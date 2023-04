Gaia Girace (vas.) näyttelee nuorta Denise Coscoa, ja Micaela Ramazzotti on hänen äitinsä Lea Garofalo.

Rohkeat naiset sortoa ja naisvihaa vastaan

Etelä-Italian Calabriaan sijoittuva, tositapahtumiin perustuva The Good Mothers kertoo kolmesta naisesta, Denise Coscosta, Maria Concetta Cacciolasta ja Giuseppina Pescestä, jotka syyttäjä Anna Colacen avulla uskalsivat uhmata alueella vaikuttavaa ’Ndranghetan mafiaa. Sarja palkittiin vastikään Berliinin elokuvajuhlilla. ”The Good Mothers vangitsi meidät moniulotteisilla hahmoillaan”, perusteli jury parhaan sarjan palkintoa.

The Good Mothers, Disney+ 5.4.

Tapahtui veden äärellä -sarja tapahtuu kahdessa ajassa. 1970-luvulla Annie (Asta Kamma August, kesk.) jättää elämänsä Tukholmassa ja muuttaa Jämtlantiin hippikommuuniin, jota johtaa karismaattinen Petrus (Magnus Krepper).

Tv-versio klassikkoromaanista

Ruotsalaiskirjailija Kerstin Ekmanin viljalti palkittuun romaaniin perustuva, kahdessa aikatasossa kulkeva sarja kertoo Svartvattnetin kylästä, jonka asukkaiden elämää edelleen varjostavat 20 vuotta sitten tapahtuneet, selvittämättömät Lobberånin telttamurhat. HS:n Suvi Ahola kirjoitti Tapahtui veden äärellä -romaanin (1993, suom. 1994) arvostelussa seuraavasti: ”(– –) kyse on yhtäältä laajasta yhteiskunnallisesta romaanista ja ekologisesta hätähuudosta, toisaalta upeasta psykologisesta dekkarista, jossa syyllisyyden langat risteilevät läpi pohjoisen kyläyhteisön, yhdestä sukupolvesta ja arvomaailmasta toiseen.” Toivottavasti sarja tekee kunniaa hienolle romaanille. Päärooleissa on ainakin kelpo nimiä: Rolf Lassgård, Pernilla August, Magnus Krepper ja Alma Pöysti.

Tapahtui veden äärellä, Yle Areena 6.4., Fem 9.4.

Kirjailija Clare (Kathryn Hahn) tekee uuden aluevaltauksen.

Älä tee kuten minä teen vaan niin kuin minä sanon

Kun sarjan pääosassa on Kathryn Hahn, tuottajina Reese Witherspoon ja Laura Dern ja pohjana Cheryl Strayedin omaelämäkerrallinen menestysromaani, odotukset ovat kovat. Tiny Beautiful Things kertoo keski-ikäisestä kirjailijasta Claresta, joka alkaa toimittaa aikakauslehteen suosittua elämäntapaneuvontapalstaa, vaikka hänen oma elämänsä on murenemassa palasiksi.

Tiny Beautiful Things, Disney+ 7.4.

Nancy (Tricia Fukuhara, vas.), Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel Wells) ja Cynthia (Ari Notartomaso) ovat Pink Ladies.

Pinkit leidit tulevat

Muisto alkuperäisestä Grease-elokuvasta (1978) tuskin sykähdyttää kenenkään alle 50-vuotiaan sydäntä, mutta elokuvan lukuisat musikaaliversiot ovat pitäneet Sandyn ja Dannyn tarinan hengissä. Tuore musikaalisarja, joka sijoittuu aikaan neljä vuotta ennen elokuvan tapahtumia. Päähenkilöikseen se on oivallisesti valinnut koko Grease-tarinan kiinnostavimmat hahmot eli neljän nuoren naisen Pink Ladies -jengin. He päättävät pistää Rydell High Schoolissa ranttaliksi, ja siitähän seuraa tietenkin moraalipaniikki.

Grease: Rise of the Pink Ladies, Sky Showtime 7.4.

Tilda Renström (Malin Levanon) ottaa apulaisekseen 24:n (Nasir Dhagole).

