”Olen joutunut ikävällä tavalla kokemaan, mitä hiphop-skenessä naisena toimiminen on, ja se on tehnyt musta feministin”, artisti F:nä tunnettu Fanni Sjöholm sanoo.

”Keskeisin juttu on vapauden määrä.”

Räppäri F:nä tunnetun Fanni Sjöholmin ei tarvitse kauaa mietiskellä artistina olemisen parhaita puolia.

”Kaikki, mitä julkaisen tai esitän, on lähtöisin itsestäni. Mulla on vapautta ja valtaa omaan arkeeni ja voin päättää, milloin työskentelen.”

Nyt edessä on rauhallisin kesä pitkään aikaan, hän kertoo. Kalenteriin on raivattu festarikeikkojen sijaan aikaa neljännen albumin tekemiseen. Paria pientä poikkeusta lukuun ottamatta.

”Tuntuisi toisaalta hölmöltä kieltäytyä kaikesta, kun kerran kysyntää on.”

Kevään aikana Sjöholm juhlistaa kolmekymppisiään F-30-teemaisella konserttiputkella. Kyse on jonkinlaisesta välitilinpäätöksestäkin, hän pohtii. Viime aikoina on tullut mietittyä paljonkin sitä, kuinka etuoikeutetulta tuntuu saada toteuttaa omia unelmiaan.

”Olen yrittänyt stopata sen ajatuksen äärelle, miten hienoa on, että teen vieläkin tätä.”

Taaksepäin katsoessa olo on ylpeä mutta myös yllättynyt. Vuonna 2017 ilmestyneen Ovikelloo-debyyttisinglen aikoihin ei ehkä edes uskaltanut ajatella vuosia eteenpäin – riitti, että oli palo tehdä.

Ja se palo on edelleen tallella, Sjöholm vakuuttaa.

”Tää on duuni, jossa ei oo mitään järkeä, jos ei oikeasti rakasta sitä, mitä tekee.”

Vaikka musiikkiura oli Sjöholmille pitkään haave, aina sen seuraaminen ei ole tuntunut mahdolliselta. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen hän päättikin pelata varman päälle ja hakeutui opiskelemaan kasvatustiedettä. Syynä oli se, että hän oli nähnyt läheltä musiikkialan raadollisuuden.

”Isäni [Kim Sjöholm] on tehnyt popmusauraa. Ajattelin, että se on ihan liian rankkaa ja vaikeata.”

Lapsuuden unelma ei kuitenkaan haihtunut vaan kävi päinvastoin: se veti puoleensa yhä voimakkaammin.

”Se unelma oli ollut jotain sellaista lapsenomaisuutta, jonka onneksi löysin uudestaan. Oon omimmillani, kun saan esiintyä ja tehdä omia juttujani.”

"Tää on duuni, jossa ei oo mitään järkeä, jos ei oikeasti rakasta sitä, mitä tekee", Fanni Sjöholm toteaa.

Sjöholm kuvaa musikaalista taustaansa melko perinteiseksi. Nuorempana hän soitti viulua ja opiskeli klassista musiikkia, mutta erityinen intohimo oli hiphop.

”Kasvoin MTV:n parissa, ja hiphop oli mun suuri rakkauteni. En kuitenkaan nähnyt sitä oman tekijyyden kautta kuin vasta parikymppisenä. Se löytyi lopulta kirjoittamisen myötä.”

Sjöholm kertoo tehneensä aiemmin popkappaleita, jotka ”eivät kuitenkaan loksahtaneet”.

”Mutta kun uskaltauduin alkaa räpätä, se jokin loksahti.”

Musiikkityyli muotoutui oman taustan näköiseksi yhdessä luottotuottaja Juho Suutarisen kanssa.

”Genre wise mun juttu on hiphopin ja r’n’b:n fuusio.”

Itseluottamuksen löydyttyä biisejä on alkanut syntyä myös muille.

”Oon kirjottanut uusien artistien kanssa. Ja Bessin uudella levyllä on myös mun biisi. Muille kirjoittaminen on tuoreempi puoli, mutta pidän siitä paljon.”

Omassa musiikissaan Sjöholm sanoo keskittyneensä nyt erilaisiin rooleihin.

”Hiphopiin liittyy aitouden jahtaaminen, mutta mua kiinnostaa, paljonko siitä voi astua sivuun.”

Siis, että räppäri ei räppääkään odotusten mukaisesti päiväkirjaansa tai edes autofiktiota omasta elämästään.

”Suomalaisessa laulunkirjoitusperinteessä esimerkiksi Juicella ja Göstalla on ollut leimallista muiden tarinoiden kertominen. Mua kiinnostaa, onko sitä mahdollista tuoda tähän genreen.”

Ensimmäiseksi roolitutkielmakseen Sjöholm kutsuu uutta kappalettaan Naispaholainen II. Biisissä Aki Sirkesalon 1990-luvun Naispaholainen-hitin asetelma kääntyy ympäri, ja tapahtumia kuvataankin naisen näkökulmasta.

”Halusin mennä biisissä jonkin roolin taakse. Ajattelin aloittaa kevyesti ja valita saatanan. Sirkesalon biisissähän nainen on sen miehen näkökulmasta jonkinlainen saatana.”

”Kyllä tällä alalla varmasti joutuu jonkinlaista kovuutta performoimaan. Lavalle ei mene se sama Fanni, joka aamuisin keittelee puuroa ja kastelee viherkasveja.”

Entä millaisiin rooleihin Sjöholm on itse ajautunut? Hän miettii hetken.

Ainakin F on lavalla Fannia rohkeampi ja provosoivampi.

”Ja jotta sen esiintulo on mahdollista, koen esiintymistilanteet tosi turvallisiksi. Saan keikkailla paikoissa, joihin ihmiset on todella tulleet katsomaan ja kuuntelemaan.”

Sjöholm on myös tehnyt valinnan olla avoimen poliittinen ja puhua avoimesti esimerkiksi hiphopin seksismistä. Se on rooli, jota moni väistää.

”Suomessa on ollut paljon perinnettä, etteivät aristit puhu asioista. Mutta mä olen joutunut ikävällä tavalla kokemaan, mitä hiphop-skenessä naisena toimiminen on, ja se on tehnyt musta feministin.”

Sjöholm aikoo siis ottaa asioihin kantaa vastakin.

”Vuodesta 2017 on tultu eteenpäin. Ennen kaikkea tekijöitä on enemmän kuin silloin, kun mä aloitin. Mutta aistin myös tiettyä vasta-metoo-liikehdintää skenessä.”

Avoimuuteen kuuluu myös uusien tulijoiden auttaminen ja tukeminen, Sjöholm sanoo. Ehkä sen voi nähdä merkkinä iän tuomasta itsevarmuudesta.

”Näin just meemin, jossa irvailtiin asioille, joita tekee kolmekymppisenä. Tajusin, että voi vittu, mä oon nää kaikki.”