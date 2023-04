Salaliitto Kairossa on vetävä ja terävä jännitys­tarina Egyptin nyky­hallinnon korruptiosta

Kalastajapojasta tulee vakoilupelin nappula Tarik Salehin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa trillerissä.

Jännitys

Salaliitto Kairossa (Walad Min Al Janna/Boy from Heaven), ohjaus Tarik Saleh. 119 min. K12. ★★★★

Ruotsalainen elokuvaohjaaja Tarik Saleh (s. 1972) aloitti uransa 1980-luvulla graffititaiteilijana, ja teki kansainvälisen läpimurtonsa elokuvaohjaajana 2017 poliittisella trillerillään Nile Hiltonin tapaus. Siinä lahjomaton rikosetsivä tutkii kairolaisessa luksushotellissa tapahtunutta murhaa vallanpitäjien yrittäessä heittää jatkuvasti kapuloita tutkinnan rattaisiin.

Etsivää esitti ruotsalaisnäyttelijä Fares Fares, joka on mukana myös Salehin uutuudessa Salaliitto Kairossa, joka niin ikään on poliittinen trilleri. Sen aiheena on Egyptin nykyhallinnon korruptio ja sen autoritääriset menetelmät valtansa vahvistamiseksi ja lisäämiseksi.

Kalastajaperheen poika Adam (Tawfeek Barhom) pääsee Kairossa sijaitsevaan Al-Azharin islamilaiseen yliopistoon opiskelemaan. Adam on tietämätön siitä, että Egyptin kulloisetkin hallitsijat ovat vuosisatoja yrittäneet turhaan saada hallintaansa 900-luvulla perustettua yliopistoa, ja sama jatkuu yhä.

Itsevaltaisen presidentin Abdel Fattah el-Sisin tiedustelupalvelu ujuttaa vakoojiaan yliopistoon, joka on vaikeassa tilanteessa. Sen pääimaami on juuri kuollut ja hallinto haluaa varmistaa, että uudeksi pääimaamiksi valitaan presidentin politiikkaa kannattava mies. Jyrkempää islamintulkintaa edustava, ja siten mahdollista kapinamielialaa sytyttelevä ehdokas ei käy kyseeseen.

Kun tiedustelupalvelun myyrä paljastuu ja murhataan, vakoojista vastaava eversti Ibrahim (Fares Fares) iskee kyntensä Adamiin. Keppiä ja porkkanaa käyttämällä eversti tekee Adamista vakoojansa ja asettaa tämän moneen hankalaan välikäteen. Mutta mitäpä siitä, jos valtapelin tuoksinassa muutama nuorukainen menettää henkensä. Heitähän kyllä riittää.

Saleh ei tuhlaa aikaa eikä kohtauksia tarinansa kerronnassa. Salaliitto Kairossa etenee notkeasti ja intensiivisesti, rakennellen sekä jännitysmomentteja että kurkistuksia varsin kyynisen valtapelin kulissien taakse, jossa ihmisen arvo mitataan vain sillä, mitä hän saa mädän hallinnon puolesta aikaiseksi.

Eversti Ibrahim ei ole pelissä yhtään vähemmän pelkkä pelinappula kuin Adamkaan, vaikka kukkoileekin uhkaavasti pojalle. Lopulta hieman rähjäinen vakoojanpyörittäjä kuitenkin hiukan pehmenee poikaa kohtaan, joka osoittautuu luultua älykkäämmäksi.

Salehin tarina tuo väkisinkin mieleen John Le Carrén vakoojaromaanit, sillä asetelmat ovat samankaltaiset: kylmä tiedustelupalvelu tarkoitus pyhittää keinot -asenteineen vastaan viaton sivullinen, joka vedetään likaiseen touhuun tahtomattaan.

Isänsä puolelta egyptiläinen Saleh tarkastelee myös Al-Azharin yliopistossa risteileviä tapoja suhtautua islamiin. Sunni-suuntausta edustavassa yliopistossa vaikuttavat sekä keskitien maltillisuus että kielletyn Muslimiveljeskunnan ajama jyrkempi islam. Näidenkin ristituleen Adam joutuu.

Salaliitto Kairossa toimii hienosti sekä trillerinä että luotauksena egyptiläisen arjen takana vaikuttavien voimien häikäilemättömyyteen. Fares on erinomainen vakoojatarinoiden melkeinpä klassisena hahmona: kivenkovana tiedustelun veteraanina, joka kuitenkin on pehmeä keskeltä.

Salaliitto Kairossa on periaatteessa ruotsalainen elokuva, mutta sen tuotannossa on ollut mukana toimijoita monesta maasta, myös Suomesta.

