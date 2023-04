Kaikkien aikojen Vermeer-näyttely jatkaa ilman Tyttö ja helmikorvakoru -mestariteosta.

Kaikkien aikojen kattavin Johannes Vermeerin (1632–1675) näyttely Amsterdamin Rijksmuseumissa on kuumentanut myös lippujen jälleenmyyntimarkkinat.

Hyperallergic-julkaisu kertoo eBay-myynnissä olleiden lippujen yltäneen jopa yli 2 700 dollarin eli yli 2 500 euron hintoihin.

Rijksmuseumin näyttely avautui 10. helmikuuta ja se myytiin loppuun muutamassa päivässä.

Lisälippuja saatiin rajoitetusti, kun näyttelyn aukiolotunteja lisättiin myöhäisiltoihin. Nopeasti loppuunmyytyjen lisälippujenkin kysyntä oli niin kovaa, että museon koko verkkomyyntipalvelu kaatui ja jouduttiin sulkemaan joiksikin päiviksi maaliskuun alussa.

Rijksmuseum muistuttaa, että se takaa näyttelyn lippujen aitouden vain, jos ne on ostettu museon omilta verkkosivuilta tai museon tunnustamien yhteistyökumppanien, kuten Get Your Guiden ja Prioticketsin kautta. Niinpä se ei voi taata, että hirmuhinnoilla esimerkiksi eBaysta ostetut liput olisivat aitoja.

Rijksmuseumin Vermeer-näyttelyvieraita tutkimassa maalausta Rouva ja kamarineiti (1667/68), joka on saatu lainaan New Yorkista, Frick-kokoelmasta.

Rijksmuseumin omissa kokoelmissa on neljä Vermeeriä, mutta teoslainojen avulla mukaan saatiin aluksi peräti 28 Vermeerin alle neljästäkymmenestä tunnetusta maalauksesta.

Näyttely on auki 4. kesäkuuta asti, mutta museo kertoo, että yksi sen keskeinen vetonaula eli Tyttö ja helmikorvakoru oli palautusvuorossa Haagin Mauritshuisiin jo maaliskuun lopussa.

Vermeerin Tyttö ja helmikorvakoru oli palautusvuorossa Haagin Mauritshuisiin jo maaliskuun lopussa, vaikka näyttely Amsterdamin Rijksmuseumissa jatkuu kesäkuulle.

HS:n arvostelussa kriitikko Harri Mäckin kutsui näyttelykokemusta ”lähes uskonnolliseksi” ja ”yhdeksi kaikkien aikojen merkittävimmistä taidenäyttelyistä”.

Kriitikon ylistykset sai myös museon verkkosivuilleen lisäämä ilmainen virtuaalinäyttely, jossa oppaana toimii brittinäyttelijä Stephen Fry.

Liput takaavat sisäänpääsyn vain tietyn päivän tiettynä vuorokaudenaikana ruuhkien välttämiseksi, mutta väenpaljous voi silti häiritä teoksista nauttimista.

”Sellaistakin näki, että ihmiset pysähtyivät vain ottamaan kuvan teoksesta kännykällään ja jatkoivat eteenpäin”, Mäckin kertoi jatkojutussa.

Väljemmin Vermeerin taidetta voikin bongailla tämän retrospektiivin jälkeen. Amsterdam ja Haag ovat noin 60 kilometrin päässä toisistaan, ja Rijksmuseumin sekä Mauritshuisin vakiokokoelmissa on yhteensä seitsemän Vermeeriä.

Hyvä vaihtoehto on myös New York–Washington-matka, koska New Yorkin Metropolitan Museum of Art, Frick Collection ja Leiden Collection omistavat yhteensä 12 Vermeeriä ja Washingtonin National Gallery of Art vielä viisi lisää.