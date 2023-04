Riutuvilla jääkarhuilla ja mutaisilla pingviininpoikasilla on vahvaa todistusvoimaa tiededokumentissa

Sir David Attenborough’n juontama dokumentti Jäisen planeetan tulevaisuus pohjustaa lauantaina alkavaa Jäinen planeetta II -sarjaa.

”Tuohon on juuri muodostumassa jäätikkökaivo”, sanoo Tromssan yliopiston professori Alun Hubbard, joka on tutkinut veden ja jään liikkeitä Grönlannissa jo kolmisenkymmentä vuotta. Hubbard myös laskeutuu dokumentissa yhteen syvään jäätikkökaivoon.

Sir David Attenborough, jota voinee hyvällä syyllä kutsua maailman tunnetuimmaksi luontoääneksi, juonsi kymmenen vuotta sitten dokumenttisarjan Jäinen planeetta, jossa heräteltiin huomaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapallon napa-alueilla.

Nyt samaan teemaan palataan huolestuneimmin äänensävyin sarjassa Jäinen planeetta II (2022), jota on kuvattu neljän vuoden ajan napa-alueilla sekä Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa ja Uudessa Seelannissa.

Luonto-ohjelmia televisioon tasan 70 vuotta tehnyt Attenborough, 96, on myös uuden sarjan juontaja. Mutta kuvissa häntä ei enää nähdä.

BBC:n tuottama Jäinen planeetta II alkaa TV1:n Avara luonto -ohjelmapaikalla ensi lauantaina 8. huhtikuuta, mutta jo sitä ennen Yle esittää sen viimeisen osan. Nimen Jäisen planeetan tulevaisuus saanut kuudes jakso on sarjan tieteellisin ja ainoa, jossa Attenborough’n ohella äänessä ovat eri tutkimuskohteissaan kuvatut asiantuntijat.

Vajaan tunnin mittainen Jäisen planeetan tulevaisuus on hyvä sisäänheitto Jäinen planeetta II -sarjaan, jossa pääosissa ovat monenlaiset eläimet maalla, meressä ja ilmassa. Mitään ainutlaatuista tai uutta jaksossa ei kuitenkaan kerrota, jos on kuullut vähääkään varoituksia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maapallon jääpeitteeseen sekä sen sulamiseen.

Seitsemän kohteen kiertomatka alkaa sieltä, missä hälyttävät merkit ovat näyttävimmillään: Grönlannista, pohjoisen pallonpuoliskon suurimmalta jäätiköltä. Opas on jäätikkötutkija, Tromssan yliopiston professori Alun Hubbard, jota kiinnostaa erityisesti se, minne jäätikön sulamisvedet virtaavat ja kuinka ne vaikuttavat jäätikön liikkeisiin.

Sitä varten Hubbard laskeutuu myös virran syövyttämään syvään jäätikkökaivoon, ei tosin niin huimaavasti kuin tanskalaisessa jäätikködokumentissa Into the Ice (2022), joka on yhä katsottavissa Yle Areenassa.

Toisen poikkeuksellinen näkökulman jäiseen planeettaan tarjoaa yhdysvaltalainen tohtori Jessica Meir, joka kommentoi ilmastonmuutosta avaruudesta, maapallon noin puolessatoista tunnissa kiertävältä avaruusasemalta.

Yhdysvaltalainen avaruuslentäjä, tohtori Jessica Meir kommentoi dokumentissa ilmastonmuutosta avaruudesta, jossa hän on viettänyt yli 200 päivää. Muun muassa keisaripingviinejä ja tiibetinhanhia tutkinut Meir on myös akvanautti eli työskennellyt veden alla.

Näkymät ylhäältä ovat vaikuttavia, vaikka enemmän todistusarvoa on niillä emotionaalisesti ladatuilla kuvilla, joissa ilmastonmuutos näkyy kirjaimellisesti kurjistaneen eläinten ja ihmisten elinoloja. Pienillä jäälautoilla painottelevat grönlanninhylkeet, riutuvat jääkarhut ja mutaisena värisevät pingviininpoikaset puhuttelevat yhtä paljon kuin erikoistutkijat.

Prisma: Jäisen planeetan tulevaisuus, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. Jäinen planeetta II alkaa TV1:ssä la 8.4. klo 18.15 ja on jo nyt kokonaan katsottavissa Yle Areenassa.