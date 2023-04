Näyttelijä Jennifer Anistonin mukaan komediaa on nykyisin entistä vaikeampaa tehdä

Yhdysvaltalaisnäyttelijän mukaan komedian tekeminen on muuttunut niin paljon, että kokonainen sukupolvi nykynuoria pitää Frendit-sarjaa loukkaavana.

Näyttelijä Jennifer Anistonin mukaan komedian tekemisestä on tullut hieman hankalaa. Aniston kuvattuna Golden Globe -gaalassa vuonna 2020.

Komedia on kehittynyt niin paljon, että sen tekeminen on muuttunut hieman hankalaksi, sanoo yhdysvaltalaisnäyttelijä Jennifer Aniston Variety-lehden haastattelussa.

"Nyt se on hieman hankalaa, koska on oltava hyvin varovainen, mikä tekee siitä todella vaikeaa koomikoille, koska komedian kauneus on siinä, että teemme pilaa itsestämme, teemme pilaa elämästä", Aniston sanoo.

Aniston näyttelee Netflixin uudessa Murder Mystery 2 -toimintakomediassa, joka sai ensi-iltansa suoratoistopalvelussa 31. maaliskuuta.

Näyttelijän mukaan aikaisemmin komedioissa saattoi vitsailla esimerkiksi ”kiihkoilijoista”.

Se oli hänen mukaansa tapa ”opettaa katsojille, miten naurettavia tämänkaltaiset ihmiset saattoivat olla”. Enää tällaisilla asioilla ei näyttelijän mukaan kuitenkaan voi vitsailla.

Aniston on työskennellyt Yhdysvaltain komediaan keskittyvien elokuva- ja televisiotuotantojen parissa liki 30 vuoden ajan.

Parhaiten hänet tunnetaan Rachel Greenin roolista NBC:n komediasarjassa Frendit. Sarjan ensimmäinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa vuonna 1994.

Viime vuosina Frendit on useaan otteeseen saanut osakseen arvostelua muun muassa homo- ja transfobisuudestaan, ylipainoisten pilkkaamisesta sekä näyttelijäkaartin valkoihoisuudesta.

Anistonin mukaan kokonainen sukupolvi nykynuoria pitää Frendit-sarjaa loukkaavana.

Alalla ei sarjan kuvaamisen aikoihin ollut nykyisen kaltaista ”sensitiivisyyttä”, näyttelijä sanoo.

Hänen mukaansa Frendit-sarjassa oli asioita, joita tekijöiden olisi pitänyt harkita tarkemmin kuin sarjaa työstäessä tehtiin, mutta myös asioita, joita ei lähtökohtaisesti tarkoitettu loukkaaviksi, mutta jotka nykypäivän valossa näyttäytyvät sellaisina.

"Kaikki tarvitsevat hauskuutta! Maailma tarvitsee huumoria! Emme voi ottaa itseämme liian vakavasti. Varsinkin Yhdysvalloissa. Kaikki ovat aivan liian jakaantuneita”, Aniston sanoo.

Kaikki kuusi Frendit-sarjan päähenkilöistä olivat valkoihoisia. Sarjassa nähtiin rodullistettuja ihmisiä isoissa rooleissa vain harvoin sen kymmenen kauden ja 236 jakson aikana.

Elokuussa 2022 sarjassa Phoebe Buffay -hahmoa näytellyt Lisa Kudrow kommentoi The Daily Beast -lehdelle, ettei sarjan valkoisilla luojilla olisi ollut näkemystä kirjoittaa rodullistettujen hahmojen tarinaa.

Kesäkuussa 2022 toinen Frendit-sarjan luojista, Marta Kauffman, kertoi Los Angeles Timesin haastattelussa olevansa ”nolona” ja ”katuvansa” sarjan moninaisuuden puutetta. Hän kertoi päättäneensä perustaa Afrikan ja afroamerikkalaiseen tutkimukseen keskittyvän professuurin Brandeisin yliopistoon. Kauffman lahjoitti professuurin pyörittämiseksi neljä miljoonaa dollaria (noin 3,9 miljoonaa euroa).

HS kirjoitti maaliskuussa kirja-alalla yleistyvästä kokemuslukijoiden käsitteestä. Kokemuslukeminen on keino vääristyneiden tai loukkaavien tapojen estämiseksi.

Menetelmää kutsutaan kokemuslukemiseksi , koska siinä tekstejä lukee ennen julkaisua joku, jolla on oma kokemus niiden käsittelemistä asioista. Tällaisia voivat olla etnisyys, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen tai erilaiset toimintarajoitteet kuten sairaus, vamma tai vammaisuus.