Erilaisia Nato-sävellyksiä ovat esittäneet monet Bing Crosbysta alkaen, mutta varsinainen Nato-hymni ei ole kovin mieleenpainuva sävellys, arvioivat HS-kriitikko ja Sibelius-Akatemian sävellyksen professori.

”Olen kuullut sen, mutta en heti muista miten se menee.”

”Olen johtanut sitä, mutta piti googlata ja kuunnella, kun en muistanut siitä sen enempää.”

Näin kertovat musiikkikapteeni Aino Koskela ja puolustusvoimien ylikapellimestari Pasi-Heikki Mikkola.

He puhuvat hyvin ajankohtaisesta sävellyksestä. Suomi otettiin tiistaina Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton täysjäseneksi ja niinpä meillä on myös uusi virallinen hymni, Nato-hymni.

Siinä on tosin yksi musiikillinen ongelma. Ainakin tämän kriitikon mielestä sävellys on ihan tylsä.

”Kyllähän se niin on, että ei tule melodia heti mieleen kuten jostakin Oodista ilolle. Diplomaattinen vastaus voisi olla näin”, Pasi-Heikki Mikkola muotoilee.

Oodi ilolle Ludwig van Beethovenin yhdeksännen sinfonian finaalista on tietysti kova vertailukohta. Se on EU:ssa Eurooppa-hymnin asemassa.

”Mutta kyllä Nato-hymniä on soitettu Suomessakin, jos Natosta on tullut korkea-arvoinen vieras. Ihan musiikkiahan se on”, Mikkola sanoo.

Nato-hymnin esitykset epäilemättä lisääntyvät täysjäsenyyden myötä. Puolustusvoimissa nimittäin palaveroidaan jäsenyyden tuomista muutoksista protokollaan.

Yksi osa pohdintaa on se, milloin soitetaan arvovieraan kansallishymni, milloin Eurooppa-hymni tai Nato-hymni ja milloin juhlatilaisuuteen mahtuu näistä useampia.

”Jäsenyys tulee vaikuttamaan kaikkien sotilassoittokuntien ohjelmistoon”, arvioi Kaartin soittokunnan pääkapellimestari Timo Kotilainen.

”Kaartin soittokunta soittaa kulloiseenkin seremoniaan kuuluvat hymnit, ovat ne kansallishymnejä tai muita protokollaan kuuluvia sävellyksiä. On aina ilo ja kunnia esittää niitä.”

Naton tunnusmusiikin tarina alkaa puolustusliiton kymmenvuotisjuhlista 1959. Juhlia ajatellen Thomas Hildebrand Preston sävelsi jo edellisenä vuonna Nato-marssin, jolla oli tarkoitus juhlistaa arvovieraita Naton päämajassa.

Naton kymmenvuotisjuhliin syntyi myös saksalaisen kapteenin Hans Lorenzin NATO — Song, johon hollantilainen kapteeni Stephanus van Dam ja yhdysvaltalainen Leon van Leeuwen tekivät sanoituksen. Melodia ja sanoitus löytyvät tämän linkin takaa. Laulusta tehtiin myös kuoro- ja orkesteriversio, mutta se ei yleistynyt.

The New York Times mainitsi vuonna 1959 myös ”Nato-hymnin” jota aiottiin laulaa brittiläisissä kouluissa Nato-päivänä, mitä yksi Britannian kansanedustaja paheksui. Lehden arkistosta löytynyt uutinen ei kerro, oliko kyseessä juuri Hans Lorenzin sävellys.

Yhdysvaltain hallitus tilasi saman kymmenvuotisjuhlan kunniaksi mainostoimistolta Nato-musiikkia, ja toimisto otti yhteyttä esimerkiksi Bing Crosbyyn.

Tämä äänitti erillisen The Nato Song -laulun, jonka melodiassa oli melkoisia yhteyksiä Stan Jonesin vuoden 1948 singleen (Ghost) Riders in the Sky.

Voit kuunnella tämän linkin takaa tai oheisesta upotuksesta Bing Crosbyn arkistosta vuonna 2017 julkaistun äänitteen. Tiiviissä äänitteessä tähtilaulaja tekee muutamia erilaisia ottoja vain minuutin pituisesta The Nato Song -mainoslaulusta.

Yritykset Nato-sävellyksiksi jatkuivat. Vuonna 1960 brittiläinen amiraali ehdotti Nato-kansallislauluksi J. L. Wallacen sovitusta, johon oli nivottu yhteen osuuksia kaikkien viidentoista silloisen Nato-maan kansallislauluista. Sekin unohtui.

Vuonna 1989 säveltäjät tempaisivat Naton 40-vuotisjuhlan kunniaksi. José Ludovicen Atlantic Hymn sai kuoroesityksen ja kapteeni André Reichling (1956–2020) teki Nato-hymnin omalle Luxemburgin sotilassoittokunnalleen. Kyseessä oli instrumentaalisävellys 20 soittajalle.

Reichlingin sävellys lähti yleistymään. Se soi varsin yleisesti Naton tilaisuuksissa vuosikymmenien ajan, ja lopulta sen asema virallistettiin vuonna 2018.

Professori Veli-Matti Puumala pitää Nato-hymniä hajuttomana ja mauttomana sävellyksenä.

Miksi juuri Reichlingin sävellys yleistyi? Osasyy saattoi olla hänen kansallisuudessaan. Suurten Nato-maiden oli ehkä helpointa hyväksyä yhteiseksi hymniksi pienestä Luxemburgista tuleva sävellys.

Musiikillisia ansioita teoksessa ei juuri ole. Ensin kuullaan tavanomainen nouseva asteikkokulku, sitten tavanomaisia sekvenssikulkuja ja puolitoista minuuttia myöhemmin mahdollisimman tavallinen lopetus.

”Ei korvamadon aineksia”, sanoo Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellyksen professori Veli-Matti Puumala.

”Nato-hymni on väritön, hajuton ja mauton. Se on neutraali eikä viittaa mihinkään kansallisuuteen, mutta tietty neutraalius voi olla tällaisessa valtavassa liittokunnassa myös etu.”

Puumalan mielestä muutama sekvenssikulku on ihan taitavasti tehty, mutta mitään mieleenjääviä koukkuja ei ole.

”En näe Nato-hymnissä erityistä sävellyksellistä hohdokkuutta ja mielenkiintoisuutta. Ei siinä ole sellaista nostetta ja pontta kuten Jean Sibeliuksen Jääkärien marssissa eikä se kosketa kuulijoita kuten Finlandia-hymni.”

Voi myös olla hyvä, että puolustusliiton hymni on unettavan rauhallinen eikä hyökkäävän sotaisa.

”Se täyttää tehtävänsä samalla tavalla kuin toivottavasti Nato täyttää tehtävänsä Suomen puolustuksen kokonaisuudessa”, Puumala vertaa.

”Se ei herätä huomiota eikä ole näkyvä osa arjessa, mutta se on olemassa.”

On myös huomioitava, että hymni ei ole koskaan vain musiikkia.

Kun Nato-hymni soi heti Maamme-laulun ja siniristilipun nostamisen jälkeen presidentti Sauli Niinistölle ja muille arvovieraille Brysselissä tiistaina klo 16.52, ja kun soittokunta esitti sen tavallista ripeämmin, sävellys kuulosti aivan riittävältä tarkoituksiinsa.

