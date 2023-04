Historioitsija Katariina Parhin tietokirja Saadaan vähän kamaa sukeltaa Suomen ensimmäiseen huumeaaltoon ja tuo kuuluviin nuorten huumeidenkäyttäjien ja hoidon pioneerien äänet.

Kun tieteenhistorioitsija ja kirjailija Katariina Parhi kiinnostui Suomen ensimmäisestä huumeaallosta, olivat ensimmäiset mielikuvat yhtäältä hapsuisen hippi-ideologian ja toisaalta eskapistisen intellektualismin värittämiä.

Psykedeelien väreily hälveni nopeasti.

Parhin tietokirja Saadaan vähän kamaa (2023, Gaudeamus) tarkastelee 1960–70 lukujen ensimmäistä huumeaaltoa Suomessa.

Arkistoaineistoon ja haastatteluihin perustuva teos paneutuu ajan pirstaleisiin hoitojärjestelmien kokeiluihin. Se tuo kuuluviin sekä hoidon pioneerien että huumeita käyttävien nuorten äänen.

Moni tuon ajan yhteiskunnallisista keskusteluista vaikuttaa yllättävän samalta kuin mitä nykyisin käydään.

Ensimmäinen huumeaalto rantautui pääkaupunkiseudulle 1960-luvun lopulla, ja sen katsotaan kestäneen 1970-luvun puoliväliin. 1970-luvun alussa esimerkiksi kannabis ja erilaiset lääkkeet olivat Helsingin koululaisten yleisimmin kokeiltuja aineita.

Yleisimpiä väärinkäytettyjä aineita sodanjälkeisessä Suomessa olivat morfiini, heroiini ja barbituraatit. Käyttö oli asetettu rangaistavaksi vuonna 1966.

Mielikuvissa 1960- ja 70-luvulla eläneiden nuorten huumeiden käyttö on ehkä ideologista normien vastustamista ja tarkoitushakuista todellisuuspakoa.

Vaikka huumeet olivat marginaalinen ilmiö, Suomessa pelättiin, että aineet voisivat uhata nuorison ja sen myötä koko yhteiskunnan tulevaisuutta. Huumeita pidettiin ulkomailta rantautuneena uhkana, jota vastaan pitäisi suojautua.

Parhin mukaan ongelmakäyttö keskittyi jo silloin lähinnä heihin, joille yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ei ollut valinta tai vaihtoehto vaan usein ikävien sattumusten sarjasta johtuva väistämättömyys.

”Vastaan tuli viehättäviä kuvauksia nuorista ihmisistä. Oli aikakauden tunnelmaa ja yhteiskunnan ulkopuolella elämisen ajatusta, mutta se halu yhteiskunnan ulkopuolella elämisestä lähti siitä, ettei päässyt siihen mukaan, siis ei siitä, että taustalla olisi ollut ideologinen halu jäädä siitä pois”, Parhi sanoo.

Ensimmäiseen huumeaaltoon liittyi myös viihdekäytön lisääntyminen.

”Olen varma, että suurin osa käytöstä oli kokeilevaa käyttöä, joka ei koskaan päätynyt minkäänlaiseksi ongelmaksi. Itse keskityin siihen, kun asiat ovat alkaneet mennä pieleen.”

Katariina Parhin mukaan yhteiskunnan marginaaleissa neuvotellaan siitä, mitä pidetään normaalina. Parhi kuvattuna kotonaan Oulussa.

Parhin teos vierailee hoitoa tarjonneissa paikoissa Hesperian sairaalassa, Arkadian klinikalla, Punavuoren Nuorisoasemalla, Veikkolan parantolassa ja Järvenpään Sosiaalisairaalassa.

Viisikymmentä vuotta sitten hoitoa luonnosteltiin usein arvausten varassa.

”Nuoriso oli keksitty vasta hetki sitten, mutta jo nyt pieni osa siitä jättäytyi yhteiskunnan ulkopuolelle tai putosi väliin, vanhan ja uuden ajan väliseen kuiluun. Huumeasiantuntijakeskusteluissa jotkut hahmottivat mielessään kuilun partaalle portin, huumemaailman vertauskuvan, josta kuljettuaan päätyi maailmaan, josta ei ajateltu olevan paluuta.”