Pyrkyri vauhdissa

Ruotsalaissarjan lähtötilanne petaa tavanomaista dekkaria, mutta sen pääparista löytyykin kiinnostavaa ristiriitaa. Pakolaisten säilöönottokeskuksen lähistöllä Karkebon kylässä katoaa nuori tyttö, ja keskuksen omahyväinen ja ilkeä johtaja Tilda Renström (Malin Levanon) sekaantuu tutkimuksiin, koska haaveilee näin saavansa takaisin menettämänsä syyttäjän viran. Renströmiä auttaa tutkimuksissa yksi turvapaikanhakijoista, numero 24:ksi kutsuttu mies (Nasir Dhagole). 24:lla on selvästi etsiväntaitoja, mutta miksi? Sarjan kuudesta jaksosta neljä on ohjannut Zaida Bergroth.

Beledweynen etsivä, Yle Areena ja TV1 9.4.

Dai (Morgan Hopkins) on Sharonin (Joanna Scanlan) rakas ystävä.

Murhamysteeri Walesista

Brittinäyttelijä Joanna Scanlan on usein laadun tae. Tässä Walesiin sijoittuvassa sarjassa hän näyttelee äitiä, joka valmistautuu kohtaamaan tyttärensä juuri vankilasta vapautuneen murhaajan (Iwan Rheon). Sarja ei sovi kärsimättömille: The Guardianissa julkaistun arvostelun mukaan se käynnistyy to-del-la hitaasti.

The Light in the Hall, C More 12.4.

Jukka Lindström on täällä taas.

Koomikko palaa kehiin

Moni muistelee yhä lämmöllä koomikko ja toimittaja Jukka Lindströmin Noin viikon uutisia (2014–2017). Lindströmin uusi viihdeohjelma Kovan viikon ilta yhdistää satiiria ja talk show’ta. ”Uskon vakaasti, että jälleen kerran suomalaiset poliitikot auttavat meitä tekemään hulvattoman hauskan ohjelman”, Lindström sanoo. Ohjelmaa käsikirjoittavat hänen kanssaan Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin ja Janne Zareff.

Kovan viikon ilta, Yle Areena ja TV1 15.4.

Seksikäs-Suklaa (kesk.) ja MolyBros näyttävät fleksaamisen mallia.

Ei kynttilää vakan alle

Fleksaaminen tulee englanninkielisestä slangitermistä flex, joka tarkoittaa muun muassa rehvastelua ja leveilyä. Fleksaajat-sarjassa Seksikäs-Suklaa ja MolyBros eli Ibrahim ”Iba” Manza ja Abdirahman Keinaan lähtevät etsimään suomalaisia, jotka elävät muita leveämmin eivätkä pelkää näyttää sitä. Tarkoituksena on ravistella maamme vaatimattomuuden ja menestyksen peittelyn kulttuuria.

Fleksaajat, MTV Katsomo 18.4.

Yksinhuoltajaäiti Carol (Olivia Colman) joutuu tekemään vaikean valinnan.

Ihmiskohtaloita Lontoossa

Vuonna 2013 valmistunut jännityssarja tarjoaa mahdollisuuden tutkailla näyttelijä Olivia Colmania työssään ennen kuin hänestä tuli suuri tähti. Karuksi kutsutussa Run-sarjassa traaginen tapahtumasarja yhdistää neljän kovia kokeneen lontoolaisen (rooleissa Olivia Colman, Katie Leung, Katharina Schüttler ja Lennie James) elämät.

Run, C More 19.4.

Elina Backman ja Heidi Holmavuo tutkivat Elli Immon murhaa.

Dokumenttisarja käynnisti poliisitutkimukset

Elli Immon murha Kemissä vuonna 1955 kuuluu yhä selvittämättömien henkirikosten joukkoon. Dokumenttisarjassa Vaiettu murha: Elli Immo kirjailijat Elina Backman ja Heidi Holmavuo paneutuvat sekä itse tapaukseen että siitä aikoinaan tehtyyn poliisitutkintaan. Sarjassa löydetyt täysin uudet tiedot saivat poliisin avaamaan Elli Immon murhatutkinnan uudelleen.

Vaiettu murha: Elli Immo, C More 20.4.

Kate Wylerilla (Keri Russell) on monta palloa ilmassa.

Suurlähettiläällä pitää kiirettä

Kate Wyler (Keri Russell) on Yhdysvaltain uusi Lontoon-suurlähettiläs, mutta haasteita riittää: päällä on kansainvälinen kriisi, CIA hengittää niskaan, ja avioliitossa paikallisen huippupoliitikon (Rufus Sewell) kanssa on omat kuohunsa. The Diplomat -sarjassa valtapelijännärin ja ihmissuhdedraaman elementit lienevät kunnossa, sillä pääkäsikirjoittaja Debora Cahn on aiemmin ollut mukana tekemässä muun muassa Homeland- ja Greyn anatomia -sarjoja.

