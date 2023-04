Vuosi 1967. Vietnamissa ja Lähi-idässä soditaan, Biafrassa aletaan nähdä nälkää. Avaruudessa kuolee sekä astro- että kosmonautteja.

Britanniassa laillistetaan homoseksuaalisuus. Suomessa lasketaan äänioikeusikärajaa kahteenkymmeneen vuoteen.

The Beatles julkaisee albumin Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. San Franciscossa satatuhatta hippiä viettää huumeiden ja musiikin säestämää rakkauden kesää.

Samaan aikaan kuvitteellisessa Lontoon esikaupungissa 40-vuotias perheenäiti Phyllis Fischer suutelee puutarhan varjoissa itseään kaksikymmentä vuotta nuorempaa miestä, satunnaista päivällisvierasta.

Niin mullistuu Phyllisin elämä, samaan tahtiin koko maailmanhengen upouuden rytmin kanssa.

”Halusin kuvata ajankohtaa, josta maailman muuttuminen vasta alkoi”, brittikirjailija Tessa Hadley kertoo videohaastattelussa tuoreen romaaninsa Vapaa rakkaus alkukohtauksesta.

Viime vuonna Britanniassa julkaistu romaani on ensimmäinen Hadleylta (s. 1956) ikinä suomennettu. Se on suorastaan riemastuttava uusi tuttavuus, näennäisen kepeän kuorensa alla kerroksinen ja salaviisas.

Hadleyta onkin verrattu kertojana esimerkiksi yhdysvaltalaiseen Elizabeth Stroutiin ja kanadalaiseen Alice Munroon, jotka hekin keskittyvät perheen ja muiden lähisuhteiden kuvaukseen.

Yhteistä kaikille on sekin, ettei henkilöiden toimia, edes dramaattisia ja kauaskantoisia, voi ennalta aavistaa – eiväthän he itsekään tiedä, miksi käyttäytyvät niin kuin tekevät.

Siksi myös Vapaassa rakkaudessa, niin värikkäästi kuin se svengaavaa 1960-luvun Lontoota kuvaakin, psykologiset valtavirrat kulkevat pinnan alla, näkymättömissä.

Romaani kuvaa ihmisryhmää, lähinnä yhtä perhettä, johon 1960-luvun uudet tuulet, vanhojen arvojen kritiikki ja protestit vaikuttavat eri tavoin.

Kyse on siis yhteiskunnallisesta romaanista mutta ei katsauksesta lähihistorian isoihin poliittisiin tai taloudellisiin murroksiin.

Silti Vapaa rakkaus kertoo suuresta muutoksesta Britanniassa, Hadley vakuuttaa.

”1960-luvulla luokkayhteiskunta oli vielä paljon vahvempi kuin nykyään, ja sitten vastakulttuuri ja vanha hierarkkinen englantilaisuus törmäsivät toisiinsa kuin kaksi mannerlaattaa”, hän kuvailee.

”Järistyshän siitä syntyi, ja sen seuraukset tuntuvat edelleen.”

Hadleyn keskushenkilö Phyllis on tästä kirkkain esimerkki.

Suudelma puutarhassa roihahduttaa hänessä hullun rakkauden Nickyyn, tylsän virkamiespuolison perhetuttujen poikaan, joka on kohteliaisuudesta kutsuttu päivälliselle.

Sen seurauksena Phyllis jättää kaiken: esikaupunkikodin, miehensä ja kaksi lastaan.

Hän muuttaa Lontooseen, monikulttuuriseen naapurustoon. Siellä taiteilijat ja muut vähätuloiset asuvat rappeutuvissa viktoriaanisissa taloissa, joita ollaan jo purkamassa monikaistaisen moottoritien alta – näin vanha kaupunkiympäristökin katoaa uuden ajan saapuessa.

Samalla Phyllis jättää koko entisen elämäntapansa ja ajattelunsa.

Vaikka suhde Nickyyn aikanaan päättyykin, hän ei palaa esikaupunkiin vaan aloittaa uuden elämän työläisnaisena, yksinhuoltajaäitinä, itse omasta ruumiistaan vastaavana sinkkuna.

Tässä Hadleyn mukaan tiivistyy 1960-luvun kulttuurisen vallankumouksen ydin: se todella muutti ihmisiä, niitäkin, jotka eivät olleet poliittisesti aktiivisia tai älykköjä.

Hän muistuttaa, miten Phyllis ennen varsinaista irtiottoaan miettii pitkän, unettoman yön mennyttä elämäänsä, sen annettuina omaksuttuja totuuksia, rooleja ja sääntöjä, ja tietoisesti päättää valita kokonaan uudenlaiset arvot:

”Hän todellakin naksauttaa päänsä uuteen asentoon!”

Hadley huomauttaa, että tietysti joku voisi ajatella kyynisesti, että Phyllis vain hylkää yhdet ulkoa päin annetut totuudet ja korvaa ne toisilla.

