Harry Potter -maailman oikeuksia hallinnoiva Warner Bros neuvottelee kirjasarjan luoneen J.K. Rowlingin kanssa tv-sarjan toteutuksesta. Jokainen sarjan tuotantokausista keskittyisi yhteen kirjasarjan seitsemästä osasta.

Pitkään ilmassa leijunut ajatus alkuperäiseen Harry Potter -kirjasarjaan perustuvasta tv-sarjasta on nyt askeleen lähempänä toteutumistaan, kertoo muun muassa elokuviin ja tv-sarjoihin keskittynyt Deadline-lehti.

Warner Bros Discovery on edennyt neuvottelemaan kirjasarjan luoneen J.K. Rowlingin kanssa tv-sarjan toteutuksesta. Sarjan tuottaisi Warner Bros Television, ja se esitettäisiin HBO Max -suoratoistopalvelussa. Kun sopimus Rowlingin kanssa on tehty, sarjalle aletaan etsiä käsikirjoittajaa.

Sarjasta on tulossa tekijöilleen merkittävä investointi, sillä sen suunnitellaan jakautuvan seitsemälle tuotantokaudelle. Kukin tuotantokausista perustuisi yhteen alkuperäisen Harry Potter -sarjan seitsemästä kirjasta.

Puheet Warner Brosin ja HBO:n Harry Potter -aiheisesta tv-sarjasta nousivat esiin ensimmäisen kerran jo tammikuussa 2021. Vuonna 2022 Discovery osti Warner Bros Median, mikä johti Harry Potter -brändistä tuolloin vastanneen yksikön lakkauttamiseen ja yksikköä johtaneen Tom Ascheimin väistymiseen yhtiöstä.

Nykyisen Warner Bros Discovery:n toimitusjohtaja David Zaslav on kuitenkin useasti korostanut Harry Potter -tuotemerkin tärkeyttä ja tukenut J.K. Rowlingia tämän transsukupuolisia koskevien lausuntojen herättämässä kuohunnassa.

Harry Potter -universumi on kasvattanut jälleen suosiotaan viime vuosina. HBO:lla nähty elokuvasarjan Return to Hogwarts -juhlalähetys, Hogwarts Tournament of Houses -visailuohjelma sekä viimeisimpänä avoimen maailman Hogwarts Legacy -peli ovat niittäneet suosiota, mutta herättäneet sosiaalisessa mediassa myös Rowlingin esittämiin mielipiteisiin liittyvää kritiikkiä.