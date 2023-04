Perussuomalaisten Rocky-tsemppibiisi avautui helpommin kuin kokoomuksen Go West -kehotus, arvioi musiikkikriitikko Ilkka Mattila.

Vaalien draaman kaareen kuuluu suomalaispuolueiden mielestä musiikki. Kampanjatilaisuuksissa saattaa olla artistivieras. Kampanjalle on ehkä tehty tunnuskappale ja sille vielä musiikkivideo.

Jos puolue saa taivuteltua äänestäjiä sankoin joukoin puolelleen, puolueen vaalivalvojaisissa laitetaan soimaan voitonlaulu, kun puoluejohtaja saapuu joukkojensa eteen onniteltavaksi.

Yleensä se ei ole kampanjaa varten tehty kappale, koska ne ovat yleensä musiikiltaan ja teksteiltään kömpelöitä ja teennäisiä, jopa puolueen äänestäjien mielestä. Ja vaikka kaikki puolueet puhuvat kauniisti suomalaisuudesta ja suomalaisten parhaasta, vaalivoiton hetkellä ei sopivaa musiikkia kaiveta suurten suomalaisten lauluntekijöiden aarteistosta.

Sunnuntain eduskuntavaalien kahdella suurimmalla puolueella oli omat valintansa: kokoomuksella soi Pet Shop Boysin versio Village Peoplen kappaleesta Go West ja perussuomalaisilla Survivorin Eye of the Tiger, kumpikin alun perin ikivihreää amerikkalaista popmusiikkia.

Persujen kappaleessa oli kieltämättä yhteys vaalitulokseen. Eye of the Tiger oli kuvitteellisesta nyrkkeilysankari Rocky Balboasta kertovan ja vuonna 1982 ensi-iltansa saaneen Rocky III -elokuvan tunnuskappale. Siinä käsitellään selviytymistä, voittamista ja – kuten niin usein amerikkalaisessa tsemppimusiikissa – omista unelmista kiinni pitämistä.

Village People -yhtyeen alun perin vuonna 1979 levyttämä ja Pet Shop Boysin vuonna 1993 uudelleen versioima Go West on valintana vähän vaikeampi tulkita. Sen iskulause on alun perin peräisin amerikkalaisen Horace Greeleyn vuonna 1865 kirjoittamasta tekstistä, jossa ”go west, young man” oli tarkoitettu vauhdittamaan Yhdysvaltojen sisäistä muuttoliikettä. Greeley oli lehtimies ja republikaanisen puolueen ensimmäisiä voimahahmoja, ja republikaanit on ollut kokoomuksen veljespuolue Yhdysvalloissa.

Pet Shop Boys -yhtye esiintyi Pori Jazz -festivaalilla vuonna 2014.

Go West -kappaleen kontekstissa kehotus oli kuitenkin suunnattu seksuaalivähemmistöille, varsinkin homomiehille. Village People koostui avoimesti homoseksuaaleista miehistä, ja kauniiseen ja rauhalliseen länteen muuttamisella tarkoitettiin muuttoa Kaliforniaan ja varsinkin San Franciscoon, jossa seksuaalivähemmistöjä suvaittiin paremmin kuin Yhdysvaltain keskilännessä tai itäisemmillä alueilla. Samaa suvaitsevaisempaa näkökulmaa painotti Pet Shop Boys omassa versiossaan.

Toisaalta Go West voisi selittyä Natoon liittymisellä, joka on ollut kokoomuksen toiveissa jo pitkään. Samaa kappaletta soitettiin jo kokoomuksen puoluekokouksessa viime vuonna. Jäsenyyden juhlimiselta vie vain terää Naton puoluerajat ylittävä kannatus jopa vasemmistoliittoa myöten.

Erikoisia biisivalintoja on nähty vaalivalvojaisissa ennenkin. Vuoden 2012 kuntavaaleissa Jutta Urpilaisen johtama Sdp soitti valvojaisissaan Coldplayn kappaletta Viva La Vida, jonka teksti kuvaa vallan romahtamista. Siinä lauletaan muun muassa maailman valtiaasta, joka joutuu lakaisemaan katuja, jotka aiemmin omisti.

Sdp oli noissa vaaleissa toiseksi suurin puolue, mutta toki se ja kaikki muut suuret puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta menettivät ääniä.