”Mutta kyllä 1960-luku teki enemmänkin. Se muutti kollektiivista herkkyyttä, tapaa ajatella oikeaa ja väärää, lopullisesti. Ja luojan kiitos niin tapahtui!”

On brittiyhteiskunnassa toki yhä paljon mitä kritisoida.

”Mistä aloittaisin..?”, kirjailija huokaa sarkastisesti ja valitsee sitten isoimman asian.

Koko oikeistohallinto, ”josta olemme kärsineet viimeiset kymmenen vuotta” pitäisi Hadleyn mukaan vaihtaa Labour-johtoiseen.

Pienempi mutta selkeä epäkohta, kavala ja tuhoisa jäänne vanhasta, on sisäoppilaitosjärjestelmä, jota käsitellään romaanissakin paljon.

Siinä se nielaisee Phyllisin pienen Hugh-pojan, molempien vanhempien täydellä suostumuksella.

Kouluksi valitaan tietysti sama, jota isäkin on käynyt. Lapsi lähtee sinne kuin uhrilammas, tietäen hyvin, että tulossa on kiusaamista ja turvattomuutta.

Hadleyn mukaan sisäoppilaitosjärjestelmä on paitsi epäinhimillinen, myös poliittisesti vaarallinen:

”Yksityiskouluista on läpi 1900-luvun tullut pienen, hallitsevan luokan linnake. Ne ovat kasvattaneet epäterveellisen suuren osan päättäjistämme. Lisäksi niiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa, murskata itsenäinen ajattelu.”

Omaakin koulutaustaansa Hadley kritisoi, vaikkei kyseessä ollut sisäoppilaitos vaan bristolilainen tyttökoulu, jossa osa oppilaista maksoi korkeat koulumaksut, osa opiskeli hänen tapaansa vapaaoppilaina.

”Inhosin ajatusta siitä, että olisimme etuoikeutettuina muiden yläpuolella. Tiesin hyvin, ettemme olleet fiksumpia kuin muut, ja koulunkäynti tuntui vankeustuomiolta.”

Nämäkin tunteet, Hadley myöntää, ovat selvästi siirtyneet Vapaaseen rakkauteen, jossa Phyllisin 15-vuotias tytär Colette käy samantapaista koulua.

Äidin lähdettyä kotoa hänenkin kapinansa konkretisoituu. Aamuisin Colette alkaa pakata koulupukunsa reppuun ja ajaa junalla Lontooseen, missä löytää pian tiensä taiteilija- ja hippipiireihin.

Niissä hän pärjää varsin hyvin, aloittaa kiinnostavan tien kohti aikuista elämäänsä.

Hugh-pikkuveljen kohtalo vaikuttaa surullisemmalta. Jo parin kouluvuoden jälkeen pieni enkelikutrinen poika on muuttunut ihmiseksi, jota Phyllis pelkää ja tuskin tuntee.

Sisäoppilaitos on jo opettanut hänet halveksimaan naisia, äiti mukaan luettuna.

”Kirjailijana tiesin, että jollekulle pitää käydä romaanissa myös huonosti, ja siihen rooliin valitsin Hugh’n. Ylipäätään Vapaassa rakkaudessa naiset pärjäävät hyvin, mutta miehiä tulee sääli.”

Sukupuoliroolit ovatkin toinen asia, joka ei suinkaan ole Britanniassa hyvällä tolalla, vaikka asenteet ovat Hadleyn mukaan muuttuneet valtavasti sitten 1960-luvun.

”Sekin näkyy selvästi maata johtavan eliitin miehissä, jotka eivät oikein osaa suhtautua naisiin. Ilmeisesti tähän liittyvä ajattelu muuttuu hyvin, hyvin hitaasti.”

Tessa Hadley työskentelee paitsi kirjailijana, myös Bath Spa -yliopiston luovan kirjoittamisen opettajana.

Hugh’n kohtalo ei silti ole Vapaassa rakkaudessa suuri tragedia. Hänestä kasvanee isänsä kaltainen vastuunsa kantava, tunteensa piilottava Stiff Upper Lip -mies, yksi brittiproosan ikonisista henkilöhahmoista.

Sekin kuuluu Hadleyn kerrontatyyliin, jonka kantava voima on ironia. Hienovarainen, ironinen kärjistäminen ympäröi Vapaassa rakkaudessa aivan kaikkea: henkilöiden luonteita ja asenteita, miljöitä, jopa romaanin nimeä.

Niin kuin Phyllis, höpsö kotirouva, ei millään muotoa ole perinteinen sankaritar, ei hänen jättämänsä puolisokaan ole roisto, vaan kenties romaanin selväjärkisin henkilö.

Ulkoministeriön virkamiehenä hänellä on varmasti paras perspektiivi myös 1960-luvun maailmanpolitiikkaan.

Hadleyn mukaan Britanniassa vastustettiin 1967 kyllä äänekkäästi Vietnamin sotaa huutamalla Ho Tši Minh -iskulauseita – mutta yleensä tietämättä, että kyse oli Pohjois-Vietnamin marxilaisesta presidentistä.