Parhi on taustaltaan tieteiden ja aatteiden historian tutkija, jonka erikoistumisalueita ovat lääketieteen ja erityisesti psykiatrian historia sekä historiallinen kriminologia.

Aikaisemmin Parhi on tarkastellut esimerkiksi psykopatian historiaa Suomessa kirjassaan Sopeutumattomat (2019). Häntä kiinnostaa yhteiskunnan marginaalien historian tutkiminen.

Marginaaleissa käydään hänen mukaansa neuvottelua siitä, mikä mielletään normaaliksi tai epänormaaliksi.

”Puhutaan siitä, kenelle huumeidenkäyttö on hyväksyttyä. Se on hiljaisesti hyväksytympää tietyille ihmisille kuin toisille ja tietyntyyppinen huumeidenkäyttö on hyväksytympää kuin toisenlainen. Tästä päästään yhteiskunnallisten ja ajan henkeen liittyvien arvojen tarkasteluun”, Parhi sanoo.

A-klinikkasäätiön pyörittämä Helsingin Nuorisoasema perustettiin Punavuoren kaupunginosan Merimiehenkadulle.

Koska huumausaineongelma oli Suomessa uusi ja melko yllättävä tilanne, se loi tilaa hoitokokeiluille. Kenttä oli hyvin hajanainen ja sen sisässä vallitsi ristiriitoja.

Pioneereiksi nousivat usein radikaalit hahmot.

”Uusi yhteiskunnallinen terveyden- ja sosiaalihuollon ongelma kiinnosti tietyntyyppisiä ihmisiä. Samat ihmiset olivat yhteiskunnassa jonkinlaisen radikaalin asemassa valmistamassa muita muutoksia. Tulin kirjoittaneeksi samalla radikaalimman yhteiskunnallisen ajan historiaa, vaikka se ei ollutkaan lähtökohtaisesti tarkoitukseni”, Parhi sanoo.

Silmiinpistävää ensimmäisen huumeaallon hoitojärjestelmien tutkimisessa oli Parhin mukaan ilmapiirin edistyksellisyys.

”Toisaalta se ei ole välttämättä superyllättävää, vaan enemmänkin aikakaudelle ominaista”, Parhi sanoo.

A-klinikkasäätiön mainos korosti palveluiden matalaa kynnystä ja mahdollisuutta saada apua anonyymisti.

Yksi avarakatseisia hoitotapoja kehittänyt vaikuttaja oli Helsingin Linnunlaulun ränsistyneessä huvilassa asuva kansalaisvaikuttaja Aulis Junes.

”Aulis Junes oli jo tuolloin, ensimmäisen huumeaallon aikaan anarkisti. Hän johti nuorille tarkoitettua [Arkadian] klinikkaa.”

Junes oli 1970-luvulla huumeita käyttävien nuorten äänentorvi.

”Hän oli taitava käyttämään mediaa siihen, että tuo nuorten näkökulmia esille”, Parhi sanoo.

Parhi arvelee, että Juneksen anarkistinen ja taloja valtaava elinvoima puhutteli yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneita nuoria.

Kirjassa Parhin haastattelema Junes kertoo olleensa nuorten piirissä ”vähän niin kuin Sokrates”, joka meni Platonin puistoakatemiaan. Kyseenalaistamalla totunnaisia käsityksiä Sokrates ajatteli saavansa vastauksia kyselevän keskustelun avulla.

”Junes oli vakuuttunut siitä, että ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa mielenterveyteen. Hän ei kieltänyt huumeita käyttävien nuorten sopeutumisongelmia mutta väitti, että yhteiskunta oli välinpitämätön niitä lapsia ja nuoria kohtaan, joilla oli ongelmia.”

Juneksen johtaman Arkadian klinikan toiminnassa korostui elinympäristön, perhesuhteisiin panostamisen ja lastensuojelun merkitys. Nuorten ongelmien sijaan klinikan hoitotoiminnassa katse suunnattiin yhteiskunnan ongelmiin.

Toiminnan taustalla oli ajatus auttaa nuoria itsenäistymään ja ottamaan vastuuta sekä palauttaa yhteys perheeseen, sukulaisiin tai muihin turvallisiin aikuisiin.

