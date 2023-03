Rikoselokuva sijoittuu Oklahoman öljykentille 1920-luvulla, ja pääosissa ovat muun muassa Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro.

Lily Gladstone ja Leonardo DiCaprio Martin Scorsesen elokuvassa Killers of the Flower Moon.

Yhdysvaltalaisen veteraaniohjaajan Martin Scorsesen, 80, uutuuselokuva saa maailmanensi-iltansa Cannesissa toukokuussa, kerrotaan elokuvafestivaalin tiedotteessa.

Teatterilevitykseen Killers of the Flower Moon tulee Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa ensi syksynä. Se tullaan näkemään myös Apple TV -suoratoistopalvelussa.

Elokuva on trilleri, joka perustuu toimittaja David Grannin 2017 julkaisemaan tietokirjaan. Se kertoo 1920-luvulla Oklahomassa tehdyistä murhista, joiden uhreiksi joutui Osage-alkuperäisväestön jäseniä, kun näiden mailta oli löytynyt öljyä.

Martin Scorsese

Scorsesen elokuvia ei ole nähty Cannesissa sitten vuoden 1986, kun esitettiin hänen elokuvansa Illasta aamuun. Se voitti tuolloin parhaan ohjauksen palkinnon.

Elokuvallaan Taksikuski hän voitti siellä 1976 parhaan elokuvan Kultainen palmu -tunnustuksen. Elokuvafestivaalin tuomaristossa hän on toiminut pariinkin otteeseen.

Killers of the Flower Moon on Scorsesen 26. elokuva. Sen pääosissa nähdään muun muassa Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ja Lily Gladstone.