Toisaalta kuningaskunnassa oli 1967 työväenpuolueen vasemmistohallinto, jota juuri romaanin tylsä virkamiespuoliso edustaa.

”Hänen ansiotaan, ei mielenosoittajien, on siis se, että Britannia kieltäytyi liittymästä Vietnamin sotaan”, Hadley muistuttaa.

Iso osa romaanin ironiaa liittyy sen kepeyteen, jonka takana kuitenkin vilkkuu vankka ja tietoinen yhteys brittikirjallisuuden perinteeseen.

Siitä huomaa, että Hadley on taustaltaan yliopisto-opettaja ja kirjallisuudentutkija. Väitöskirja käsitteli yhdysvaltalais-brittiläistä 1800-luvun kertojaa Henry Jamesia.

Jo Phyllisin ja Nickyn ensimmäinen varastettu suudelma puutarhassa muistuttaa Shakespearen Kesäyön unelmasta. Sen jälkeen sekä ihmissuhteiden äkkikäänteet että tempoilu järjen ja tunteiden välillä tuovat mieleen Jane Austenin.

Kaikuja on myös modernimmasta sovinnaisen keskiluokan kuvauksesta, Anita Brooknerista Julian Barnesiin ja Ian McEwaniin.

Hadley ei kiellä tätä vaan hymyilee.

”Kyllä, kuulun samaan realististen, kotielämää kuvaavien porvarisromaanien tekijäjoukkoon. Myös tutkimustyö on varmasti vaikuttanut kaunokirjalliseen uraani. Henry Jamesin kanssa jaan ainakin tavan katsoa ihmiselämää sen kummemmin tuomitsematta”, hän sanoo.

”Tavallaan kaikki lukemani kirjailijat ovat minussa. Kuin viime vuoden lehdet, jotka lakastuvat ja lannoittavat kaikkea uutta, mikä kasvaa esiin.”

Vapaan rakkauden jälkisanoissa Hadley kertoo lisäksi lainanneensa asioita aivan suoraan toisilta kirjailijoilta, kuten Margaret Drabblelta. Piti saada tietoa esimerkiksi siitä, millaisia 1960-luvun äitiysneuvolat olivat.

”Ja vaikka tämän romaanin tarina syntyikin kuin itsestään, totta on, että sen yllätyksiin johtava juonenkäänne miehestä, vaimosta ja nuoremmasta miehestä on oikeastaan peräisin ranskalaisen Racinen Faidra-tragediasta 1600-luvulta.”

Entä romaanin nimi? Eikö sekin ole vahvasti ironinen, huolimatta siitä, että ”vapaa rakkaus” totisesti oli iso osa 1960-luvun yhteiskunnallista, henkistä ja kulttuurista murrosta.

”Kyllä! Ei rakkaus ole ikinä vapaata!” Hadley huudahtaa.

”Vapaa rakkaus on termi, jota käytämme koko ajan ajattelematta yhtään sisällön ristiriitaisuutta.”

Juuri se tekee siitä niin hyvän nimen kirjalle, jossa tätä monitulkintaisuutta puretaan. Samanlaisia fraaseja Hadley on käyttänyt ennenkin.

”Esikoisromaanini nimi on Accidents in the Home, jota käytetään yleisesti terminä kotitapaturmille. Mutta sehän voi tarkoittaa myös monia muita onnettomuuksia, joita perheet voivat kodeissa kohdata.”

Se, että näkee vakavatkin asiat ironisessa valossa tai jopa koomisina, on Hadleyn mukaan jotain, mitä elämä on hänelle opettanut.

Hänestähän tuli kirjailija aika myöhään, vasta 46-vuotiaana.

”Vaikka kirjoitin läpi elämäni, alku kirjailijana oli hankala. Parikymmentä vuotta etsin omaa ääntäni ja sitä, miten saan lauseet kuvastamaan juuri sitä, miten näen maailman”, hän pohtii.

Vasta kun se selkeni, kirjoittaminen alkoi luistaa ja syntyneet romaanitkin löysivät kustantajan.

”Varmasti kaikki eletty vaikutti kykyyn kirjoittaa. Koin asioita, kasvatin lapsia, vanhenin. Tiesin enemmän ja luotin siihen.”

Esikoisteoksen 2002 jälkeen romaaneja on kertynyt kahdeksan, samoin muutama kokoelma novelleja, joita Hadley sanoo kirjoittavansa jatkuvasti ”romaanin lukujen välissä”.

Tunnustuksia ja palkintojakin on tullut, ja käännöksiä 16 kielelle.

”Uskon, että juuri tasapaino vakavuuden ja kuivan huumorin välillä on tekstieni ydintä”, Hadley sanoo. ”Siinä tunnen olevani kotona.”

Tessa Hadley: Vapaa rakkaus (Free Love). Suom. Marianna Kurtto. Gummerus. 318 s.