The Diplomat, Netflix 20.4.

Rachel Weisz on sekä Elliott että Beverly Mantle.

Naisnäkökulma klassikkotrilleriin

Dead Ringers -sarjassa gynekologikaksoset Elliot ja Beverly Mantle jakavat kaiken: rakastajat, huumeet ja häpeilemättömän asenteen elämään. Kuulostaako tutulta? Ei ihme, sillä sarja on uusi ja moderni versio David Cronenbergin vuoden 1988 Erottamattomat-trilleristä. Cronenbergin elokuvan pääosassa nähtiin Jeremy Irons, nyt tuplaroolin vetää Rachel Weisz. Pääkäsikirjoittaja Alice Birchin aiempiin saavutuksiin kuuluvat Sally Rooney -adaptaatiot Normal People ja Conversations with Friends.

Dead Ringers, Prime Video 21.4.

Seyneb Saleh esittää saksalaista poliisietsivää Maria Köhleriä.

Rauhan asialla

Israelilais-brittiläis-italialais-saksalaista tekoa on tämä draamasarja (2022), jossa viritellään ystävyysottelua israelilaisen ja saksalaisen jalkapallojoukkueen välillä. Ottelu on tarkoitus järjestää Münchenin verilöylyn 50-vuotispäivänä. Mutta ilmapiiri on kireä, ja tilanne eskaloituu. Pystyvätkö voimansa yhdistävät israelilais- ja saksalaisetsivät Oren Simon (Yousef Sweid) ja Maria Köhler (Seyneb Saleh) estämään uuden iskun?

Münchenin ottelu, Yle Areena. TV1:ssä 21.4.

Annen (Kreeta Salminen) ja Petrin (Eero Ritala) perhekuviot sekoittaa renki Jaska (Joonas Saartamo).

Perheenisä palkkaa rengin

Leo Viirretin käsikirjoittama ja Pete Riskin ohjaama Renki lupaa komediaa, draamaa ja jännitystä. Verovirkailija Petri (Eero Ritala) ei meinaa selvitä perheenisän velvollisuuksistaan ja palkkaa itselleen apumiehen (Joonas Saartamo), vaan tämä on työssään jo liiankin hyvä. Renki-sarjan muissa rooleissa nähdään muiden muassa Kreeta Salminen, Ylermi Rajamaa, Miitta Sorvali, Martti Suosalo, Chike Ohanwe, Jenni Kokander, Riku Nieminen ja Mimosa Willamo.

Renki, Elisa Viihde Viaplay 23.4.

Kaikkea sattuu maantiepoliisille. Ali Zelleriä esittää Ken Duken.

Kaahailua autobahnilla

Saksalaissarja tarjoaa silmänruokaa nopeiden autojen ystäville. Veljekset Ali (Ken Duken) ja Leo (Fabian Busch) työskentelevät maantiepoliiseina ja jahtaavat monen sortin rikollisia autobahnilla 240 kilometrin tuntivauhdilla. Siviilielämässä sujuu tahmeammin: veljesten välit alkavat rakoilla, kun Leo ihastuu Alin ex-tyttöystävään Maryamiin (Mona Pirzad).

Drift – Partners in Crime, Sky Showtime 25.4.

Vielä Candyllä (Elizabeth Olsen) ja Allanilla (Jesse Plemons) näyttää menevän hyvin.

Kulissit romahtavat

67-vuotiaalla David E. Kelleyllä on ansioluettelossaan jo kymmeniä hittisarjoja, eikä loppua näy, parhaillaankin hänellä on teossa kolme sarjaa. Niistä ensimmäisenä julkaistaan tositapahtumiin perustuva draama kahdesta texasilaispariskunnasta, jotka nauttivat elämästään ja oman kirkkonsa piiristä pikkukaupungissa, kunnes avioliiton ulkopuolinen suhde saa jonkun tarttumaan kirveeseen. Sarjan pääosissa ovat Elizabeth Olsen, Patrick Fugit, Lily Rabe ja Jesse Plemons.

Love & Death, HBO Max 27.4.

Masonilla (Richard Madden) ja Nadialla (Priyanka Chopra Jonas) pitää kiirettä.

