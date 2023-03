Sometähti Andrew Tatea epäillään ihmiskaupasta ja järjestäytyneen rikollisryhmän perustamisesta ja pyörittämisestä.

Sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate siirretään tutkintavankeudesta kotiarestiin, romanialainen tuomioistuin päätti perjantaina.

Tate ja hänen veljensä Tristan Tate pidätettiin Romaniassa joulukuun lopulla epäiltynä ihmis­kaupasta, raiskauksesta ja järjestäytyneen rikollis­ryhmän perustamisesta. He ovat olleet tutkintavankeudessa siitä lähtien.

Syyttäjä oli toivonut vankeuden jatkuvan edelleen, mutta oikeus tuomitsi veljekset kotiarestiin. Tutkinta Taten veljesten toimista jatkuu edelleen.

Brittiläis-amerikkalainen Andrew Tate on entinen potkunyrkkeilijä ja tositelevisiotähti.

Viime vuosina Tate on kerännyt mainetta erityisesti sosiaalisen median vaikuttajana. Sosiaalisessa mediassa hän on esiintynyt vahvasti naisvihamielisenä ja kerännyt erityisesti nuorten miesten suosiota ylellisyyttä ja hypermaskuliinisuutta korostavalla sisällöllään. Hän esiintyy videoillaan usein kalliiden urheiluautojen ja yksityiskoneiden kanssa.

Tate on itse sanonut vihaavansa naisia.

Romanian poliisi epäilee Taten veljeksiä sekä kahta romanialaista rikollisryhmän pyörittämisestä. Poliisi epäilee, että ryhmä on muun muassa värvännyt, majoittanut ja hyväksikäyttänyt naisia. Syyttäjän mukaan veljekset muun muassa pakottivat naisia ”pakkotyöhön” ja ”pornograafisiin tekoihin” ja saivat siitä ”huomattavaa taloudellista etua”.

Taten veljeksiin kohdistuva rikostutkinta käynnistettiin huhtikuussa. Syyttäjän mukaan järjestäytynyt rikollisryhmä on toiminut vuodesta 2019 ja sillä on ”lukuisia uhreja, myös alaikäisiä”, joita on käytetty seksuaalisesti hyväksi.

Taten veljekset kiistävät syytteet.