saarivaltion vuosisataisesta runokulttuurista: pelkistys on vain yksi ulottuvuus, myös runsaamman ilmaisun ystäville löytyy paljon pureskeltavaa.

Toisaalta runsaskin runous valitsee harkiten elementtinsä maailman paljoudesta. Japanilaisesta perinteestä vaikuttuneet runoilijat tunnistaa usein juuri harkitsevan oloisesta otteestaan. Yli 20 vuoden uran tehnyt Arto Lappi kuuluu ehdottomasti heihin.

Tamperelaista Lappia voidaan pitää yhtenä Suomen tunnetuimmista nykyrunoilijoista. Asemansa hän on saavuttanut vaivihkaa, tekemättä itsestään ja työstään suurta numeroa. Tiivistämällä, keskittymällä olennaiseen eli runoihin.

Koska Lappi on tunnettu erityisesti japanilais-suomalaisen modernismiperinteen jatkajana, hänen omalaatuisuutensa jää helposti huomaamatta. Hänen usein huomattavan tiiviillä runoillaan on se paradoksaalinen erityispiirre, että paras tapa nauttia niitä on paljous. On mukava selata suurta valikoimaa edes takaisin sattumanvaraisesti, sillä tavalla Lapin runous tuntuu ehtymättömältä.

Ohuempi vihko taas paljastaa helpommin hänen puutteensa.

Lappi ei aina osu maaliin, mutta onnistumiset erottuvat kirkkaimmin suurissa valikoimissa, joista nyt julkaistu Korallimieli kokoaa yhteen viimeisen viiden vuoden aikaisen, todella runsaan tuotannon.

Haastatteluissa runoilija on todennut heräävänsä poikkeuksetta joka aamu hyvin aikaisin kirjoittamaan. Ohikulkevien aamujunien tärisyttämä Tampereen-koti onkin tullut lukijoille tutuksi, mutta runoissa ei lopulta ole yhtä tiettyä miljöötä.

Lappi on kotonaan maailmankaikkeudessa, ja zen-harjoitukseen voi hiljentyä missä vain, mutta lähimmäksi kosmosta hän pääsee kenties Lapin-vaelluksille sijoittuvissa runoissaan.

”Alkuun mieli alkaa / laukata kuin poro tunturissa”, hän kirjoittaa. ”Kun kello kilahtaa, kolmannella / on hiljennyttävä, / peukalot koskettaen, / sormet toistensa sylissä. // Se etsii paljakalle, / tyhjän avaruuden eteen.”

Runo täyttyy yksityiskohdista, mutta samanaikaisesti tyhjenee niistä. Parhaimmillaan lukija näkee sanojen taakse, maailman muodottomuuteen.

Koska haiku ja tanka ovat tuttuja mittoja kaikille runojen kirjoittamista harrastaville ja koska ne sopivat vanhoja eurooppalaisia runomittoja paremmin yhteen modernismin kanssa, Lapista on näiden tärkeimpänä nykytaitajana tullut mittojen edushenkilö.

Hän onkin ehdottomasti suositeltavaa luettavaa kaikille, jotka haluavat oppia kirjoittamaan parempia runoja – pelkistämisen taito on osattava ennen kuin ilmaisuaan voi laajentaa. Mielikuvissa Lappi on usein yksinomaan haiku- tai tankarunoilija, mutta Korallimieli todistaa ennakkoluulon vääräksi.

Runoilija on uudistanut ilmaisuaan ja kirjoittanut ensimmäistä kertaa otsikollisia runoja. Monet niistä ovat musiikkiteosten inspiroimia, ja valikoimaan sisältyvään Pohjoiset tuulenpesät -kokoelmaan löytyy loppuviitteistä upea ääniraita: Eino-Juhani Rautavaarasta Boney M:aan. Samalla runojen keskimitta on pidentynyt, mutta lähes kaikki mahtuvat edelleen puolelle sivulle.

Valikoimassa korostuu entistä enemmän myös Lapin humoristinen puoli. Hän ottaa runoutensa vakavasti, mikä ei tarkoita, että se olisi vakavaa. Runo voi syntyä mistä tahansa, kunhan tekijä ei purista instrumenttiaan liian jännittyneesti:

”Valitsen aukealta / minkä tahansa, / männyn, lehmuksen, / lehdet, neulaset/ / paljastaa ilta-aurinko / vierellä seisoessa / varjot – / klovnin ja soittimen.”

Tämänkaltaiset runot paljastavat, että ikiaikainen luontorunous ei ole vielä loppuun kaluttu – eikä suinkaan urbaanin runon vastakohta, kuten usein luullaan.