Erityisen antoisaa teoksen taustatutkimuksessa oli Parhin mukaan Veikkolan parantolaan ja sen terapeuttisen yhteisön kokeiluun tutustuminen. Johtohahmoina siellä toimivat psykiatri Claes Andersson ja lääkäri Katriina Kuusi.

”Tyttö on saanut paikan Veikkolasta. Hän on ottanut pariin otteeseen Librium-nimistä bentsodiatsepiinia ja ollut pariin otteeseen luvatta poissa mutta palannut selvänä. Hoitomotivaatiota hänellä on ollut, mutta hän on vielä varsin väsynyt. Puhekontaktiin ei ole vielä päästy, mutta viiltohaavat käsivarsissa ovat parantuneet hyvin.”

Veikkolan parantola perustettiin vuonna 1929 Veikkolan kylään Kirkkonummelle. Alun perin paikassa hoidettiin lieviä hermosairauksia, mutta sitten potilaskanta muuttui. Sinne alettiin lähettää huumeita käyttäviä nuoria.

Uudessa terapeuttisessa yhteisössä ei ollut hierarkioita auttajien ja autettavien välillä. Kaikki yhteisön jäsenet keittäjästä potilaaseen ja ylilääkäriin olivat samanarvoisia ja samalla myös osa hoitoprosessia.

Vuonna 1969 Veikkolaan perustettiin myös työklinikka Suomen Mielenterveysseuran toimesta. Klinikan tarkoituksena oli helpottaa potilaiden paluuta takaisin yhteiskuntaan.

Nuorisoa istuskelemassa Vanhan ylioppilastalon portailla vappuna 1972. Mannerheimintie 3. Parhin mukaan ensimmäisen huumeaallon hoitoa kehitettiin nuorten ehdoilla.

Ensimmäisen huumeaallon aikana toimineille hoitotahoille oli Parhin mukaan yhteistä rohkeus, ennakkoluulottomuus ja kokeilumielisyys. Palveluita kehitettiin ilmiön ja nuorten ehdoilla lähes yhtä aikaa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Hoitopaikat Hesperiasta Järvenpään Sosiaalisairaalaan toimivat kaikki tavoillaan. Mitään ylhäältä ohjattua tai rakenteellista suuntaa hoidolla ei ollut.

Sisäiset ristiriidat liittyivät usein yhtäältä liialliseen sallivuuteen ja toisaalta kriminalisoinnin ja huumeidenkäytön rangaistavuuden kysymyksiin sekä hoidon resursointiin. Jälkikäteen erimielisyydet näyttäytyvät Parhin mukaan kuitenkin melko pinnallisina.

Ensimmäisen huumeaallon hoitoa kaikissa yksiköissä ohjasi tavoite demokraattisuudesta, avohoitomuotojen kehityksestä ja siitä, että nuoria, heidän identiteettiään, lähtökohtiaan ja vahvuuksiaan kuultaisiin.

Parhin mukaan hänen Saadaan vähän kamaa -kirjansa alleviivaa nykyisyyden ja menneisyyden jaon näennäisyyttä. Monet asiat pysyvät samoina ajasta riippumatta. Kehitys kulkee kehämäisesti.

Esimerkiksi sata vuotta sitten voimaan tullut köyhäinhoitolaki tunnisti köyhyyden rakenteelliset syyt. Samoin myös ensimmäisen huumeaallon hoidossa pyrittiin Parhin mukaan tunnistamaan, miten yhteiskunnalliset odotukset luovat nuorten huumeiden käytön.

Siitä huolimatta niin köyhäinhoitolain toimeenpanossa kuin yleisissä tulkinnoissa huumeidenkäytöstä ensimmäisen aallon aikaan vaikutti yksilötulkinta. Sama keskustelu jatkuu yhä. Yhä ajatellaan, että niin huumeiden käyttö kuin siitä toipuminenkin ovat yksilön vastuulla.

Hoidosta puhuttaessa taustalla on Parhin mukaan edelleen jonkinlainen kansalaisuuden ihanne siitä, kuka ansaitsee hoitoa ja kuka ei.

”Tietyt asiat eivät ole hirveästi muuttuneet. Olen yhä enenevissä määrin alkanut miettiä, ettei ole oikein minkäänlaista jakoa menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Menneisyydessä on niin paljon sellaista, mikä selittää nykyisyyttä.”

Katariina Parhi: Saadaan vähän kamaa, Gaudeamus, 280 s.