Neljännesmiljardilla toimintaa

Yhdysvaltalainen agenttisarja Citadel on herättänyt etukäteen kiinnostusta eritoten 250 miljoonan dollarin budjetillaan: se lienee yksi kaikkien aikojen kalleimmista tv-tuotannoista. Scifivaikutteitakin saaneessa toimintatrillerissä hyvisten joukkueessa pelaavat eliittiagentit Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ja Bernard Orlick (Stanley Tucci) ryhtyvät tuhoamaan hämäräperäistä Manticore-järjestöä. Kysymys on paitsi ihmiskunnan tulevaisuudesta myös kostosta: kahdeksan vuotta sitten Manticore kaatoi agenttien oman Citadel-verkoston.

Citadel, Prime Video 28.4.

G. Gordon Liddy (Justin Theroux, vas.) ja E. Howard Hunt (Woody Harrelson) sotkivat toimillaan myös perhesuhteensa. Kuvassa myös vaimot Fran Liddy (Judy Greer) ja Dorothy Hunt (Lena Headey).

Totuus on tragikoominen

David Mandelin (mm. Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, Rouva varapresidentti) ohjaama, satiirisiakin sävyjä saava poliittinen draamasarja vie Watergate-skandaalin kulisseihin. Tositapahtumiin perustuvassa sarjassa Woody Harrelson ja Justin Theroux esittävät entisiä agentteja E. Howard Huntia (CIA) ja G. Gordon Liddya (FBI), jotka Valkoinen talo palkkaa tutkimaan Pentagonin papereiden vuotoa. Kaksikko kehittää monenlaisia sabotaaseja mutta päätyykin lopulta vahingossa tuhoamaan presidentin, jota yrittivät suojella. Myös miesten perhesuhteet menevät pahaan solmuun.

White House Plumbers, HBO Max 2.5.

Aino (Lilja Kervinen, oik.) sekoittaa Nannan (Adja Wade) pasmat Limbo-sarjassa. Taka-alalla Mimosa (Santi Garzon).

Hyvästi luuserius

Nopeatempoiseksi ja räävittömäksi myötähäpeäkomediaksi kutsuvat tekijät kotimaista queer-sarjaa, joka sijoittuu ”erään takahikiän” huoltoasemalle. 17-vuotias Nanna (Adja Wade) aikoo nousta huoltoaseman työntekijöiden hierarkiassa huipulle hinnalla millä hyvänsä, mutta esteenä on monenlaista väkeä, kuten vaikkapa Sirenin Syreeni (Yoandy Jimeno), “master of fucking everything”. Sarjan on kirjoittanut Oona Haapaniemi (mm. Häräntappoase) ja ohjannut Kaya Pakaslahti (Kylppärikaverit).

Limbo, Yle Areena 4.5.

Nuorta Charlottea esittää India Amarteifio.

Kuinka Charlottesta tuli kuningatar

Bridgerton-sarjan kolmatta kautta odotellessa ahmimme Shonda Rhimesin luoman kuusiosaisen esiosan Queen Charlotte: A Bridgerton Story, joka kertoo nuoren Charlotten (India Amarteifio) tiestä kruunupääksi.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Netflix 4.5.

Heikki Paasonen (edessä vas.) juontaa, ja Mira Luoti, Pate Mustajärvi, Jonna Tervomaa, Samuli Putro ja Olavi Uusivirta tekevät biisejä.

Käännös-iskelmien uusi nousu

Uudessa musiikkiohjelmassa muusikot tekevät suomenkielisiä versiota ulkomaisista lempibiiseistään. Kiinnostavan ohjelmasta tekee sen vakiokaarti, joka ei ole kuluttanut kasvojaan ihan jokaisessa viihdeohjelmassa. Mukana ovat taitavat Pate Mustajärvi, Jonna Tervomaa, Olavi Uusivirta, Mira Luoti ja Samuli Putro.

Suomi soi, Ruutu ja Nelonen 5.5.

Roderick Kabanga ja Samuel Kujala ovat tanssiveljekset.

Tanssien Netflixille

Veljekset Sakari (Samuel Kujala) ja Roni (Roderick Kabanga) ovat valmistuneet ammattitanssijoiksi, mutta elanto on tanssimalla tiukassa. Niinpä he perustavat klubin. Nuorille aikuisille suunnattu Dance Brothers on ensimmäinen suoraan Netflixille tuotettu suomenkielinen sarja, myös Yle on mukana tilaajana. Sen ovat käsikirjoittaneet Reeta Ruotsalainen ja sarjan ideoija Max Malka, ohjaus on JVG-dokumentilla Vuodet ollu tuulisii mainetta keränneen Taito Kawatan.

Dance Brothers, Netflix 10.5.

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.