Kehnossa komediassa jännitetään, harrastavatko päähenkilöt seksiä keskenään.

Komedia

Beautiful Disaster, ohjaus Roger Kumble. 96 min. K12. ★

Komedia Beautiful Disaster lienee rahoittajien mielestä ollut hyvä idea. Elokuvalle on olemassa valmis fanipohja, sillä se perustuu yhdysvaltalaisen Jamie McGuiren samannimiseen bestseller-romaaniin (2011).

Ohjaajallakin on meriittejä hittirintamalla. Roger Kumble tuotti rahaa jo esikoisellaan Julmia aikeita (1999), ja myös hänen edellinen teinidraamansa After We Collided (2020) teki tulosta.

Yhtälöön on lisätty vielä pääosanäyttelijät, jotka ovat tuttuja muun muassa mainitusta After We Collided -elokuvasta (Dylan Sprouse) ja teinisarjasta Runaways (Virginia Gardner). Menneiden vuosien teinihititkin ovat edustettuina, sillä sivuosien Brian Austin Green ja Rob Estes muistetaan tv-sarjoista Beverly Hills 90210 ja Melrose Place.

Näyttää siltä, että kasassa on potentiaalisesti voittoa takova tiimi. Sisällöllisesti komedian saldo lähenee kuitenkin nollaa.

Samaa voi sanoa pääparin kemiasta. Abby Abernathy (Gardner) on entinen pokerin ihmelapsi, joka jättää Las Vegasin ja ongelmaisen isänsä aloittaakseen collegen. Ensimmäisenä iltana opiskelupaikkakunnallaan hän päätyy katsomaan laitonta kamppailumatsia.

Ottelun tähti Travis Maddox (Sprouse) flirttailee hakatessaan vastustajaansa. Eturivissä matsia seuraavalla Abbyllä on illan päätteeksi verta neulepaitansa rintamuksessa ja materiaalia märkiin uniin.

Beautiful Disaster kertoo tuttua tarinaa vastakohtien viehätyksestä. Travis ei tosin tunnu vastakohdalta niinkään Abbylle kuin koko #metoon jälkeiselle ajalle. Nuorukainen toruu naista liian isosta kaula-aukosta ja isottelee tämän seuralaiselle. No, onhan #metoon jälkeinen aika toisaalta tuottanut myös Andrew Taten kaltaisen naisvihaa lietsovan somehahmon.

Kun päähenkilöt on saatu soutamaan ja huopaamaan samaan suuntaan – elokuva on yli puolivälin ponnetonta ”tykkää, ei tykkää” -luuppia – loppuosaan runtataan jännärijuonen jämät. Seuraa gangstereita, uhkapeliä, lisää turpiinvetoa sekä käsittämätön seksikohtaus, joka muistuttaa Napapiirin sankarit -parodiaa.

Jos yhdysvaltalaisen kirja-alan markkinointiväkeä on uskominen, tarina edustaa vuosikymmen takaperin kuumana pidettyä new adult -sarkaa. Kustannusalalla se viittaa nuorisoa vähän aikuisemmallekin yleisölle suunnattuun kevytkirjallisuuteen, jonka hahmot ovat parikymppisiä.

Kepeyttä tai nuorta aikuisuutta on kuitenkin turha käyttää lyömäaseena elokuvan kohdalla. Samat epämääräiset raamit sopivat vaikka Tiktokiin, ja sieltä löytyy runsaasti hauskempia, syvällisempiä ja kiihottavampia teoksia kuin Beautiful Disaster.

Käsikirjoitus Roger Kumble. Tuotanto Mark Clayman, Jonathan Deckter, Roger Kumble, Brian Pitt. Pääosissa Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Autumn Reeser, Austin North.